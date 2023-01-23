美军前印太司令访台 再提中国2027年前或攻台

（德国之声中文网）周四（2月2日），台湾总统蔡英文在总统府会见了美国前印太司令、海军退役上将戴维森（Philip Davidson）率领的美国智库国家亚洲研究局（NBR）访台代表团。

戴维森目前在华府智库「笹川和平基金会」（Sasakawa Peace Foundation）担任顾问委员。蔡英文指出，戴维森在印太司令任内就非常关注台海安全情势，卸任后也致力呼吁美国关注台海议题，她要藉这个机会特别感谢戴维森对台海安全的贡献。

蔡英文强调，台湾必须提升自我防卫能力，才能确保"国家"安全，并守护民主自由的价值。"我们也期待台湾和美国在供应链、电信安全、科学及技术等各领域，建立更紧密的合作关係，让台美双方、区域及全球都能够有更进步的发展。"

前北約秘書長訪台：民主與威權「必須選邊站」

戴维森指出，访台几天中的讨论聚焦于台湾蓬勃发展的民主及公民社会，以及中国大陆对台湾所采取的一系列行动，并强调台美之间有许多可以持续加深及强化的关系。

他在访问台湾前表示，因北京在台湾问题上不承诺放弃使用武力，他仍坚持先前评估，即中国可能在2027年前攻台。戴维森2021年3月作为亚太司令在参议院军事委员会答询时表示，中国是美国当下最大战略威胁，并预测解放军攻台可能在未來10年、甚至是6年內发生。

戴維森1月23日接受日本共同社采访时，表示他仍坚持这一看法。他还提到，台海发生冲突的可能性包括大规模网络攻击、飞弹攻击、封锁台湾、夺取外岛，及至发动全面进攻。

戴维森在赴台湾之前接受《日本时报》采访时，对这一说法做了进一步说明。他说，爆发冲突的情况不一定是全面战争。"在我看来，这可能是诸多比全面入侵（all-out invasion）要小的行动。其中之一是对外岛的威胁，我认为这是台湾面对的一个严重的安全问题。"

包围台湾外岛的中国渔船

（美联社、中央社、联合早报）

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