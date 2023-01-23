 美军前印太司令访台 再提中国2027年前或攻台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2023

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美军前印太司令访台 再提中国2027年前或攻台

正率团访问台湾的美国前印太司令部司令戴维森周四会晤台湾总统蔡英文。戴维森在两年前就曾预测，中国对台武力威胁最早在2017年就可能付诸实施。现在，他依然持同样的看法。

戴维森曾任美军印太司令部司令（资料图片）

戴维森曾任美军印太司令部司令（资料图片）

（德国之声中文网）周四（2月2日），台湾总统蔡英文在总统府会见了美国前印太司令、海军退役上将戴维森（Philip Davidson）率领的美国智库国家亚洲研究局（NBR）访台代表团。

戴维森目前在华府智库「笹川和平基金会」（Sasakawa Peace Foundation）担任顾问委员。蔡英文指出，戴维森在印太司令任内就非常关注台海安全情势，卸任后也致力呼吁美国关注台海议题，她要藉这个机会特别感谢戴维森对台海安全的贡献。

蔡英文强调，台湾必须提升自我防卫能力，才能确保"国家"安全，并守护民主自由的价值。"我们也期待台湾和美国在供应链、电信安全、科学及技术等各领域，建立更紧密的合作关係，让台美双方、区域及全球都能够有更进步的发展。"

前北約秘書長訪台：民主與威權「必須選邊站」

戴维森指出，访台几天中的讨论聚焦于台湾蓬勃发展的民主及公民社会，以及中国大陆对台湾所采取的一系列行动，并强调台美之间有许多可以持续加深及强化的关系。

他在访问台湾前表示，因北京在台湾问题上不承诺放弃使用武力，他仍坚持先前评估，即中国可能在2027年前攻台。戴维森2021年3月作为亚太司令在参议院军事委员会答询时表示，中国是美国当下最大战略威胁，并预测解放军攻台可能在未來10年、甚至是6年內发生。

戴維森1月23日接受日本共同社采访时，表示他仍坚持这一看法。他还提到，台海发生冲突的可能性包括大规模网络攻击、飞弹攻击、封锁台湾、夺取外岛，及至发动全面进攻。

戴维森在赴台湾之前接受《日本时报》采访时，对这一说法做了进一步说明。他说，爆发冲突的情况不一定是全面战争。"在我看来，这可能是诸多比全面入侵（all-out invasion）要小的行动。其中之一是对外岛的威胁，我认为这是台湾面对的一个严重的安全问题。"

包围台湾外岛的中国渔船

（美联社、中央社、联合早报）

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