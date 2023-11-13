美军再度空袭叙利亚境内亲伊朗民兵组织的设施

（德国之声中文网）美国方面自称对叙利亚境内的亲伊朗组织展开了新一轮轰炸。美国国防部长奥斯汀表示，上周日（11月12日）美军在叙利亚东部轰炸了伊朗革命卫队和与德黑兰政府相关的一个民兵组织使用的设施。 叙利亚人权观察机构（Syrian Observatory for Human Rights）称，至少8名亲伊朗武装分子被消灭。

奥斯汀解释说，被轰炸的是一个军事训练中心和一个藏匿武装人员的基地。这一打击行动是对美军在叙利亚和伊拉克遭袭的回应。

叙利亚人员观察机构在叙利亚境内收集了不同网络的信息之后表示：“8名亲伊朗的武装人员被打死，其中包括一名叙利亚人和一名伊朗人。”不过这些数字很难通过独立机构加以确认证实。

这是三周以来美军第三次将叙利亚境内与伊朗相关的设施当作军事打击的目标。德黑兰方面资助形形色色的武装团体，其中一些被美国认定为对驻中东地区的美军采取了袭击行动。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

上周三（11月8日）美军对叙利亚境内的一处弹药库实施了空袭。10月26日，美军袭击了位于叙利亚东部、由伊朗伊斯兰革命卫队及其附属组织使用的两处设施。

过去几周美军在叙利亚和伊拉克境内的驻军多次遭到袭击，造成数十名美军士兵受伤。目前驻扎在叙利亚境内的美军约为900人，伊拉克境内的美军驻军约为2500人。美国在这两国驻军的目的是防止恐怖组织“伊斯兰国”卷土重来。

对美军的袭击是在美国盟友以色列与加沙地带激进伊斯兰组织哈马斯之间的战争背景下进行的。10月7日，数百名哈马斯武装分子从加沙地带进入以色列，对包括许多儿童在内的平民实施暴行。据以色列消息，以色列境内约1200人被杀，约240人在加沙地带被扣为人质。

以色列随后向被美国和欧盟列为恐怖组织的哈马斯宣战，并对加沙地带的巴勒斯坦组织的目标实施军事打击。哈马斯方面称，截至周日晚间，加沙地带已经有11180人死亡。这一数字未经独立机构证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，数百名全副武装的恐怖分子从空中利用滑翔伞或是通过海路，登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



（法新社）

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