 美军事高官: 中国将速超俄罗斯成美国头号核威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2021

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美军事高官: 中国将速超俄罗斯成美国头号核威胁

美国一位高层军事官员表示，处于核武器快速发展中的中国将很快超过俄罗斯，成为美国的最大核威胁。他警告说，美国和中国之间没有任何机制来避免误解。

图为2019年庆祝建国70周年的阅兵式：携带DF-41洲际弹道导弹的军车驶过天安门广场

图为2019年庆祝建国70周年的阅兵式：携带DF-41洲际弹道导弹的军车驶过天安门广场

（德国之声中文网）美国战略司令部副司令、空军中将布西尔（Thomas Bussiere）周五（8月27日）表示，中国将很快超过俄罗斯，成为美国的最大核威胁。美国战略司令部是负责监管美国核武库的的机构。

布西尔说，中国的核武正处于快速发展中，其发展与中国公开宣称的要保持最低限度的核威慑力"已经不再一致"。他在一个网络论坛上说："会有一个点，一个交叉点，中国带来的威胁量将超过目前俄罗斯带来的威胁量。" 

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美国科学家联合会最新报告指中国疑似在新疆东部建110座核导弹發射井，这是两个月来第二次关于中国核武扩展的消息。中国官媒则驳斥此为虚假讯息，称所谓發射井其实是风力發电厂。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的最新报告，全球核弹头库存降至13400枚，但9个核武大国持续现代化和改造他们的武库。报告研究员也指出，中国在公开场合一贯维持「不率先使用核武」的立场。

美官方回应媒体报道有关中国甘肃出现的百多个导弹发射，呼吁中国不要透过发展核武展开军备竞赛。中方官媒则指出，“北京没义务回应华盛顿的猜测！”

熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。

五个签署《不扩散核武器条约》的国家预计下个月在伦敦展开新一轮的核武对谈，但是美国却在本周，呼吁中国加入美国与俄罗斯计划在莫斯科所举行的三方核武对谈。美国表示，国际社会急需中国投入相关对话。不过中国目前拒绝接受美国的邀请。

这位美国军事高管还称，这一判断不仅仅基于中国储存的核弹头的数量，而且还取决于这些核弹头是如何 "在作战中部署"。 布西尔说，中国超越俄罗斯的交迭点"在未来几年内就会出现" 。

他警告说，有别于俄罗斯，在这个问题上，美国与中国之间没有任何可以"减少误解、避免混淆"的条约或者对话机制。

目前，美国正试图调整其外交政策，加强对印太地区的重视，以对抗中国日益扩张的经济和军事实力。

8月初，美国国务卿布林肯在与亚洲国家和伙伴国举行外长级会晤时，对中国不断增长的核武库深表关切。 此前有智库基于卫星图像报告说，中国似乎正在建造数以百计的核导弹发射井。同时，华盛顿指责北京拒绝进行核军备谈判。

中国方面则表示，与美国和俄罗斯相比，其核武库相形见绌。中国宣称准备进行对话，但前提是华盛顿将其核武库存量减少到中国的水平。

在2020 年提交给国会的一份报告中，美国国防部估计，中国的作战核弹头库存量低于200枚。但是，报告预估，随著中国军队的扩大和现代化，其规模将至少翻倍。

根据美国国务院的一份资料显示，截至 2021年3月1日，美国一共部署了 1357 枚核弹头。

中国在导弹发射技术方面的进展，也受到美国的关注。布西尔表示，中国去年对弹道导弹能力的测试，超过世界其他地区的总和。

（路透社）

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  • China Wasserstoffbombe (public domain - Megapixie - Max Smith)

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  • China ehemalige Atombombenbasis als Touristenattraktion (Getty Images/China Photos)

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    试验场

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  • Bildreihe DPA China Xinjiang Flash Format (picture-alliance/ dpa)

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  • China Nuclear Military Plant in Chongqing (picture-alliance/newscom)

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    八一六

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  • China Nuclear Military Plant in Chongqing, Touristen (picture-alliance/newscom)

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    作者: 文山


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