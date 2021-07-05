美军事高官: 中国将速超俄罗斯成美国头号核威胁

（德国之声中文网）美国战略司令部副司令、空军中将布西尔（Thomas Bussiere）周五（8月27日）表示，中国将很快超过俄罗斯，成为美国的最大核威胁。美国战略司令部是负责监管美国核武库的的机构。
布西尔说，中国的核武正处于快速发展中，其发展与中国公开宣称的要保持最低限度的核威慑力"已经不再一致"。他在一个网络论坛上说："会有一个点，一个交叉点，中国带来的威胁量将超过目前俄罗斯带来的威胁量。"
这位美国军事高管还称，这一判断不仅仅基于中国储存的核弹头的数量，而且还取决于这些核弹头是如何 "在作战中部署"。 布西尔说，中国超越俄罗斯的交迭点"在未来几年内就会出现" 。
他警告说，有别于俄罗斯，在这个问题上，美国与中国之间没有任何可以"减少误解、避免混淆"的条约或者对话机制。
目前，美国正试图调整其外交政策，加强对印太地区的重视，以对抗中国日益扩张的经济和军事实力。
8月初，美国国务卿布林肯在与亚洲国家和伙伴国举行外长级会晤时，对中国不断增长的核武库深表关切。 此前有智库基于卫星图像报告说，中国似乎正在建造数以百计的核导弹发射井。同时，华盛顿指责北京拒绝进行核军备谈判。
中国方面则表示，与美国和俄罗斯相比，其核武库相形见绌。中国宣称准备进行对话，但前提是华盛顿将其核武库存量减少到中国的水平。
在2020 年提交给国会的一份报告中，美国国防部估计，中国的作战核弹头库存量低于200枚。但是，报告预估，随著中国军队的扩大和现代化，其规模将至少翻倍。
根据美国国务院的一份资料显示，截至 2021年3月1日，美国一共部署了 1357 枚核弹头。
中国在导弹发射技术方面的进展，也受到美国的关注。布西尔表示，中国去年对弹道导弹能力的测试，超过世界其他地区的总和。
（路透社）
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中国首枚氢弹试爆50周年
蘑菇云
1967年6月17日，中国以空爆的方式成功试爆了第一枚氢弹，相当于165枚广岛原子弹的威力。在此之前，美国、苏联、英国分别在1952年、1953年、1957年试爆了各自的首枚氢弹。
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中国首枚氢弹试爆50周年
红宝书
这是首枚氢弹爆炸后，试验场工作人员面对蘑菇云挥舞“红宝书”庆祝的画面。1967年正是“文化大革命”的高潮阶段。据新华社近年来的揭密，文革对氢弹的研发也造成了不小的干扰；而在试爆当天，周恩来在接到身处第一线的聂荣臻的电话时，第一句回话便是“毛主席万岁”。
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核裂变
作为氢弹的先导科技，中国已经在1964年10月16日首次试爆了原子弹，从而掌握了核裂变技术。在安理会五个常任理事国中，中国试爆原子弹是最晚的。不过，氢弹试爆却抢在了法国之前(1968年)。
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核聚变
氢弹的技术比原子弹更为复杂。简而言之，为了引爆氢弹，首先需要引爆一枚原子弹(裂变)，利用其产生的高温、高压触发热核聚变反应。聚变产生的大量中子再引发核心内的重核元素更强烈的裂变。整套装置都必须集成在一个弹头/航空炸弹的体积内。图为中国首枚氢弹的模型。
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中国首枚氢弹试爆50周年
保养难
目前，全球共有美、俄、英、法、中以及印度、巴基斯坦、朝鲜8个国家公开宣布拥有核武器，而掌握氢弹技术的只有安理会五常。由于氢弹的保养、维护非常昂贵，因此除了中国外，其他四国都已经将核武库中的氢弹退役。中国目前还保留有少量氢弹，可以由东风5型洲际导弹搭载。图为2015年9月3日出现在北京阅兵式上的东风5B型导弹。
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中国首枚氢弹试爆50周年
试验场
从1964年首枚原子弹起，中国总共约45次核试验就都在罗布泊西端的马兰军事基地进行。1980年之后，所有的核试验都转到地下进行。1996年7月，进行了最后一次地下核试验后，中国政府宣布暂停所有核试验。曾经高度机密的马兰基地，现在已经作为历史遗迹开放为旅游景点。图为基地内的首枚原子弹试爆塔架的复制品。
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罗布泊
一些维吾尔人则认为，中国政府持续三十多年的核试验，损害了罗布泊周边地区居民的健康。曾经在乌鲁木齐铁路中心医院任职的肿瘤科医生安尼瓦尔·土赫提指出，在罗布泊基地附近居住的民众，其淋巴癌、血癌、肺癌发病率都高于其他地区。中国官方对此予以否认，同时则对核试验基地的退伍人员给予特别补贴。
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中国首枚氢弹试爆50周年
八一六
除了罗布泊，中国还有一些曾经的核武器基地如今也对外开放。图片中是位于重庆涪陵的816地下核工厂，其任务是让中国在经受高强度核打击后还能保持核武器生产能力，以便进行核反击。中国的核战略明显有别于美国和俄罗斯，即不追求先发制人的毁灭性打击能力，而是重视反击能力，从而对核国家形成威慑。中国政府将这一战略概括为“不首先使用核武器原则”。
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中国首枚氢弹试爆50周年
旅游区
和马兰基地一样，816地下核工厂如今也已经开放为旅游景点。事实上，这座埋藏于深山之下的工厂从未竣工投产。1984年，由于国家战略调整，已经建成大半的工厂停工。全名为“三线建设进洞的原子能反应堆及化学后处理工程”的工厂，未曾生产出1克核燃料。
作者: 文山