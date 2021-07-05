美军事高官: 中国将速超俄罗斯成美国头号核威胁

（德国之声中文网）美国战略司令部副司令、空军中将布西尔（Thomas Bussiere）周五（8月27日）表示，中国将很快超过俄罗斯，成为美国的最大核威胁。美国战略司令部是负责监管美国核武库的的机构。

布西尔说，中国的核武正处于快速发展中，其发展与中国公开宣称的要保持最低限度的核威慑力"已经不再一致"。他在一个网络论坛上说："会有一个点，一个交叉点，中国带来的威胁量将超过目前俄罗斯带来的威胁量。"

这位美国军事高管还称，这一判断不仅仅基于中国储存的核弹头的数量，而且还取决于这些核弹头是如何 "在作战中部署"。 布西尔说，中国超越俄罗斯的交迭点"在未来几年内就会出现" 。

他警告说，有别于俄罗斯，在这个问题上，美国与中国之间没有任何可以"减少误解、避免混淆"的条约或者对话机制。

目前，美国正试图调整其外交政策，加强对印太地区的重视，以对抗中国日益扩张的经济和军事实力。

8月初，美国国务卿布林肯在与亚洲国家和伙伴国举行外长级会晤时，对中国不断增长的核武库深表关切。 此前有智库基于卫星图像报告说，中国似乎正在建造数以百计的核导弹发射井。同时，华盛顿指责北京拒绝进行核军备谈判。

中国方面则表示，与美国和俄罗斯相比，其核武库相形见绌。中国宣称准备进行对话，但前提是华盛顿将其核武库存量减少到中国的水平。

在2020 年提交给国会的一份报告中，美国国防部估计，中国的作战核弹头库存量低于200枚。但是，报告预估，随著中国军队的扩大和现代化，其规模将至少翻倍。

根据美国国务院的一份资料显示，截至 2021年3月1日，美国一共部署了 1357 枚核弹头。

中国在导弹发射技术方面的进展，也受到美国的关注。布西尔表示，中国去年对弹道导弹能力的测试，超过世界其他地区的总和。

（路透社）

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