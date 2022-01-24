美军一架F-35战机在南海参加军演时坠毁航母甲板

（德国之声中文网）美国海军周二（1月25日）对外通报了这一事故。美军第7舰队发言人蓝福特（Mark Langford）称，周一美国海军一架F-35C战机试图在“卡尔·文森”号航母甲板上降落时发生事故，飞行员得以及时弹射逃生，且之后被一架直升机成功救起。

包括飞行员在内的7名人员在这场事故中受伤，其中3人被送到菲力宾马尼拉的一家医院接受救治，其余4人留在舰上接受治疗。美国海军方面表示，在马尼拉医院接受治疗的伤员都状况稳定。

坠毁的这架F-35C战斗机价值数千万美元。美军第7舰队发言人蓝福特说，事故的原因仍在调查之中。

目前美国派出两个载有14000多名船员的航母打击群在南海地区进行演习。美军方面称这是为了展示“美国印太司令部可以提供强大的海上能力”。

蓝福特还说，卡尔·文森号上发生的战斗机坠毁事件造成的影响“有限”。他说，两艘航空母舰都已经恢复了正常的飞行作业。

随着中国在南海提出领土主张并加大对台湾的压力，美国及其盟国加强了在该地区的演习，以维护“国际法规定下的航行自由”。

也有分析和看法认为，由于目前乌克兰东部局势一再升级，美国为了防止中国借机在南海和台湾海峡采取行动，所以提前将航母打击群派到这一区域，实现吓阻的效果，也避免美国陷入同时卷入两场战争的困境。

美国“卡尔·文森”号和“亚伯拉罕·林肯”号两个航母打击群从上周日（23日）开始在南海地区展开军演。同一天，中国解放军派出39架军机飞入台湾的防空识别区。这是今年1月1日以来解放军军机进入台湾航空识别区架次最多的一次，也是台湾国防部自2020年9月开始发布中国军机资讯以来的第二高。

解放军几乎每天都派飞机进入台湾防空识别区。目前尚不清楚，周日解放军39架军机飞入台湾航空识别区的行动是否是对美军在南海地区正在举行的军演的回应。中国外交部拒绝对此事发表评论。

1月21日，中国国防部发言人对外发表谈话说，“1月20日，美军‘本福德’号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙群岛领海、内水。中国人民解放军南部战区组织海空兵力对美舰进行跟踪监视并予以警告驱离，中国军队对美方行径表示强烈不满和坚决反对”。

这名发言人还说：“美方行径根本就不是其宣称的‘航行自由’，而是侵犯中国主权、危害南海和平稳定的严重挑衅，其性质十分恶劣。”

（美联社、法新社）

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