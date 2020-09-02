美再限制中国外交官 后续锁定中企捐赠

(德国之声中文网) 美国国务院周三 (9月2日)发布公告，要求中国外交官在拜访美国大学校园丶见美国地方官员或是在使馆外举行超过50人的文化活动前，必须得到美国国务院的许可。

美国国务院在公告中强调，此举是为了回应北京长期限制美国驻中外交官的活动。这也是美国政府为了回应中国的间谍活动所做出的相关决策。

此外，国务院也在公告中表明，中国使馆的所有社群媒体帐号都必须正确标示为中国政府的官方帐号。美国国务卿蓬佩奥在声明中写道：「我们只是要求中国以互惠的方式对待美国外交官。美国外交官在中国所面临的限制，也应该被用来限制中国外交官在美国的特定行动。今天的公告将使我们朝这个方向发展。」

此举是美国政府在11月总统大选前，针对中国推出的最新政策。寻求连任的美国总统特朗普试图将「对中国强硬」作为他外交政策中的重要一环。中国驻美大使馆将此举形容为「美国对中国外交人员的不合理限制」，并称此举与美国开放与自由的价值观有所抵触。

这不是美国首次限制中国外交人员的活动。2019年10月，美国国务院曾下令中国驻美外交人员需报备与美国政府丶学术或研究人员的会面，中国当时也对美国驻中外交人员提出相同要求。外界担忧，美国国务院此举将引爆新一波的中美外交争端，让双边关系更加恶化。

美指示大学通报中共带来的威胁

蓬佩奥表示，美国国务院主管经济成长及能源与环境的次卿克拉奇 (Keith Krach) 近期也致函专门管理美国大学的委员会，要求他们在面临中共带来的威胁时，应该通报国务院。

蓬佩奥説：「中共可能透过非法资助研究丶窃取知识产权丶威吓外国学生与不透明的招聘手段来威胁美国。」

蓬佩奥表示，美国大学应该揭露中国公司的捐赠基金(endowment fund)，藉此来确保捐赠来源清楚透明。

蓬佩奥9月1日在接受媒体访问时也称，他认为美国大学校园中的孔子学院有望在2020年底前全数关闭，他指控中国透过孔子学院招募间谍与合作夥伴。

此外，蓬佩奥在一场新闻发布会也预告，他在9月9日将出席一场与东南亚与印太地区国家的虚拟会议，与各国外交部长讨论中国与其他相关的区域性议题。他也会在9月11日与柬埔寨丶寮国丶缅甸丶泰国与越南一同针对湄公河相关议题展开合作计画。美国国务院表示，此举是为了强化该地区的主权丶经济独立与永续发展。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。