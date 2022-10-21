美再稱中國加強對台施壓 國台辦批動機可疑

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken) 美國時間週三（10月26日）在出席彭博社一場活動時表示，再次重申中國正加快奪取台灣的時程，強調中國已拒絕了台灣的長期現狀。

布林肯說，過去40年來的現狀，也就是美國在外交上只承認中國，但向台灣提供武器來提升自我防禦能力，有助於確保美中之間不會因為台灣問題發生衝突。他表示：「現在的變化是，中國政府決定不再接受這種現狀，他們想加快追求統一的進程。」

他補充道：「中國已經決定採取脅迫和各種方式刁難台灣，希望這能加速統一，但也有可能，如果這不起作用，他們會使用武力來實現目標。」

布林肯26日強調，過去幾十年的現狀使台灣得以蓬勃發展，成為制造先進半導體的全球主導力量。他說：「如果這一點因任何原因被破壞，將對全球經濟產生深刻的影響。」布林肯重申，對台灣的壓力「不僅是美國，而是該地區的國家，還有全世界的國家都應該關注的議題」。

與此同時，美國總統拜登26日在與其軍方顧問開會時表示，美國不尋求與中國發生衝突，而中國國家主席習近平也知道這一點。他說，美國將繼續在一些問題上發揮領導作用，從俄羅斯在烏克蘭的侵略到氣候變化再到印太地區。他在談到中國的時候說：「我們不尋求與他們發生衝突。」

面對美方加大力道提醒中國武力犯台可能，根據中央社，中國國台辦發言人馬曉光26日對北京提前對台動武的論述大增一事發表看法。他批評，提出這些言論的「反台獨人士」、「綠營政客」及「美方一些人」各有不同動機。

對於「美方一些人」，他重申：「台灣問題是中國內政，不容外部勢力干涉。」他也敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」的規定，把「不支持台獨」的政治承諾落到實處，「不要再向台獨勢力發出錯誤信號」。

台灣外長：中國加大外交壓力

台灣外交部長吳釗燮26日在立法院受訪時指出，台灣官方密切關注中共20大之後的對台策略，認為中國接下來在外交跟軍事上都會加劇對台灣的威脅，而外交壓力也會比以前還大，但台灣外交部會做好應對方法，密切掌握邦交國的動態。

他向媒體表示：「我們外交部當然是關心外交所面對的情勢，我們的分析是接下來可能要面對比以前更多的這種中國外交上面的壓力，但外交部會做好應對的辦法。」

吳釗燮重申，雖然可能面臨嚴峻挑戰，但國際社會對中共二十大的批評，可能是台灣建立友誼的機會。他表示：「我們目前也看到國際社會對中國二十大的一些觀察，似乎都不是很正面，在這種狀況之下的話，可能對台灣來說，也是我們建立國際友誼的一個不錯的機會，我們也會藉用這個機會來擴展更多國際社會對台灣支持的力量。」

中美交鋒

10月17日布林肯在美國史丹佛大學出席一場論壇活動時表示，習近平正帶領中國朝向更加「激進」的方向發展。他當時說：「我們看到近年來在習近平的領導下，出現了一個非常不同的中國，。它在國內更具壓迫性，在國外更具侵略性。在許多情況下，這對我們自己的利益，以及我們自己的價值觀構成了挑戰。」

布林肯還說，近年來，北京對台灣的態度有了變化」。他表示：「中國已經做出了一個「根本性的決定，即現狀不再被接受，北京決心在更快的時間實現統一」。他當時並未針對中國加速統一台灣的說法提供具體時間表，但重申美國維持「一中政策」不變。他強調，美國致力於其「一個中國」政策，但也決心兌現其支持台灣自衛能力的承諾。

中國外交部發言人汪文斌10月18日在例行記者會上批評布林肯的說法，稱他的表態「不是對承諾的重申，而是對承諾的篡改。」他說：「布林肯國務卿還將美國的『一中』政策同中方承諾和平解決台灣問題相關聯，而且將其作為美國『一中』政策的核心。我要強調的是，這不是對承諾的重申，而是對承諾的篡改。」呼籲美國「回歸『一個中國』的本源本義」、落實「不支持『台獨』的表態」。

（法新社、路透社）

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