美再现新一波疫情 英欲提升新冠检测效能

(德国之声中文网) 美国白宫的新冠专家周日 (8月2日) 警告，美国已爆发新一波的新冠疫情，强调目前在乡村或是城市都出现病毒大规模扩散的情况。为了应对美国某些地区快速飙升的新冠疫情，卫生官员尝试与各州州长合作来替各州制定应对措施。

白宫的新冠专家伯克斯 (Deborah Birx) 周日接受美国有线电视网 (CNN) 采访时表示：「美国已出现新一波新冠疫情，我们目前所看到的疫情与三月跟四月的那波疫情已有所不同。这次病毒扩散的情况更严重。」

她表示，她在过去三周探访全美14州的新冠疫情状况时，看到了不少令她担忧的情形。她説：「我看到整个美国的人民仍在旅行或外出移动。如果你选择到旅游胜地度假，你真的必须赶快回家，保护那些没有症状的人，并假设自己已经感染新冠病毒了。」

路透社统计显示，美国已有超过460万起确诊病例，并有超过15万美国人染病丧命。

伯克斯表示，美国卫生官员已针对各州的新冠疫情做出详细的报告，内容包含社区感染的趋势以及各地医院的诊治情况。她説：「新冠应对措施必须针对各地疫情来调整。」

戴口罩能达到封城效果

伯克斯指出，偏远地区的美国人也仍面临感染新冠病毒的风险。她强调多个世代同住的家庭应在家中戴口罩来保护老年人，或是已出现新冠症状的人。

伯克斯在接受美国电视NBC节目访问时说：「如果美国人民不戴口罩，或是不控管密闭空间室内人数的话，新冠病毒将持续传播。我们对於现在疫情的情况感到十分担忧，美国现在也面临一个很艰难的时刻。」

美国的助理卫生部长吉罗伊 (Admiral Brett Giroir) 也再次强调戴口罩的重要性。吉罗伊表示，如果美国人都戴口罩与避免群聚，便能达到与封城相同的效果。他说：「这也是为何我们探访美国各州，上各地的地方电台，并指导各州州长该如何正确对抗新冠疫情。因为当各州的确诊数字开始上升时，这便是各地政府该积极抑制疫情的时刻。」

英国预计推出90分钟新冠检测器具

与此同时，英国周一 (8月3日) 宣布未来几个月将在该国各地的医院丶养老院与实验室推出九十分钟内便能侦测到新冠病毒的检测器具。英国预测这将包含580万套透过DNA检测新冠病毒的器具与45万套核酸检测棒。这些检测器具都不用受到卫生官员的管理。

英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）表示：「这些检测器具将检测流感与新冠病毒，这些功能也将大幅提升英国的检测效能，病人也能遵循正确的意见来保护自己与他人。」

此外，英国的国民保健署也宣布他们将会提供适合癌症病患的新冠疗程，包含不会严重冲击病人免疫系统的药物。英国的目前已有超过46,000人因染上新冠病毒而死亡，而英国的累计病亡数是全球第四高。

杨威廉/张慈 (路透社)

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