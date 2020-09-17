美再派高官访台 拉高政经对话层级

(德国之声中文网) 美国国务院9月16日发布公告宣布，主管经济成长丶能源与环境的副国务卿克拉奇 (Keith Krach) 於9月17日起出访台湾，参与9月19日举行的已故台湾总统李登辉的告别追思仪式。克拉奇是台美1979年断交以来，访台层级最高的国务院官员。

美国国务院在声明中表示，美国将透过缅怀李登辉的政治遗产来持续维系与台湾的关系。美国国务院发言人奥塔加斯 (Morgan Ortagus) 透过声明说：「美国将透过共享政治与经济价值维系与台湾的强健关系，以及支持台湾的蓬勃民主。」

上个月，美国卫生部长阿札尔 (Alex Azar) 出访台湾期间也曾吊唁李登辉。阿札尔是目前为止出访台湾层级最高的美国内阁成员。除了克拉奇之外，美国国务院主管民主丶人权及劳工局的助理国务卿戴斯卓 (Robert Destro) 也将一同出访台湾。

经济对话仍是焦点

虽然此前曾传出克拉奇会在访台期间将主持台湾与美国的高阶经济对话，但台湾驻美代表萧美琴证实，双方的经济对话将不会在克拉奇出访台湾期间举行。她在回应媒体询问时表示：「这次向美方洽排访团，是针对李前总统追思活动。至于经济对话，因为涉及面向广泛，我们正持续与美方就形式丶议题丶时程进行磋商。相信这次访团也能先交换意见，对后续经济对话做更周延的准备跟安排。」

但华府智库「全球台湾研究中心」的副董事长叶介庭告诉德国之声：「美国选在此刻派克拉奇访台有非常正面的象徵性意义，双方在非公开场合也一定会针对经济相关议题展开讨论。」

事实上，美国国务院在上个月台湾宣布放宽美国牛肉与猪肉进口後，便在8月31日宣布创立美台双边经济暨商业对话，并说将由克拉奇主持该会议。台湾外交部9月17日上午宣布，克拉奇预计当地时间下午3点抵达台湾，也预计在访台期间与台湾总统蔡英文丶行政院长苏贞昌与外交部长吴钊燮等官员见面。

美提高与台互动层级

过往，美国国务院访台最高层级的官员都是助理国务卿，包含於2018年来台参与美国在台协会内湖新馆落成典礼，主管教育与文化事务的助理国务卿罗伊斯 (Marie Royce)。所以克拉奇将成为过去41年来，访台层级最高的国务院官员。

由於中国与美国之间的争端在过去几个月来不断升高，两国目前在贸易丶网路安全丶科技与香港等议题上都出现严重歧见，所以克拉奇访台也被视为可能使中美关系进一步恶化的其中一个因素。不过，专家认为，虽然克拉奇出访将不会专注在促进台美经济交流，但国务院选择在这个时刻突破以往惯例，派遣更高层级官员访台仍有象徵性的意义。

中国外交部发言人汪文斌在9月14日在外交部例行记者会上对克拉奇出访一事发出警告，表示中国坚决反对美台官方往来，这个立场是明确的。他要求美方立即停止一切形式的美台官方往来，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

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