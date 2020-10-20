美再核准3项对台军售 总值逾18亿美元

(德国之声中文网) 根据路透社报导，美国国防安全合作署 (DSCA) 10月21日发布新闻稿，表示美国国务院已核准三项对台军售案，总价值约18.113亿美元。这批军售案所涉及的武器系统包含海马斯多管火箭系统丶增程型距外陆攻飞弹与F-16新式侦照荚舱。

该新闻稿表示，国务院已正式通知美国国会这三项军售案。上周，路透社报导白宫陆续推进了五项对台军售案的进度，这五项对台军售案总价值约50亿美元。

美国国务院21日正式告知国会的对台军售案中，包含了11个由洛克希德马丁公司生产的「海马斯多管火箭系统」M142发射器丶64枚陆军战术导弹系统的M57战术飞弹丶7辆M1152A1多功能高机动性车辆丶11支M240B通用机枪与17个国际野战炮兵战术数据系统。这些武器系统的总价值约4.3亿美元。

另一项军售案包含的是6枚「F-16新式侦照荚舱」丶3个移动式地面站丶以及一个固定地面站，还有他们相关的零件丶备件丶集成与测试设备丶支援系统与人员培训跟技术支援。这项军售案总价约3.672亿美元。

此外，还有一项军售案是135枚AGM-84H增程型距外陆攻飞弹丶4枚AGM-84H SLAM-ER遥测飞弹丶12枚CATM-84H空中训练飞弹还有151项容器丶备件丶维修零件丶系统支援丶测试设备丶设备培训以及工程後勤支援。这项军售案总价约10.08亿美元。

除了周三美国国防安全合作署所公布的三项对台军售案外，美国政府也预计将正式通知国会关於先进无人机丶岸置鱼叉反舰飞弹与智慧水雷等武器设备。消息人士向路透社透露，100枚巡航飞弹与400枚导弹总价约20亿美金。

路透社写道，美国国会通常有30天时间来否决任何军售案，但路透社认为由於美国国会两党都支持对台军售案，这些军售案被否决的机率很低。

台湾国防部也向路透社表示，台湾对这些消息表示欢迎，因为这些武器系统将提升台湾的防御能力。台湾国防部告诉路透社：「这批对台军售案显示美国十分重视印太地区与台湾海峡的战略位置，而美国也在积极协助台湾强化整体的防御能力。」

中国驻美大使馆并未回覆路透社的提问，但是中国外交部上周表示美国对台军售严重破坏中国主权与国安利益，并呼吁美国取消所有计画中的对台军售案。中国重申，会针对事件发展的情况，做事合法且必要的回应。

此外，美国白宫的国安顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）上周也说，虽然中国现在尚未具备武力侵台的能力，但台湾需要强化自身防御力，让他们未来面临攻击或是其他禁令时，有能力防卫自己。

杨威廉/张慈 (路透社、美联社)

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