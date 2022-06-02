美再更新對台政策內容 專家：減少模糊性是好事

（德國之聲中文網）美國國務院在國務卿布林肯5月26日發表對中國策略演說後，於5月28日再次更新了其網站上台美關係事實清單的內容，將「反對任何一方改變現狀」、「不支持台獨」與「和平解決兩岸分歧」都加回該網頁上。

此前，美國國務院曾在5月5日把「台灣是中國的一部份」與「不支持台灣獨立」等字句從內容刪除，並將「六項保證」納入一中政策。然而，該次修改也讓外界猜想，美國是否在對台政策上，做出任何改變。

後來，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在5月11日表示，美國本來就會定期更新對外關係現況，而5月5日的修改是為了反映美國與台灣「堅若磐石」的非官方關係，並重申美國對台政策不變，華府仍致力於遵守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表對中戰略演說，提到台灣時重申美國的「一中政策」不變，強調美國反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，也盼望雙方可以透過和平方式解決兩岸分歧。

除了把「不支持台獨」等相關字句重新加到台美關係論述中外，在關於台灣軍售的部分，除了本來就存在的「美國將依循台灣關係法，提供台灣維持充分自我防衛能力所需防衛項目與服務」外，美國國務院還加入「美國將維持其能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他高壓方式來危及台灣人民安全與社會經濟制度的行動」。

根據台灣中央社的報導，一位美國國務院發言人以不具名的方式表示，美國再次更新台美關係事實清單，是為了讓該清單內容反映國務卿布林肯5月26日對中政策演說的內容，並重申台美有強韌的非官方關係，台灣是區域蓬勃的民主政體與經濟領頭羊，美國也會繼續依循「一中政策」，支持台灣有意義的參與國際社會，深化與台灣的經濟關係。

該名發言人也澄清，這次再度更新清單內容，不是因為中國抗議或施壓的緣故，並強調美國一直向中國清楚闡述其「一中政策」。

長期關注台灣議題的哈佛大學費正清中國研究中心博士後研究員南樂（Lev Nachman）在推特上發文指出，美國是否應該支持台灣獨立還有待商榷，但如果美國的政策是不支持獨立，那麼美國政府最好明確說明這一點。在這種情況下，減少模糊性和潛在的矛盾是一件好事。

事實上，美國總統拜登在5月底出訪日本時，也曾在回答記者提問時表示，若中國入侵台灣，美國願動武保衛台灣，並警告國軍機擾台之舉「正在玩火」。但在那之後，一位不願具名的白宮官員隨後表示「美國對台灣的政策沒有改變」。他說：「（拜登）重申了我們的『一個中國』政策和我們對台海和平與穩定的承諾，他還重申了我們在《台灣關係法》下的承諾，即向台灣提供提供軍事手段來保衛自己。」

（綜合報導）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。