 美再更新對台政策內容 專家：減少模糊性是好事 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2022

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美再更新對台政策內容 專家：減少模糊性是好事

美國國務院5月28日再次更新台美關係事實清單內容，把「不支持台獨」等字句再度加入該網頁。不具名的美國國務院發言人向台灣媒體稱，此舉是為了反映布林肯上週對中政策演說的內容。

Außenminister Antony Blinken spricht im Jack Morton Auditorium der George Washington University über China

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表對中戰略演說，提到台灣時重申美國的「一中政策」不變。

（德國之聲中文網）美國國務院在國務卿布林肯5月26日發表對中國策略演說後，於5月28日再次更新了其網站上台美關係事實清單的內容，將「反對任何一方改變現狀」、「不支持台獨」與「和平解決兩岸分歧」都加回該網頁上。

此前，美國國務院曾在5月5日把「台灣是中國的一部份」與「不支持台灣獨立」等字句從內容刪除，並將「六項保證」納入一中政策。然而，該次修改也讓外界猜想，美國是否在對台政策上，做出任何改變。

後來，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在5月11日表示，美國本來就會定期更新對外關係現況，而5月5日的修改是為了反映美國與台灣「堅若磐石」的非官方關係，並重申美國對台政策不變，華府仍致力於遵守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」。

USA | PK Ned Price

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在5月11日表示，美國本來就會定期更新對外關係現況，而5月5日的修改是為了反映美國與台灣「堅若磐石」的非官方關係，並重申美國對台政策不變。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表對中戰略演說，提到台灣時重申美國的「一中政策」不變，強調美國反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，也盼望雙方可以透過和平方式解決兩岸分歧。

除了把「不支持台獨」等相關字句重新加到台美關係論述中外，在關於台灣軍售的部分，除了本來就存在的「美國將依循台灣關係法，提供台灣維持充分自我防衛能力所需防衛項目與服務」外，美國國務院還加入「美國將維持其能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他高壓方式來危及台灣人民安全與社會經濟制度的行動」。

根據台灣中央社的報導，一位美國國務院發言人以不具名的方式表示，美國再次更新台美關係事實清單，是為了讓該清單內容反映國務卿布林肯5月26日對中政策演說的內容，並重申台美有強韌的非官方關係，台灣是區域蓬勃的民主政體與經濟領頭羊，美國也會繼續依循「一中政策」，支持台灣有意義的參與國際社會，深化與台灣的經濟關係。

該名發言人也澄清，這次再度更新清單內容，不是因為中國抗議或施壓的緣故，並強調美國一直向中國清楚闡述其「一中政策」。

DW.COM

美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）訪台，路透社報導，蔡英文週二（5月31日）會見她後表示，台灣將持續表達參與印太經濟框架的意願，並稱美國國民警衛隊計畫與台灣軍方「合作」。

美國國務卿布林肯發表美國對中戰略演說，強調美國不會阻止中國發展，但希望北京遵守國際規則，並將繼續捍衛和平與安全的國際制度。北京则指责该演说，“散布虚假信息，渲染中国威胁，抹黑中国内外政策”，并表示希望美方在互利共赢和零和博弈之间“作出正确抉择”。

美國國務院官網5日移除「台灣是中國一部分」等內容，引發海峽兩岸關注。中國批評美國此舉是在掏空「一中原則」，美國則重申其對台政策不變。專家認為，此舉只是更明確的呈現美對台政策，而非含有任何實質改變。

長期關注台灣議題的哈佛大學費正清中國研究中心博士後研究員南樂（Lev Nachman）在推特上發文指出，美國是否應該支持台灣獨立還有待商榷，但如果美國的政策是不支持獨立，那麼美國政府最好明確說明這一點。在這種情況下，減少模糊性和潛在的矛盾是一件好事。

事實上，美國總統拜登在5月底出訪日本時，也曾在回答記者提問時表示，若中國入侵台灣，美國願動武保衛台灣，並警告國軍機擾台之舉「正在玩火」。但在那之後，一位不願具名的白宮官員隨後表示「美國對台灣的政策沒有改變」。他說：「（拜登）重申了我們的『一個中國』政策和我們對台海和平與穩定的承諾，他還重申了我們在《台灣關係法》下的承諾，即向台灣提供提供軍事手段來保衛自己。」

（綜合報導）

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