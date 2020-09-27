 美再施压禁用华为5G 欧洲国家选边站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2020

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时政风云

美再施压禁用华为5G 欧洲国家选边站

在英国和法国对中国公司采取事实上的禁令后，意大利和德国等欧洲国家正在讨论是否允许华为参与5G网络建设。而美国持续施压的态度则引起葡萄牙的不满。

Huawei in Brasilien Logo in Sao Paulo (Imago Images/Xinhua/MR. Patrasso )

华为在美国已经受到制裁，被拒于美国5G市场之外。美国供应商在向华为销售任何零件前需要提前获得许可。

(德国之声中文网) 美国国务院次卿克拉奇 (Keith Krach)周二代表华盛顿再次向欧洲施压，要求各国禁止使用华为5G网络。

他在德国马歇尔基金智库活动上说，华为是 「中共监控国家的一个分支，也是侵犯人权的工具。」

负责经济事务的克拉奇目前正在欧洲访问。此时也正值德国和意大利讨论下一代行动网络设备商的时候。他强调，芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信是欧洲政府唯一应该选择的公司。

克拉奇也说，他已与德国高管和官员举行会谈，说华为与北京对香港和新疆维吾尔族穆斯林的镇压有关，不过他在演讲中没有提供任何证据。

他表示，华为参与欧洲5G网络将使北约出现安全风险，并称对中国来说，「新技术是他们监控国家的支柱」。

他指控华为替中国军队提供技术协助，他说:「像华为和中兴这样不受信任的高风险供应商，为中共专制政府提供了破坏或武器化基础设施中关键应用的能力。」

Portugal Präsident Marcelo Rebelo de Sousa (Reuters/M. F. Lopes)

葡萄牙总统德索萨对美国驻葡萄牙大使直接投书威胁不要使用华为5G感到不满。

DW.COM

华为5G陷入争议的背景之下，爱立信在5G上迎来了一个里程碑：这家瑞典网络设备供应商已在全球各地拿到了100个5G商用合同。

德国信息技术安全署周二公布的5G网供货商审核标准，并无针对华为的特殊条款。种种迹象显示，德国政府将不会步英美后尘，提前宣布不准华为参与5G网建设的竞争。

与欧洲其他国家一样，法国也在为其下一代5G移动市场奠定基础，而法国正处于两个全球超级大国之间日益严重的政治风暴中。虽然法国表面上说不会排除华为，实际上却祭出类似淘汰华为的措施。

中美交恶之际，英国近期也频频向中方施压，包括封杀华为和暂停与香港的引渡条约，这些举措都获美国盛赞。蓬佩奥呼吁全球建立联盟，抗衡中共对自由民主的威胁。

葡萄牙不满美施压

美国驻葡萄牙大使格拉斯 (George Glass) 27日投书《快报》，将葡萄牙描述为华盛顿和北京之间的 「战场」，还说葡萄牙必须在美国的「朋友和盟友」和 「经济伙伴 」中国之间做出选择。

他强调，如果葡萄牙在5G网络等相关发展中选择与中国而非美国合作，可能会有与安全和国防相关的后果。

这番言论引起葡国政坛不满。葡萄牙总统德索萨 (Marcelo Rebelo de Sousa) 28日公开表示:「在葡萄牙，只有由葡萄牙人选出的代表，才能依照宪法赋予他们的权利决定自己的命运。」

葡萄牙外交部长席尔瓦 (Augusto Santos Silva)也说:「在葡萄牙，决策者是葡萄牙当局，他们才能决定哪些是葡萄牙的利益。」

虽然主导葡萄牙手机市场的三家公司已经表示，不会在其核心5G网络中使用华为，但葡萄牙政府并未禁止华为提供基础设施。

中国在2018年12月将葡萄牙加入「一带一路」计划。近年来中国企业在葡萄牙投资也有大约100亿欧元，使其成为中国在欧洲最大的投资接受国之一。

多家葡萄牙企业向中国投资敞开大门，像是中国国企三峡集团就持有葡萄牙主要公用事业公司EDP 23%的股份。上个月，葡国最大的建筑商Mota-Engil表示，将向中国交通建设股份有限公司出售30%股份的交易。

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