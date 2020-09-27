美再施压禁用华为5G 欧洲国家选边站

(德国之声中文网) 美国国务院次卿克拉奇 (Keith Krach)周二代表华盛顿再次向欧洲施压，要求各国禁止使用华为5G网络。

他在德国马歇尔基金智库活动上说，华为是 「中共监控国家的一个分支，也是侵犯人权的工具。」

负责经济事务的克拉奇目前正在欧洲访问。此时也正值德国和意大利讨论下一代行动网络设备商的时候。他强调，芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信是欧洲政府唯一应该选择的公司。

克拉奇也说，他已与德国高管和官员举行会谈，说华为与北京对香港和新疆维吾尔族穆斯林的镇压有关，不过他在演讲中没有提供任何证据。

他表示，华为参与欧洲5G网络将使北约出现安全风险，并称对中国来说，「新技术是他们监控国家的支柱」。

他指控华为替中国军队提供技术协助，他说:「像华为和中兴这样不受信任的高风险供应商，为中共专制政府提供了破坏或武器化基础设施中关键应用的能力。」

葡萄牙不满美施压

美国驻葡萄牙大使格拉斯 (George Glass) 27日投书《快报》，将葡萄牙描述为华盛顿和北京之间的 「战场」，还说葡萄牙必须在美国的「朋友和盟友」和 「经济伙伴 」中国之间做出选择。

他强调，如果葡萄牙在5G网络等相关发展中选择与中国而非美国合作，可能会有与安全和国防相关的后果。

这番言论引起葡国政坛不满。葡萄牙总统德索萨 (Marcelo Rebelo de Sousa) 28日公开表示:「在葡萄牙，只有由葡萄牙人选出的代表，才能依照宪法赋予他们的权利决定自己的命运。」

葡萄牙外交部长席尔瓦 (Augusto Santos Silva)也说:「在葡萄牙，决策者是葡萄牙当局，他们才能决定哪些是葡萄牙的利益。」

虽然主导葡萄牙手机市场的三家公司已经表示，不会在其核心5G网络中使用华为，但葡萄牙政府并未禁止华为提供基础设施。

中国在2018年12月将葡萄牙加入「一带一路」计划。近年来中国企业在葡萄牙投资也有大约100亿欧元，使其成为中国在欧洲最大的投资接受国之一。

多家葡萄牙企业向中国投资敞开大门，像是中国国企三峡集团就持有葡萄牙主要公用事业公司EDP 23%的股份。上个月，葡国最大的建筑商Mota-Engil表示，将向中国交通建设股份有限公司出售30%股份的交易。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。