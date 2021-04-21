 美再提抗中法案 人权与经济战略双管齐下 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2021

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时政风云

美再提抗中法案 人权与经济战略双管齐下

美国参议院外交委员会21日压倒性通过一项在人权与经济领域向中国施压的法案，该法案除了获得跨党派支持外，白宫也表态期待在相关领域跟国会合作。

USA New York | Pressekonferenz zum Puerto Rico Self-Determination Act - Bob Menendez

参议院小组的民主党主席梅嫩德斯（Bob Menendez）和该小组的最高共和党人里奇 (Jim Risch) 参议员一起撰写了「战略竞争」措施。

(德国之声中文网) 21日，美国参议院外交关系委员会以21比1的压倒性的优势通过《2021年战略竞争法》(Strategic Competition Act of 2021)，支持在人权和经济领域向中国政府施压的法案，这也让美国国会两党近期共同推动反制中国的行动取得了进展。

参议院小组的民主党主席梅嫩德斯（Bob Menendez）在法案通过後表示：「《2021年战略竞争法》成为我们最终在应对中国於权力丶政治丶外交丶经济丶创新丶军事与文化等领域带来的挑战时，希望能仰赖的一系列法案中的第一个。」

他和该小组的最高共和党人里奇 (Jim Risch) 参议员一起撰写了「战略竞争」措施，里奇说这是「真正的两党合作」。

另一方面，美国国会也在审议由一群参议员与众议员提出的《无尽边疆法》 (Endless Frontier Act)。该法案呼吁美国政府在5年内为基础和先进技术研究提供1000亿美元，并提供100亿美元在全国范围内创建新的「技术中心」。

白宫 21日通过公开声明对《无尽边疆法》表示支持，称美国总统拜登欢迎旨在加强美国供应链的两党法案。白宫发言人莎琪 (Jen Psaki) 在一份公开声明中说：「我们期待着与国会合作，进一步制定这项立法，以恢复美国在科学和技术方面的全球领导地位，并确保我们开发和制造未来的技术。」

Chuck Schumer I US Senator

《2021年战略竞争法》和《无尽边疆法》是民主党参议院多数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 在2月宣布的抗中法案中的一部分。

两项抗中法案都得到了两大政党的大力支持，预计最终将成为法律。在与中国打交道时采取强硬路线已成为美国两党在国会中少数有共识的议题，目前民主党在参众两院都掌握些微的多数优势。

此外，委员会21日对该法案增加了几十项修正案，包含一项由美国宗教自由委员会建议，要求美国官员而不是运动员抵制2022年北京冬奥的修正案。

扩大人权和军事开支

长达280页的《2021年战略竞争法》通过增加国际发展资金以及与盟国和国际组织合作等努力解决与中国的竞争问题。该法案推动了人道主义和民主价值观，包含对中国迫害维吾尔人的情形进行制裁，以及支持香港的民主。

DW.COM

美国参议院的参议员7日揭晓了一项对抗中国影响力的草案内容，希望藉由推广人权丶提高印太地区军事预算与打击假讯息来增强美国反制中国的能力。

美国政府官员9日透露，中美两国近期可能举行高层会晤，但白宫9日未证实双方是否将在阿拉斯加见面。与此同时，参议院期望4月通过对抗中国的法案。

虽然距离特朗普卸任仅剩10周，但美国媒体Axios 报导，特朗普下台前预料将针对中国推出一系列强硬政策，借此防止拜登接任后扭转特朗普奠定的美国对中政策。

该法案强调美国政府需要「优先考虑必要的军事投资，以实现美国在印太地区的政治目标」。它支持大幅增加该地区的安全相关资金，并支持与台湾建立更紧密的关系。

该法案将扩大美国外国投资委员会（CFIUS）的管辖范围。该委员会负责审查金融交易的潜在国家安全风险。美国大学对该法案中要求美国外国投资委员会审查一些中国赠款和合同的条款表示关切。

《2021年战略竞争法》和《无尽边疆法》是民主党参议院多数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 在2月宣布的抗中法案中的一部分。他希望通过广泛的立法来对抗中国。舒默是 《无尽边疆法》的主要提案人。

参议院外交关系委员会成员表示，他们希望做得更多。共和党参议员罗姆尼(Mitt Romney) 21日说：「我不相信有人会认为这项立法会改变中国走向全球专制和镇压霸权的步伐。我建议我们还有很多工作要做。」

保守派智库美国企业研究所研究亚太技术政策和美国国防战略的赛耶斯 (Eric Sayers) 告诉路透社，这项立法是应对中国带来的挑战中重要的组成部分。

他说：「我们通过立法增加对美国国内竞争力的投资和在美国的供应链中建立新的弹性，这让美国在与中国的技术竞争中迈出了大胆的一步。」

(路透社、美联社) 

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