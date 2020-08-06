美再推对台新政策 批中国破坏区域稳定

(德国之声中文网) 美国周一宣布与台湾举办「经济与商业对话」，希望藉此强化与台湾的关系，并在中国持续向台湾施压的同时，给予台湾更多的支持。

美国国务院亚太助理国务卿史达伟 (David Stilwell) 在出席华府智库传统基金的一场研讨会时，针对台湾发表演说，除了重申美国的对台六项保证外，也表示破坏台海地区稳定的是中国，不是台湾或美国。

史达伟也宣布举办「经济与商业对话」的消息，强调这场对话将提供平台，深化美国与台湾在各项优先议题上的经济连结，包含重新布局科技与医疗产品的供应链丶加强投资筛检和保护知识产权，以及扩大基础设施和能源部门合作。美国希望透过这场对话开拓新的经济合作领域，并强化现有合作计画。

台湾总统府周一 (8月31日) 晚间也表示，感谢美国以实际行动深化美台经贸合作关系，并期盼台湾能藉此更进一步与世界各经济体加速连结，成为全球重整供应链的关键力量。

史达伟还表示，美国近期一系列的对台新政策，并非该国在政策转向，而是美国政府内部针对一中政策的重大调整。有鉴於中国政府近期对台海和平与稳定带来的威胁越来越高，以及中国政府持续想在外交上孤立台湾，所以美国才决定做出这些政策上的调整。

史达伟说：「我们将持续协助台湾抵抗中国共产党的施压，并防止台湾持续遭中国威吓与边缘化。」

解密对台六项保证

同一天，美国在台协会公布对台六项保证的机密文件後，史达伟也在演说中，重申美国将依循台湾关系法丶美中三公报以及对台六项保证来作为对台政策的指导方针。前美国国务院东亚助理国务卿罗素 (Daniel Russel) 向路透社表示，对台六项保证一直都是一个「公开的秘密」。

他认为，美国选在此刻公开对台六项保证的机密文件，是为了要能够回应特朗普政府中，部分认为美国应该抛弃过往对台政策上的「战略模糊」。六项保证中包含美国并未明确订定何时终止对台军售，美国也不会同意在核准对台军售前，徵询中国政府意见。

此外，美国也不会任意更改《台湾关系法》的内容。史达伟强调，六项保证成功的延续至今日。不过，前美国在台协会处长包道格 (Douglas Paal) 认为美国此举作秀的成分仍居多。他说：「我认为美国政府与史达伟希望在这个时刻看起来很强悍，所以他们选择更接近中国的底线，但又不愿意越过底线。」

专家: 美台关系数十年来成长最快

华府智库「全球台湾研究中心」的副董事长叶介庭告诉德国之声，近年来，美国与台湾的关系大概是过去几十年来，成长最快的一段时其。除了支持台湾的美国人不断在基层进行游说外，中国日渐增长的侵略性，也迫使美国对中国的态度出现转变。对美国来说，藉此增进与台湾的关系也成为合理的考量。

不过叶介庭也说，这样的新发展明显会激怒中国政府，中国政府过去几年在台湾、香港与南海等议题上的态度也渐趋强硬。即便美国愿意与中国讨论让步，现阶段他很难想像中国政府会在台湾议题上妥协。

杨威廉/张慈 (综合报导)

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