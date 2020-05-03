美再控中国隐匿疫情 欧洲多国解封在即

(德国之声中文网) 在「五眼联盟」的一份内部文件批评中国在新冠疫情初期的隐瞒作法的隔天，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周日 (5月3日) 在接受美国电视网ABC访问时，再次声称美国有清楚的证据显示新冠病毒源自於武汉病毒研究所。他说：「我们握有很充足的证据证明新冠病毒源自於该研究所。」

但蓬佩奥却拒绝透露他是否认为中国蓄意将新冠病毒从病毒所释放出来。他说：「我认为现在全世界都很清楚知道，中国的过往纪录显示，他们有制造全球流行病与实验室管理不合格的历史。」此前，美国总统特朗普也曾声称，他看过相关纪录证明新冠病毒与武汉病毒研究所有关联，但他却无法提供更细节的证据。

此外，蓬佩奥也批评中国在疫情初期刻意隐瞒的作法是中国共产党一贯使用的手段，而这也替全世界带来非常大的风险。他说：「特朗普总统已很清楚表明，我们会确保中国必须为肆虐全球的疫情负责。」

美国部分媒体报导，特朗普已下令情报单位调查与新冠病毒源头相关的资讯，因为他希望能在冲刺11月的总统选战时，将中国在新冠疫情间犯下的错误作为他的竞选主轴之一。

必须解封的压力

与此同时，美国政府也因经济持续受到冲击面对各界要求尽快解封的压力。美国的佛罗里达州预计周一 (5月4日) 开始逐步解封，而其他数州则出现示威者上街要求政府尽快解封的情况。

纽约市则是因为确诊与病亡案例持续下降，所以宣布关闭搭建於中央公园的临时医院。不过，同一天也有数十名纽约市民因违反了保持社交距离的准则，而遭市政府惩罚。

欧洲各国展开保守的解封

此外，欧洲各国也因疫情持续趋缓，决定逐渐的解除封锁。意大利周日通报了自3月10日以来最低的病亡数，所以该国也将於周一开始准许人民至公园活动，或是拜访在邻近地区的亲友。餐厅则是能开始进行外卖服务，量贩店也能重新营业。

不过有些意大利人民认为相关解封政策有一些令人疑惑之处。一名居住在罗马的民众向法新社表示：「我们一方面对於解封感到非常期待，因为我们可以开始安排孩子与他们的祖父母进行一些活动。但另一方面，政府推行的政策并不清楚，这导致我们不确定是否运用常识便能确保我们不违反政府的规定。」

另一方面，德国周一也将持续逐步解封。一名政府官员周日表示，只要各足球队能遵守政府的相关规定，他支持德国让足球联赛重新开打。英国首相约翰逊则是预计在未来几日会公布英国政府的解封措施。他前几日才刚宣布英国已过了疫情的高峰。

大部分的欧洲政府都还是采取较保守的防疫措施，包含在公共场合戴口罩以及保持社交距离。他们也试图增加检测量，让政府能在逐渐解封的同时，找出更多染上新冠病毒的人。周一开始，西班牙规定人民搭乘大众运输时，必须戴口罩。

但在欧洲多国开始商讨解封措施的同时，目前欧洲疫情最严重的俄罗斯却要求居民待在家。过去几周，俄罗斯每天新增数千起新冠确诊案例，这也让该国成为欧洲疫情最严重的国家。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导）