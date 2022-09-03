 美再挺對台軍售 中方稱解放軍「持續備戰」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2022

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美再挺對台軍售 中方稱解放軍「持續備戰」

美國日前宣布對台軍售，引發北京不滿並要求撤回，雙方週二（9月6日）再次隔空交火。美方指北京反應過度，重申將持續滿足台灣防衛需求。中國國防部發言人譚克非則譴責美國「粗暴干涉內政」，稱解放軍將持續練兵備戰。

中國表示將持續「練兵備戰」。圖為8月初中國軍演期間，央視釋出的中國軍機照片。

中國表示將持續「練兵備戰」。圖為8月初中國軍演期間，央視釋出的中國軍機照片。

DW.COM

中国外交部针对佩洛西访台宣布了反制措施，政论家邓聿文认为，这些反制举措是精心挑选的，表明北京在和美国的关系中已采取更具对抗性的姿态。尽管北京的八项反制不会对美国造成太大伤害，可它们“侮辱性极强”。两国关系经此一举，只会变得比之前更糟糕。

在美中关系紧绷之际，美国周五宣布11亿美元对台军售案，誓言继续增强台湾的防御能力。中国警告将采取“反制措施”。另据美国媒体报道，美国国防部正研拟方案加速向盟国出售武器，以更好地与中国竞争。

作为台湾的主要军事支持者，美国建议台湾购买旨在实现机动性和精确性目标的武器装备，以对抗可能的、来自中国的海上入侵威胁。

（德國之聲中文網）美國日前宣布價值11億美元的對台軍售，引發北京揚言反制。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）週二（9月6日）在國務院例行媒體簡報會上被問及此事時，重申美國對台灣的防衛支持。

根據美國國務院新聞稿，巴特爾在被記者問及此事時回應，美國對台軍售是基於防禦目的，幾十年都是如此，「中國沒有理由作出這些反應」。

巴特爾稱，美國對台軍售不僅符合《台灣關係法》的長期承諾，也符合美國的「一中」政策，美國將在這些政策基礎上，「持續滿足台灣的防衛需求」。巴特爾指出，考慮到中國加大對台灣施壓，美國將持續提供這些裝備。

不過巴特爾也表示，美國在支持台灣的同時，也將保持與北京的溝通渠道暢通。

在回應美國對台軍售的質量與數量，有多大程度受到台灣面臨中國威脅程度的影響時，巴特爾指，美國是向台灣「提供必要的國防物品和服務，使其能夠保持足夠的自衛能力」。他補充道，自2010年以來，美國行政部門已向國會通報了總價超過350億美元的對台軍售案。

除了美國國務院之外，美國白宮也針對對台軍售做出最新回應。根據台灣中央社報導，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）在另一場媒體簡報會上表示，美方幾批軍售案反映了美國就台灣當前防衛需求、來自中共威脅的評估，有助強化台灣自我防衛。

 柯比指出，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台期間及其後，北京的行徑更讓美方相信，美國提供台灣軍備能助台更好地防衛

美國美國國務院2日宣布批准規模11.6億美元的對台軍售案，內容包括3.55億美元的60枚魚叉反艦巡弋飛彈、8560萬美元的逾100枚響尾蛇飛彈，以及6.65億美元的承包商支持，用於維護和升級自2013年開始運作的雷達預警系統。這套系統由美國雷神公司（Raytheon）建造，能對來襲導彈攻擊發出預警。

這是拜登政府任內第六度，也是最大一筆對台軍售案。

中國國防部：粗暴干涉內政

同日（6日），中國國防部新聞發言人譚克非也就美國對台軍售做出最新回應。根據中國國防部網站消息，國防部新聞發言人譚克非態度強硬地譴責美方，做出警告。

譚克非指，美方對台軍售嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，「粗暴干涉中國內政」、「損害中國主權和安全利益」。

譚克非指控美國「推高台海緊張局勢」，且屢屢違背不支持「台獨」的承諾，「加緊與民進黨當局軍事勾連」，並指對台軍售是向「『台獨」』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。
譚克非重申強調，中方對此表示堅決反對，並要求美方立即撤銷對台軍售計劃，立即停止美台軍事聯繫，並表示「中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

此前，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇在3日曾發聲明稱， 台灣是中國領土「不可分割的一部分」，要求美國「立即撤回」軍售案。

根據台灣國防部，中國仍持續於台灣周邊海空域進行軍事活動。台灣國防部新聞稿指，6日截至下午5時，偵獲中國軍艦5艘次、中國軍機8架次，其中有3架次軍機逾越海峽中線。

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

（綜合報導）

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