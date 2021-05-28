美再呼吁世卫启动调查 北京:政治操弄

(德国之声中文网) 美国27日再次呼吁世界卫生组织对新冠病毒起源进行第二阶段的调查，要求让独立专家充分接触到中国的原始数据和样本。

美国驻联合国日内瓦办事处代表团在一份声明中说，世卫组织的初步研究是「不充分和不确定的」，呼吁世卫进行其所谓的及时丶透明和基于证据的第二次调查，包括在中国。声明写道：「至关重要的是，中国应让独立专家充分获得与了解病毒来源和新冠疫情初期有关的完整丶原始数据和样本。」

一个由世卫组织领导的专家小组在今年1月和2月与中国研究人员在武汉及其周边地区待了四周，并在3月的一份报告中说，新冠病毒可能是通过另一种动物从蝙蝠传播给人类的，而「通过实验室外泄传给人类被认为是一个极其不可能的途径」。

美国总统拜登（Joe Biden）26日下令美国情报单位在三个月内发布报告，找寻新冠病毒来源的答案。他当日表示，美国情报机构正在分析两个不同的理论，其中一个是病毒从中国实验室外泄的可能性。

英国驻联合国日内瓦办事处的大使曼利 (Simon Manley) 在一份声明中说：「世卫组织召集的新冠病毒起源调查的第一阶段意味着该进程的开始，而不是结束。我们呼吁世卫按照专家报告的建议，进行及时丶透明丶以证据为基础丶由专家主导的第二阶段调查，包括在中国进行研究。」

世卫的最高应急专家瑞安 (Mike Ryan) 26日在世界卫生大会说：「我们已经与许多成员国进行了非正式磋商，研究下一阶段的情况。我们将在未来几周继续进行这些讨论。」

中国反击

中国外交部发言人赵立坚27日在例行记者会上再次被问到美国总统拜登下令其情报单位三个月内缴交新的新冠病毒起源报告一事，他重申，中国支持世卫组织对全球溯源研究所做的努力，并称世卫组织联合考察组今年3月的研究报告已把实验室外泄认定为「极不可能的结论」。他说这些结论是权威丶正式与科学的结论。

他说：「美国一些人全然无视事实和科学，全然不顾自身溯源的诸多疑点和抗疫失利的惨痛事实，反复鼓噪要对中国进行再调查。这充分说明美方根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩锅推责。」

他再次提出美国另一个军事基地疑云重重的假设，并呼吁美国「本着科学态度」，与世卫在美国展开「全面丶透明丶以证据为基础的国际调查」。

(路透社、美联社)

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