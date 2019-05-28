 美再发生枪击案  政府大楼遭袭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2019

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时政风云

美再发生枪击案  政府大楼遭袭

美国东海岸的弗吉尼亚海滩城突发枪击案。一名男子闯进政府大楼开枪射击，造成至少12人死亡。嫌犯在与警方的交火中被击毙。

USA Schießerei in Virginia Beach (picture-alliance/AP/The Virginian-Pilot/K. McKeown)

持枪歹徒已被警方击毙

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这是美国近代历史上规模最大的一次示威游行。仅华盛顿一地就有80万人聚集在一起，要求政府实行更加严格的枪支管制，向强大的全美步枪协会（NRA）宣战。 (25.03.2018)

美国佛州帕克兰市一所中学在发生校园枪击案后，采取了新的安保措施，但很多学生不以为然。 (04.04.2018)

在美国北卡罗来纳州一所大学校园，一名男子枪杀两人，另有四人受伤，其中三人伤势危急。警方逮捕了嫌疑人。 (01.05.2019)

（德国之声中文网）距离华盛顿东南方向大约320公里的弗吉尼亚海滩城(Virginia Beach)发生枪击案。警方表示，枪手闯入政府大楼开枪射杀，造成至少12人死亡，6人受伤。这名男子在和警方的枪战中被打死。当地警察局局长詹姆斯·塞维拉（James Cervera）透露，嫌犯曾长期在公共事业部门工作。当地媒体WAVY报道，这名男子不久前被解雇。当地时间下午四点刚过，嫌犯闯进大楼四处向人群扫射。

塞维拉称，这次"毁灭性案件"还有许多待解之谜。伤者中有一名警员，身上的防弹背心大概救了他的性命。

一名政府人员当时正在大楼里面，她告诉媒体自己听到尖叫和枪声，马上拨打了急救电话："我们反锁了办公室"她和同事用桌子挡住了门："我们只希望事情赶紧结束。"

USA PK zu Schießerei in Virginia Beach (picture-alliance/AP/V. Cronis-Nohe)

警察局局长詹姆斯·塞维拉在新闻发布会上

市长鲍比・德威尔（Bobby Dwyer ）称这是"维吉尼亚海滩史上最惨痛的一天……受害者是我们的朋友、同事、邻居。" 弗吉尼亚州州长诺瑟姆(Ralph Northam) 表示震惊，也对遇难者表示哀悼。

由于美国没有严格的枪支管控，该国多次发生"大规模枪击"，也就是持枪作案造成多人伤亡。数据库"大规模枪击追踪" 根据媒体的报道进行统计归类，2019年以来美国已经发生了186起这类案件，弗吉尼亚海滩发生的血案还并未算在内。

 

文木/任琛 （美联社，法新社，德新社）

 

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