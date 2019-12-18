 美再发「华为警报」奥布莱恩: 恐让北京窃取国家机密 | 经济纵横 | DW | 25.12.2019

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经济纵横

美再发「华为警报」奥布莱恩: 恐让北京窃取国家机密

美国国安顾问奥布莱恩 (Robert O’Brien) 本周在接受英国媒体《金融时报》访问时对英国发出警告，称如果伦敦将中国电信设备提供商华为纳入5G网络的话，中国将可藉此窃取英国的国家机密。

Thailand | 7th ASEAN United States Summit | Robert O'Brien (picture-alliance/AA/A. Raharjo)

(德国之声中文网) 美国再次针对中国电信商华为向英国发出警告。 美国国安顾问奥布莱恩接受《金融时报》访问时表示，如果英国将华为设备纳入5G网络中，中国政府便可藉此窃取英国的国家机密。 他说：「中国会窃取英国的核武或情报机密。 」

过去一年来，美国不断说服五眼联盟的盟国不要使用华为的5G设备。 此前，华盛顿曾称如果英国坚持使用华为设备，此举可能影响两国之间的情报分享机制。 奥布莱恩告诉《金融时报》：「我们对于英国政府从纯粹商业的角度来检视华为感到不可置信。 」

今年五月，白宫指控华为协助中国政府进行间谍行动，并因此将华为列入制裁名单。 此外，美国国会也透过法案来加强对华为的审查。 奥布莱恩受访时也说，欧盟、日本、新西兰与澳大利亚都开始理解美国针对华为所发出的警讯。

Berlin | SPD-Bundesparteitag - Parteitag Survival Kit als Werbegeschenk von Huawei (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

今年五月，白宫指控华为协助中国政府进行间谍行动，并因此将华为列入制裁名单。 此外，美国国会也透过法案来加强对华为的审查。

另一方面，白宫本周一也宣布特朗普将任命布莱尔 (Robert Blair) 为国际电信政策代表，协助美国实现战略优先目标，推动建立安全可靠的全球通信系统。白宫的声明表示，布莱尔将负责美国的5G网络相关事务，并同时身兼特朗普的助理及白宫幕僚长高级顾问。

据白宫表示，布莱尔将在政府各部门之间做协调，并扮演业界联络人的角色，透过这些身份来促进下一代电信基础设施的发展、部署与营运。 白宫强调，这项计划将提供美国一个「完全互联世界所需的安全、隐私与稳定」。

杨威廉/任琛 (德新社、路透社)

 

 

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