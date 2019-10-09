美再制裁33家中企 原因涉“军方与新疆”

（德国之声中文网）据路透社报道，美国政府周五宣布将把33家中国公司和机构列入经济制裁的黑名单（"实体清单"），原因是这些公司帮助北京政府监控新疆少数民族，或与中国军方制造大规模杀伤性武器有关。

美国商务部公布了上述消息。这也是特朗普政府打击可能为中国军事行动提供支持的企业，以及惩罚北京政府打压维吾尔少数民族的最新举措。同一天，中国政府在召开两会期间公开了酝酿中的香港《国安法》的进一步细节。

美国商务部在一份声明中宣称，7家公司和两家机构因为"协助从事侵害人权的活动，包括中国针对新疆人和其它人群展开的压迫、大规模任意拘留、强制劳动、并用高科技手段开展监视"而上榜。另外，还有二十多家公司、政府机构和商业组织被列入黑名单的原因是协助中国军方进行采购。

监视技术企业为制裁重点

上榜企业主要是来自人工智能和"面部识别"领域的中国企业。而这些领域都是英伟达（Nvidia）、英特尔（Intel）等美国芯片公司重点投资开发的领域。

在最新被加入黑名单的公司中，包括东方网力这一中国最知名的人工智能企业。该公司成立于2000年，总部位于北京。自称是"全球视频监控管理平台的领导厂商"， 于2014年1月在深圳交易所创业板上市。 美国制裁消息颁布当天，该公司股票大涨10%，进入中国股市的涨停状态。市值接近36亿人民币。路透社报道称，这家公司的面部识别业务领域与监控新疆穆斯林有关。

另外一家最新被列入美国政府黑名单的企业也非常有名，它就是奇虎360。据该公司介绍，它是"中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商"，于2015年在纽约纳斯达克上市交易。不久前，该公司声称找到了美国中情局在过去11年里对中国的航空航天、能源领域、科研机构、网络公司及政府机构发动网络攻击的证据。

美国商务表示，对于最新被加入黑名单的这些公司意味着，它们购买美国公司产品将受到限制。其中包括在海外生产，但是包含美国公司技术的产品。企业可以申请向这些登上黑名单的公司出售产品。但路透社报道称，美国政府会抱着拒绝的态度来审视这类申请。

由日本软银公司投资的达闼科技（CloudMinds）也在被最新加入黑名单的企业之列。该公司主要研发云端智能机器人运营级别的云计算网络安全、大型混合人工智能机器学习平台和安全智能终端和机器人控制器技术。路透社曾于今年3月报道称，该公司的美国分部于2019年7月被禁止向北京总部转移技术或提供技术信息。

面对路透社的置评邀请，奇虎、东方网力和达闼科技没有立即做出回应。

华为待遇

在最新将33家企业和机构加入黑名单之前，美国商务部于2019年10月初就已经将将28家中国企业和机构列入"实体清单"。当时商务部给出的理由也是被列入实体清单的企业和机构都参与了中国在新疆对维吾尔人、哈萨克人和其他穆斯林少数民族族群而实施的压迫、大规模任意拘押和高技术监控等侵犯和践踏人权的行动。

当时被列入实体清单的大都是人工智能、视频监控公司。包括监控设备制造商海康威视（Hikvision）,人工智能公司科大讯飞（IFLYTECK）和大华技术股份有限公司（Dahua Technology）。

路透社报道称，最新被列入黑名单中国企业的遭遇与不久前中国的科技公司华为类似。

2020年5月中旬，美国商务宣布，不允许那些使用美国软件和技术的外国公司将半导体产品卖给华为。美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）表示，之前针对华为的制裁措施实施以来，出现了许多"漏洞"，使得华为能够从美国境外的公司那里购买包含美国技术的产品。中国商务部当时回应称这"是对市场原则和公平竞争的破坏，是对国际经贸基本规则的无视，更是对全球产业链供应链安全的严重威胁"，不仅"损害中国企业利益，损害美国企业利益，也损害其他国家企业的利益。" 中方发表的谈话还称，"将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。"