 美共和党提议加强对中官员制裁 清单点名韩正 汪洋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2020

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时政风云

美共和党提议加强对中官员制裁 清单点名韩正 汪洋

美国共和党团认为，在香港和新疆人权危机面前，期许中国民主化的想法已经被证明无效，美国应该捍卫其自由、民主、人权价值，对中国官员及政府部门实施严厉制裁。他们列出一张建议清单，除了高官韩正、汪洋外，陈全国、吴英杰、骆惠宁也在其中。

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (Imago Images/Xinhua)

(德国之声中文网) 美国国会共和党星期三（6月10日）发布一份国家安全战略报告，提议对践踏人权的中国共产党高官实施制裁，包括中共政治局常委韩正、汪洋。

这份报告书全名为“强化美国以及应对全球威胁”（Strengthening America & Countering Global Threats）。发布该报告书的「共和党研究委员会」由共和党内150名众议员组成，是众议院内规模最大的党团(caucus)。报告书针对美国的主要威胁提供分析，并且提供具体应对建议。报告书将中国视为主要对手，建议政府对中国采取严厉制裁，且声称是「国会有史以来提出的最强硬制裁方案」。

报告书说: 「「中国共产党用经济、军事以及其在世界的影响力，提倡另一种的政府体制。在他们提倡的体制当中，我们过往所理解的自由与人权将不复存在。」报告书说: 「美国必须在对抗中国威胁的同时，强调我们重视自由、民主、人权的价值。」

Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

报告书提到，陈全国被认为是实际促成新疆再教育营的主要推手

报告书列出一张中国共产党组织结构图，并且在其认为美国应当制裁的部门或人物旁画上红叉。图中，建议制裁对象包括:中国政治局常委汪洋、韩正；政协副主席夏宝龙；西藏党委书记吴英杰、新疆党委书记陈全国、中联办主任骆惠宁。报告书建议制裁的政府部门则包括: 中共中央统战部，及其辖下的海外联络局、台湾工作办公室、香港工作办公室、国家宗教事务局。

报告书特别提到，虽然参众两院在各自提出的「新疆人权法案」草案中，都明写若新疆党委书记陈全国符合条件便会予以制裁，但是近日国会最终通过的版本却删除了这个要求。共和党研究委员会支持另立新法，沿用「全球馬格尼茨基人权问责法」对大规模侵害人权的陈全国施以制裁。

Hongkong Pro-Democracy Proteste (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

港版国安法可能将允许中国政府直接在香港设置执法机构

香港面临的危机只是开端

报告书也特别注意到香港的情况。报告书提到，尽管在2019年六月，200万名香港人走上街头反对伤害香港自治与公民自由的《逃犯引渡条例》，「中国政府仍然在今年违反国际协议，强硬剥夺香港的民主与自治。」

报告书认为，香港所面临的危机只是自由与极权对抗战的开始－中国共产党所谓的『中国梦』致力于扩大中国的影响力，增加国际对中国的依赖，目标是「让极权主义得以在世界安然运作」。

报告书认为，过去试图透过经济合作促进中国民主化的想法已经证明无效。因此，委员会建议从五大方向加强对抗中国的力道: 第一，反对中国从事恶意商业活动与盗窃知识产权。第二，停止中国恶意散播假讯息扩大政治影响力。第三，抵抗中国侵犯人权的作为。第四，反对中国在世界各地的军事现代化。第五，加强与印太地区盟友的合作。

这份长达115页的报告书也包含对美国其他敌人，包括俄罗斯与伊朗。该报告书还包括常识性的、以结果为导向的改革，以对抗联合国内部独裁势力的影响，确保美国的对外援助有助于促进美国的利益和价值，以及促进美国的外交部门和国务院的现代化。

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