美公布2021财政预算 基础建设成首要目标

(德国之声中文网) 美国总统特朗普预计周一 (2月10日) 会公布2021年的财政预算案，预计预算总额将达到4.8兆美元。 各界预期他将删减21%的美国对外援助预算，并削减美国的社会福利预算。 另一方面，为了对抗来自中国与俄罗斯的经济威胁，美国将提升相关领域的预算。 同时，美国也立定目标要从几个主要的预算计划中省下2兆美元，以挪出足够的资金。

去年，特朗普试图在提出预算时，削减对外援助的比例，但是他的提案引起国会强烈反弹，最终无法闯关成功。 外界预期，特朗普此次的预算提案将无法在由民主党主导的众议院过关。 路透社报导，特朗普针对2021年提出的预算，将把2021年的军事预算提升至7405亿美元，并自今年10月1日起，提高对国防与退抚军人相关的支出。

与此同时，白宫则提议在未来十年内删减4.4兆美元预算，其中包含透过改变处方药的药价将健保的预算减少1300亿美元。 白宫也提议透过取消对贫穷者的医疗补助保险与粮食券计划，将社会福利预算减少2920亿元。 此外，白宫也计划限缩政府给予残障人士的补助，把该预算至少减少700亿美元。

此外，路透社报导，特朗普也将争取20亿美元的预算来建造美墨边境墙，但这个数目与他一年前提出的86亿美元的预算相差甚远。 专家指出，自从美国国会去年否决了特朗普原先提出的美墨边境墙预算后，美国政府今年预计将部分预算移至军事预算。 一名资深政府官员表示，白宫将不会向美国国防部要求更高的预算来建造美墨边境墙。

特朗普预计在新的预算中，争取441亿美元的对外援助预算，但这个数字与去年的557亿美元相比，减少了不少。 美国政府的数据显示，今年美国给予乌克兰的援助将与去年相同。 此前，特朗普运用减少援助预算来威胁乌克兰政府对民主党前副总统拜登 (Joe Biden) 进行调查，但此举也让民主党在众议院对特朗普发起弹劾案。

不愿具名的美国官员向路透社表示，特朗普也将要求把美国国际发展金融公司的预算从去年的1.5亿美元提升至7亿美元。

杨威廉/罗法 (路透社)