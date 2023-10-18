美公布解放軍「攔機」畫面：2年逾180次

（德國之聲中文網）美國即將發表年度「中國軍力報告」，五角大廈週二（10月17日）首先公布了一系列影片，顯示美國軍機在南海、東海上空的國際空域合法飛行時，中國解放軍的軍機屢屢針對美方進行「魯莽的飛行動作、在空中高速靠近、投擲照明彈等物體」等「脅迫、危險行為」。

主掌印太安全事務的美國國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，自2021年秋季至今，美方遇到180多起類似的軍機攔截案例，數目比先前的10年加總都多。

「最重要的是，在許多案例中，這種行為有可能引發主動、危險的意外。」瑞特納說，美國持續遵守國際法，安全且負責任地飛行，且美國的盟友也歡迎美軍存在於此區域，因為這促進了「自由開放的印太地區」的共同願景，並實踐航行自由等重要原則。

美軍印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）也表示，危險的攔截行為可能導致誤判，儘管他在過去2年半來多次要求與中國軍方通話，但目前仍未獲回音。

如今，在俄烏戰爭持續，加上以色列與哈馬斯爆發衝突、美國派遣航母打擊群赴中東之際，阿奎利諾表示美軍印太司令部仍具備嚇阻中國所需的能力，且美方「已採取各種措施強化在區域的承諾和嚇阻力，而且會繼續這麼做。」

針對軍機攔截的指控，中國駐華府使館發言人劉鵬宇回應稱，中國採取了「所有必要措施」，要求美國停止散播「假訊息」。他還主張：「美國軍艦和軍機頻繁對中國實施接近的偵察，去年光是在南海就有657架次……我們希望有關國家能避免採取冒險挑釁的行動，並停止損害中國的國家安全，以及區域和平穩定。」

解放軍機有哪些「脅迫行為」？

五角大廈17日共公布15起案例的影像及細節，並表示解放軍機的脅迫行為目的是向美國及其盟友施壓，迫使其減少甚至停止合法的飛行活動，特別是在北京聲稱擁有主權的地區附近。

以去年5月的一次事件為例，美方稱當時美國軍機在東海合法飛行，卻遭遇解放軍機攔截。後者首先飛向美國軍機，又穿越其機頭下方；美方拉開距離之後，解放軍機再度靠近，來到美國軍機下方10英尺（約3公尺）、橫向距離15英尺處（約4.5公尺）。

去年6月，另一架解放軍機在南海空域反覆飛越美國軍機的上方和下方；美軍用無線電呼叫對方，但解放軍飛行員對美方回以髒話。今年7月發生在東海的另一次案例中，解放軍機在距離美國軍機900英尺處（約274公尺）發射了8枚照明彈。

面對解放軍的行為，美國國防部表示：「只要是國際法允許的範圍內，美國將繼續以安全、負責任的方式飛行、航行與運作；美國國防部也還是會認為，與解放軍保持多層級、開放的軍方對軍方溝通管道，包含最高層的對話，是很重要的。」

自今年2月的「氣球事件」以來，美中關係再度陷入低點；6月起，隨著美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）等美國官員先後訪中，雙方關係展現些許好轉跡象。

不過，美中軍方的互動仍然停滯不前。去年8月時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣，中國單方面切斷兩國軍事溝通往來；而在今年6月新加坡的香格里拉對話時，中國防長李尚福也拒絕與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行雙邊會晤。

解放軍對其他國家的攔截行為

據美國海軍新聞網（USNI News）報導，雖然這是美國國防部首度發布關於解放軍機攔截的大量細節，但日本過去便時常公開日方在東海與中方的往來狀況。根據上週發布的數據，在2023財政年度上半年，日本航空自衛隊曾有304次因應解放軍機而出動，佔全部次數的七成以上。

此外，加拿大媒體《環球新聞》（Global News）16日報導稱，在近期一次聯合國對北韓的制裁任務中，參與任務的加拿大偵察機遭中國軍機攔截，最近距離僅5公尺。

加國防長布萊爾（Bill Blair）批評解放軍機的行為「危險且魯莽」；中國外交部發言人毛寧17日則稱，加拿大的飛機「非法侵入中國釣魚島附屬島嶼赤尾嶼領空……加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置非法」。

（綜合報導）

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