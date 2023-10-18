 美公布解放軍「攔機」畫面：2年逾180次 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美公布解放軍「攔機」畫面：2年逾180次

美國國防部17日表示，中國解放軍自2021年起頻繁對美國軍機展開「脅迫行為」，例如逼近、繞行、發射照明彈等行徑，自2021年以來已經累計近200起。此前，加拿大也批評了中國攔截加方軍機的舉動，但中國回應稱這是維護國家主權與安全的必要之舉。

圖為去年8月一架飛越福建省平潭附近的解放軍機。（資料照）

圖為去年8月一架飛越福建省平潭附近的解放軍機。（資料照）

（德國之聲中文網）美國即將發表年度「中國軍力報告」，五角大廈週二（10月17日）首先公布了一系列影片，顯示美國軍機在南海、東海上空的國際空域合法飛行時，中國解放軍的軍機屢屢針對美方進行「魯莽的飛行動作、在空中高速靠近、投擲照明彈等物體」等「脅迫、危險行為」。

主掌印太安全事務的美國國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，自2021年秋季至今，美方遇到180多起類似的軍機攔截案例，數目比先前的10年加總都多。

「最重要的是，在許多案例中，這種行為有可能引發主動、危險的意外。」瑞特納說，美國持續遵守國際法，安全且負責任地飛行，且美國的盟友也歡迎美軍存在於此區域，因為這促進了「自由開放的印太地區」的共同願景，並實踐航行自由等重要原則。

美軍印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）也表示，危險的攔截行為可能導致誤判，儘管他在過去2年半來多次要求與中國軍方通話，但目前仍未獲回音

如今，在俄烏戰爭持續，加上以色列與哈馬斯爆發衝突、美國派遣航母打擊群赴中東之際，阿奎利諾表示美軍印太司令部仍具備嚇阻中國所需的能力，且美方「已採取各種措施強化在區域的承諾和嚇阻力，而且會繼續這麼做。」

針對軍機攔截的指控，中國駐華府使館發言人劉鵬宇回應稱，中國採取了「所有必要措施」，要求美國停止散播「假訊息」。他還主張：「美國軍艦和軍機頻繁對中國實施接近的偵察，去年光是在南海就有657架次……我們希望有關國家能避免採取冒險挑釁的行動，並停止損害中國的國家安全，以及區域和平穩定。」

解放軍機有哪些「脅迫行為」？

五角大廈17日共公布15起案例的影像及細節，並表示解放軍機的脅迫行為目的是向美國及其盟友施壓，迫使其減少甚至停止合法的飛行活動，特別是在北京聲稱擁有主權的地區附近。

以去年5月的一次事件為例，美方稱當時美國軍機在東海合法飛行，卻遭遇解放軍機攔截。後者首先飛向美國軍機，又穿越其機頭下方；美方拉開距離之後，解放軍機再度靠近，來到美國軍機下方10英尺（約3公尺）、橫向距離15英尺處（約4.5公尺）。

去年6月，另一架解放軍機在南海空域反覆飛越美國軍機的上方和下方；美軍用無線電呼叫對方，但解放軍飛行員對美方回以髒話。今年7月發生在東海的另一次案例中，解放軍機在距離美國軍機900英尺處（約274公尺）發射了8枚照明彈。

面對解放軍的行為，美國國防部表示：「只要是國際法允許的範圍內，美國將繼續以安全、負責任的方式飛行、航行與運作；美國國防部也還是會認為，與解放軍保持多層級、開放的軍方對軍方溝通管道，包含最高層的對話，是很重要的。」

自今年2月的「氣球事件」以來，美中關係再度陷入低點；6月起，隨著美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）等美國官員先後訪中，雙方關係展現些許好轉跡象。

不過，美中軍方的互動仍然停滯不前。去年8月時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣，中國單方面切斷兩國軍事溝通往來；而在今年6月新加坡的香格里拉對話時，中國防長李尚福也拒絕與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行雙邊會晤

解放軍對其他國家的攔截行為

據美國海軍新聞網（USNI News）報導，雖然這是美國國防部首度發布關於解放軍機攔截的大量細節，但日本過去便時常公開日方在東海與中方的往來狀況。根據上週發布的數據，在2023財政年度上半年，日本航空自衛隊曾有304次因應解放軍機而出動，佔全部次數的七成以上。

此外，加拿大媒體《環球新聞》（Global News）16日報導稱，在近期一次聯合國對北韓的制裁任務中，參與任務的加拿大偵察機遭中國軍機攔截，最近距離僅5公尺。

加國防長布萊爾（Bill Blair）批評解放軍機的行為「危險且魯莽」；中國外交部發言人毛寧17日則稱，加拿大的飛機「非法侵入中國釣魚島附屬島嶼赤尾嶼領空……加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置非法」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

美國防報告︰中國核武擴張及侵台可能戰略

美國五角大廈《中國軍力報告》警告，到2035年中國的核武庫可能獲得倍數增長，且中共若在2027年前達成其建軍目標，將更有能力統一台灣。對此，美國國防官員們有何看法？

面对中国潜在攻击 台湾做了多少准备？

前阵子泄露的美军机密文件使人们对台湾的防空能力起疑，认为它无法抵御潜在的攻击。然而，专家们指出，台湾仍握有一些强大的防御系统。

中國的鄰國如何看待北京的軍事計劃？

從日本、韓國到菲律賓，一些國家越發警惕北京在印太地區日益增長的強勢性和影響力。

相关内容

16.11.2017, Berlin, Deutschland, GER - Die Nationalflaggen der Vereinigte Staaten von Amerika und der Volksrepublik Chinas wehen bei schlechtem Wetter im Wind. . *** 16 11 2017 Berlin Germany ger the National flags the United States from America and the People\u0026 39;s Republic China blow at bad Weather in Wind

研究报告：中国新一代潜艇对美国的海底监测构成挑战 09.10.2023

中国新一代潜艇研发计划的推进，进一步加剧了潜艇军备竞赛。预计中国新型潜艇的超高隐身技术将对美国及其盟友追踪监测这些潜艇的能力构成挑战。

(230915) -- TIANJIN, Sept. 15, 2023 (Xinhua) -- A helicopter of China's Fenglei aerobatic team is seen during a performance at the opening ceremony of the 6th China Helicopter Exposition in north China's Tianjin Municipality Sept. 14, 2023. The 6th China Helicopter Exposition opened on Thursday in north China's Tianjin Municipality, highlighting innovation, development and win-win cooperation. The expo is set to host activities such as exhibitions, forums, air shows, new product releases and business negotiations, and aims to promote innovation, cooperation and development in the global helicopter industry. It is expected to attract more than 60,000 visitors. (Photo by Chen Kai/Xinhua)

中国强化军备 新航母、军机实力如何？ 21.09.2023

新型护卫舰、用于直升机和隐形战机的强大发动机以及第三艘航母福建号——今年以来中国致力于升级新版军备，在印太地区局势紧张之际，如此大动作引来了外界关注。

August 31, 2022, Taipri, Taipei, Taiwan: Military honour guards hold a morning Taiwan flag raising ceremony, at Liberty Square in Taipei, Taiwan, amid intensifying threats from China. The self governing island has seen significantly increased Chinese PLA activities near its waters, while fostering its ties with the US, UK, Canada, Australia, Japan and places in Europe such as Ukraine, Lithuania and Slovakia. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

中國封鎖台灣會失敗？ 專家分析解放軍三行動 21.09.2023

日前中國出動103架次軍機擾台，數量再創新高，並加大演訓活動，使台灣局勢升溫。但美國國防官員表示，中國若封鎖台灣，可能以失敗收場。DW訪問三位台灣陸海空軍事專家，針對封鎖、奇襲，以及大規模登陸作戰三種方式，請他們解析。

广告

评论分析

图为10月18日习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛发表讲话

客座评论：中国的“一带一路”是否成功

“一带一路”究竟是像中国当局宣称的一样已取得成功，或者像西方舆论说的，是一个失败的面子工程？政论家邓聿文认为，“一带一路”虽然存在很多问题，但从它的落地成型来看，是成功的。不过，它的下一个10年可能不比前一个10年轻松。