美公布穆勒调查报告 民主党:司法部长偏袒特朗普

(德国之声中文网) 由特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 所主导的通俄门案调查，在经历22个月的努力后，终于在周四 (4月18日) 一场记者会上，由美国司法部长巴尔 (William Barr) 与副部长罗森斯坦 (Rod Ro senstein) 总结了将近400页的调查报告结果。 巴尔表示，调查结果并无证据显示美国总统特朗普竞选团队成员试图与俄罗斯政府共谋干预选举。 他也指出特朗普对此调查非常不满，并强调白宫在此案调查期间采完全配合的态度。

此外，巴尔说穆勒仔细调查了十起指控特朗普意图干预司法的事件，但结果显示并无足够证据证明特朗普干预了司法。 此外，所有证据也都显示特朗普并无干预通俄门案调查的想法。 美国司法部也于周四将未删减的报告交给国会，并将浓缩版的报告公布在司法部的网站上。

民主党控巴尔破坏司法

然而，民主党议员周四下午也召开记者会，反击巴尔早上的论点。 民主党众议员纳德勒 (Jerry Nadler) 指控巴尔为了保护特朗普，不惜破坏美国司法系统，并形容他宣称特朗普已无罪的做法为误导大众的行为。

民主党议员在司法部公布报告后，指控巴尔忽略了报告中显示特朗普意图干预通俄门案调查的证据。 纳德勒说: 「我们显然完全不能相信巴尔所下的结论。 即便浓缩版的报告都有证据显示特朗普有干预司法的行为。 」

纳德勒说穆勒的通俄门案报告是国会展开进一步调查的蓝图，强调: 「现在追究特朗普是否有与俄罗斯政府共谋跟干预司法的重担，已落到国会身上了。 」

此外，纳德勒也正式向穆勒发出出席国会听证会的请求，并表示: 「我们必须直接让穆勒与我们分享调查结果，并收到完整版的报告。 」

民主党的众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 在司法部公布报告后，也在推特上发文表示，巴尔与穆勒针对特朗普是否有干预司法所下的结论，有很大的不同。 她强调: 「很明显的一件事是巴尔表示总统没有干预司法，但穆勒的报告却弱化了该论点。 」

特朗普的反映

美国总统特朗普在报告发布后，在推特上发布了数则推文，内容都围绕着他一直以来所使用的「没有共谋，没有干预」之核心讯息。 他在一则推文中表示: 「就像我一直强调的，我没有与俄罗斯共谋，也没有干预司法。 」

此外，他也引用了数名福斯电视台主播的话来支持自己的论点，强调自己被陷害，但也奋力的反击，而他这样的行为并不是干预司法。

证明干预司法的灰色地带

穆勒的报告显示特朗普曾试图掌控通俄门案调查，并将穆勒从调查团队移除。 此外，特朗普的前私人律师科恩 (Michael Cohen) 曾在将假声明交给国会前，数度与特朗普联系。 即便如此，穆勒团队仍表示因他们无法准确判断特朗普所有的行为及意图，所以他们才做了通俄门案中无犯罪行为的结论。

该报告表示: 「如果我们在彻底调查所有证据后能证明总统并无干预司法，我们便会在报告中清楚陈述此事实。 然而，根据我们所掌握的证据及套用了现行法律，我们无法下此结论。 」

杨威廉/罗法 (法新社/路透社)