美公布种族灭绝年度报告 中国与缅甸为高风险国  

（德国之声中文网）一份7月12日向美国国会提出关於防止种族灭绝与暴行的年度报告中，拜登政府再次将中国对新疆的维吾尔人和其他少数民族进行的镇压定义为种族灭绝。此外，美国国务院还警告厄立特里亚丶埃塞俄比亚丶缅甸和南苏丹可能因在冲突中有种族清洗的行为而受到进一步制裁。

这份报告要求联邦政府概述其针对防止种族灭绝或暴行所采取的措施。报告指出：「本届政府将在世界各地捍卫和保护人权，并认识到防止暴行是一项核心的国家安全利益和核心道德责任。」

报告称，美国仍然认为，中国对维吾尔人的迫害构成了「种族灭绝」。这个结论是由美国前总统特朗普政府去年首次提出的。 报告表示，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 多次重申前政府的主张，也就是「中华人民共和国正在对维吾尔人以及新疆其他少数民族和宗教团体成员实施种族灭绝和反人类罪行。」

报告说，这些罪行包括监禁丶酷刑丶强制绝育和迫害。报告还说，拜登总统的政府已经跟进并扩大了特朗普时代对这些暴行所实施的制裁。美国国务卿布林肯在介绍该报告时，以纳粹集中营幸存者丶诺贝尔和平奖得主维瑟尔（Elie Wiesel）的名句作为引言。

缅甸丶厄立特里亚与埃塞俄比亚也被点名

这份报告还说，缅甸仍然面临着种族灭绝的特别风险。美国国务院表示，它们将继续与盟友和合作伙伴协调，迫使缅甸的军政府停止一切镇压行为，包括在2月政变后对异议人士的镇压，以及对罗兴亚人的暴力行为。

该报告也指责厄立特里亚和埃塞俄比亚在镇压埃塞俄比亚西部提格雷地区的异议人士时，所发动的种族清洗行为。布林肯在3月告诉美国国会，该地区的行动构成了「种族清洗」。此后，美国政府要求厄立特里亚军队从提格雷完全撤出，并对某些官员实施了旅行禁令。

至于非洲其他地方，美国国务院的报告提到了南苏丹不断恶化的状况，表示该国政府「实施了法外杀戮，包括基于种族的平民杀戮，广泛的性暴力，以及利用食物作为战争武器」。报告写道：「那些在南苏丹侵犯人权的人必须被追究责任。」

美国国务院在报告中总结，拜登政府会继续支持将在伊拉克和叙利亚对宗教少数群体犯下暴行的伊斯兰国武装分子绳之以法，并重申了美国对追究叙利亚总统阿萨德 (Bashar Assad) 及其政府侵权行为的承诺。

(美联社丶德国之声)

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