 美公布五起訴案 控中國公民竊敏感技術 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美公布五起訴案 控中國公民竊敏感技術

美中科技戰持續，一位中國籍前蘋果公司工程師，因涉嫌竊取高端科技、使中俄企業受惠，遭到美國司法部起訴。案件詳情為何？還有多少人涉案？

其中一位被告王偉寶，於2016年至2018年在蘋果公司擔任軟體工程師（蘋果門市示意圖）

其中一位被告王偉寶，於2016年至2018年在蘋果公司擔任軟體工程師（蘋果門市示意圖）

（德國之聲中文網）路透社報導，美國週二（5月16日）公布5起案件，指控被告涉嫌竊取技術以使中國、俄羅斯和伊朗受益，其中一名被告為前蘋果公司工程師，他被控竊取公司自駕汽車等自治系統（AS）科技，隨後逃至中國。

美國司法部在記者會上詳述，這5起案件都與竊取商業機密和其他科技有關。其中2起案件涉及美國官員所稱的「採購網絡」，也就是建立了一種渠道，幫助俄羅斯軍事和情報部門獲得敏感技術。

路透社報導，美國司法部國家安全司司長奧爾森（Matt Olsen）說：「我們決心要竭盡所能，以防這些先進的（科技）工具落入他國對手的手中。」

今年2月，美國為保護敏感技術而成立「顛覆科技打擊部隊」（disruptive technology strike force），旨在利用情報和數據，協助識別對商業機密構成的威脅。這5起控訴，是該部隊成立以來首度對外公佈案件，儘管在其成立之前，相關調查就已展開。

三華人涉案

根據該部門16日公佈的起訴書，其中一位被告為35歲的中國公民王偉寶，他於2016年至2018年在蘋果公司擔任軟體工程師，獲得對數據庫的「廣泛訪問權限」。 2017年，他在美國獲得一家中國公司的聘用，該公司從事開發自動駕駛汽車，但在獲得新工作後的4個月，他才從蘋果公司離職。

起訴書指出，蘋果公司發現王偉寶在離職的前幾天，訪問了大量的專有數據。 2018年6月，美國聯邦特工搜查他的家，亦發現大量蘋果公司的數據，而在搜查後不久，王偉寶即搭機前往中國。

美國指出，其一被告竊取了蘋果公司汽車事業的自駕技術，運用至中國競業。圖為中國智能汽車品牌集度，該公司將蘋果視為競爭對手。

美國檢方指出，其一被告竊取了蘋果公司汽車事業的自駕技術，運用至中國競業。（圖為中國百度旗下汽車品牌集度）

美國加州北區檢察官拉姆齊（Ismail Ramsey）在記者會上表示，王偉寶被控6項獨立罪名，他若被引渡成功和定罪，每項罪名將面臨10年監禁。據報，王偉寶是第3位遭控為中國竊取自動科技商業機密的前蘋果員工。

路透社報導，蘋果公司拒絕就該案發表評論。自2014年以來，蘋果公司的汽車事業，即泰坦項目（Project Titan），就計畫要從頭設計一輛汽車，但發展並不穩定。該公司去年12月發表一份報告稱，該車的推出時間將延至2026年，而根據最新一份報告顯示，蘋果公司已在美國加州的對該車進行道路測試。

另外2位遭起訴的華人，分別是39歲的中國公民喬向江（Xiangjiang Qiao，音譯）及64歲的李黎明（Liming Li，音譯）。

喬向江涉嫌利用一家受制裁的中國公司，向伊朗提供用於生產大規模殺傷性武器和彈道導彈的材料，被以逃避制裁、洗錢和銀行欺詐罪起訴；他人目前仍在中國。

李黎明則被控竊取美國加州雇主的商業機密，於中國建立競爭企業；他本月稍早時被捕，並被拘留至今，其律師拒絕向媒體發表評論。

加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）在新聞稿中說：「李（黎明）竊取了數千份不屬於他的敏感技術文件，並利用這些文件來幫助外國公司建立競爭性技術——可用於製造核潛艇和軍機的技術。」

无人驾驶技术 中美争霸新赛场

案件涉及俄羅斯公民

其他2起案件皆與協助俄羅斯獲得敏感技術有關。

其中1起案件的被告為一名希臘公民，他於5月9日被捕，被控涉嫌代表俄羅斯政府獲取10多種不同類型的敏感技術，並擔任2名俄羅斯「特別指定國民」（SDN）的採購代理人，以協助俄羅斯情報部門工作。SDN名單是美國針對其認定的恐怖分子、軍閥、暴政官員或損害美國及其盟友利益者所執行的制裁名單。

另外1起案件則有2名俄羅斯公民遭到起訴，他們因參與一項採購計劃而被捕。他們涉嫌向多家俄羅斯商業航空公司提供受到出口管制的零部件。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 4, 2022 - An Airbus A350 of China Southern Airlines is seen at Shanghai Hongqiao International Airport in Shanghai, China, Nov 4, 2022. According to market forecasts released by Airbus, China's aviation market will grow at an average annual rate of about 5.3 per cent over the next 20 years, well above the global average.

飞越俄空域争议 抑制欧美往返中国航线的复苏 15.05.2023

目前，欧美往返中国的航班数量对比疫情前还远没有恢复。这其中的部分原因是一些西方航空公司不满意“不公平竞争”：由于继续使用俄罗斯空域，中方航班的飞行时间要比其西方竞争者们短不少。美国最大的几家航司希望政府出手解决问题。

MOSCOW, RUSSIA - JULY 25, 2019: The Ambassador of the People's Republic of China (PRC) to Russia Li Hui, before a tree planting ceremony in Sokolniki Park marking the 70th anniversary of Russia and China establishing diplomatic ties. Artyom Geodakyan/TASS

中国特别代表李辉下周访问乌克兰等国 12.05.2023

中国政府欧亚事务特别代表、前驻俄罗斯大使李辉将从下周一（5月15日）开始访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯。李辉与俄罗斯关系亲密， 曾于2019年被普京授予“友谊勋章”。

20/03/2023**This picture taken on March 20, 2023 shows traditional Russian wooden nesting dolls, called Matryoshka dolls, depicting Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin at a gift shop in central Moscow. - Chinese leader arrived in Moscow on Monday saying his first state visit to Russia since the Ukraine conflict broke out would give new momentum to bilateral ties. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

習近平將主持中國－中亞峰會 專家：深入俄後院 08.05.2023

首屆「中國－中亞峰會」下週將登場，習近平將親自主持，中亞5國領導人亦應邀與會。今年適逢「一帶一路」10週年，有專家指出，峰會突顯北京趁俄羅斯深陷戰爭泥淖，大舉加深其在中亞的影響力。

广告

评论分析

2023年5月13日，香港政治漫畫家尊子（本名黃啟均）在《明報》上發表了他最後一幅單格諷刺漫畫，並附有編輯的簡短聲明，感謝他40年來的創作，標題寫道： 告別尊子。

客座評論：香港已經容不下一格漫畫

香港《明報》11日宣佈，政治漫畫家尊子在該報的政治漫畫專欄14日起停刊。該專欄已有40年歷史，過去半年多以來多次被香港官員指責「抹黑政府」。旅居台灣的香港媒體人曾志豪說，舊香港和中共註定是「格格不入」。