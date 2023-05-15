美公布五起訴案 控中國公民竊敏感技術

（德國之聲中文網）路透社報導，美國週二（5月16日）公布5起案件，指控被告涉嫌竊取技術以使中國、俄羅斯和伊朗受益，其中一名被告為前蘋果公司工程師，他被控竊取公司自駕汽車等自治系統（AS）科技，隨後逃至中國。

美國司法部在記者會上詳述，這5起案件都與竊取商業機密和其他科技有關。其中2起案件涉及美國官員所稱的「採購網絡」，也就是建立了一種渠道，幫助俄羅斯軍事和情報部門獲得敏感技術。

路透社報導，美國司法部國家安全司司長奧爾森（Matt Olsen）說：「我們決心要竭盡所能，以防這些先進的（科技）工具落入他國對手的手中。」

今年2月，美國為保護敏感技術而成立「顛覆科技打擊部隊」（disruptive technology strike force），旨在利用情報和數據，協助識別對商業機密構成的威脅。這5起控訴，是該部隊成立以來首度對外公佈案件，儘管在其成立之前，相關調查就已展開。

三華人涉案

根據該部門16日公佈的起訴書，其中一位被告為35歲的中國公民王偉寶，他於2016年至2018年在蘋果公司擔任軟體工程師，獲得對數據庫的「廣泛訪問權限」。 2017年，他在美國獲得一家中國公司的聘用，該公司從事開發自動駕駛汽車，但在獲得新工作後的4個月，他才從蘋果公司離職。

起訴書指出，蘋果公司發現王偉寶在離職的前幾天，訪問了大量的專有數據。 2018年6月，美國聯邦特工搜查他的家，亦發現大量蘋果公司的數據，而在搜查後不久，王偉寶即搭機前往中國。

美國加州北區檢察官拉姆齊（Ismail Ramsey）在記者會上表示，王偉寶被控6項獨立罪名，他若被引渡成功和定罪，每項罪名將面臨10年監禁。據報，王偉寶是第3位遭控為中國竊取自動科技商業機密的前蘋果員工。

路透社報導，蘋果公司拒絕就該案發表評論。自2014年以來，蘋果公司的汽車事業，即泰坦項目（Project Titan），就計畫要從頭設計一輛汽車，但發展並不穩定。該公司去年12月發表一份報告稱，該車的推出時間將延至2026年，而根據最新一份報告顯示，蘋果公司已在美國加州的對該車進行道路測試。

另外2位遭起訴的華人，分別是39歲的中國公民喬向江（Xiangjiang Qiao，音譯）及64歲的李黎明（Liming Li，音譯）。

喬向江涉嫌利用一家受制裁的中國公司，向伊朗提供用於生產大規模殺傷性武器和彈道導彈的材料，被以逃避制裁、洗錢和銀行欺詐罪起訴；他人目前仍在中國。

李黎明則被控竊取美國加州雇主的商業機密，於中國建立競爭企業；他本月稍早時被捕，並被拘留至今，其律師拒絕向媒體發表評論。

加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）在新聞稿中說：「李（黎明）竊取了數千份不屬於他的敏感技術文件，並利用這些文件來幫助外國公司建立競爭性技術——可用於製造核潛艇和軍機的技術。」

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案件涉及俄羅斯公民

其他2起案件皆與協助俄羅斯獲得敏感技術有關。

其中1起案件的被告為一名希臘公民，他於5月9日被捕，被控涉嫌代表俄羅斯政府獲取10多種不同類型的敏感技術，並擔任2名俄羅斯「特別指定國民」（SDN）的採購代理人，以協助俄羅斯情報部門工作。SDN名單是美國針對其認定的恐怖分子、軍閥、暴政官員或損害美國及其盟友利益者所執行的制裁名單。

另外1起案件則有2名俄羅斯公民遭到起訴，他們因參與一項採購計劃而被捕。他們涉嫌向多家俄羅斯商業航空公司提供受到出口管制的零部件。

（綜合報導）

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