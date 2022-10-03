美元飙升 美国出口商愁眉苦脸

（德国之声中文网）美元如今大幅飙升，对世界大部分地区来说，这是一个悲剧，因为全球的其他货币都在贬值，经济因此而受到压力。但感到痛苦的，不仅仅是非美国公民、企业和政府，一些美国企业也感受到了美元飙升给他们带来的负面影响。

当美国游客津津乐道他们在英国和日本的实惠假期、进口商受益于更便宜的商品时，美国出口商和有国际业务的企业正在经历损失，因为他们的产品和服务对外国买家来说变得过于昂贵。

惠誉评级公司高级董事兼美国企业研究主管泰勒（Carla Norfleet Taylor）告诉德国之声：「越来越多的公司在财报中提及强势美元，现在实际上有些公司出于货币的阻力，而修改了他们的利润准则。」

第三季度财报季已经开始，低落的业绩却令许多美国企业愁眉苦脸。世界各地的多重经济和社会危机几乎看不到尽头，而美联储将继续加息，美元可能只会越来越强。部分分析家认为，一些公司因此增加的成本可能达到数百亿。

避险的安全港

根据《华尔街日报》的美元指数，美元在2022年已经飙升超过16%，该指数衡量美元对16种货币的汇率。

上周，日币兑美元跌至32年来的最低点，据说日本政府出手进行干预，以支撑日币。英镑上个月也创下了历史新低，目前对美元汇率今年以来下跌了16%，而欧元今年以来下跌超过13%。

在过去的一年里，由于多重全球危机和政府政策，美元吸引了不少国际投资者，这也导致美元飙升，该货币被认为是避免金融动荡的安全港。欧洲的能源危机、俄罗斯在乌克兰的战争，以及对经济衰退的恐惧，推动了投资者对美元的抢购，因为美元的波动往往比其他货币更小。

泰勒解释说：「随着世界经济的疲软，投资者正在寻找安全的地方。」

而美联储为抑制通货膨胀而采取的积极行动也起到了一定的作用，加息给美元带来了上涨的压力，因为债券和其他金融产品的收益率较高，投资者有望获得更大的回报。

有得必有失

美元的飙升对全球经济造成了巨大的创伤，主要是因为美元是全球经济中的必需品。根据美国国会研究处的说法，「大约一半的国际贸易是以美元开具发票的，而一半的国际贷款和全球债务证券是以美元计价的。"

随着美元的上涨，各国经历了财政紧张、资本外逃和增长减弱，因为进口货物和债务融资对企业和政府来说变得更加昂贵。

但并非所有美国公民和企业都是强势美元的受益者。美国游客可能正在享受25年以来最实惠的假期，因为他们的现金目前在国外更值钱，但外国经济受损的另一个现实面是：一些美国公司的业务正在减少。

美国公司大约30%的收入来自国外，因此许多美国出口商和拥有国际业务的公司正感受到外国需求下降带来的压力。

「强势美元正在削弱对美国产品的需求，因为我们的产品和服务比（其他国家）国内自行生产的竞品相对更贵，同时，全球经济也正在放缓」，泰勒说。

财报季的艰难开局

随着第三季度财报季进入第二周，各家公司已经开始对美元的飙升表示不满。早在6月份彭博社就报道过，在财报电话中提到「外汇」的比率之高，是2019年以来未曾见过的。

软件制造商微软、零售商开市客（Costco，又名好市多）和软件公司Salesforce等美国公司在今年稍早都注意到了货币逆风对利润的冲击，促使一些公司下修利润预测。同时，各公司也开始把矛头对准美元。

例如，虽然消费品公司宝洁（P&G，又名宝侨）在第三季度的表现优于预期，但该公司经历了五年来的首次年度销售下降，并指责强势美元对其销售造成了严重打击。此后，该公司下调了其年度收入准则。

串流媒体公司奈飞（Netflix，又名网飞）和医疗保健公司强生（Johnson & Johnson，又名娇生）的表现也分别超出了分析师的预期，但这两家公司皆指出，货币逆风侵蚀了它们的利润。微软出现了五年来最慢的增长，货币波动使其收入减少了23亿美元（22.9亿欧元）。

泰勒不愿意预测货币走势，但她提到：「随着利率至少在今年将继续上升，加上通货膨胀和全球经济放缓，未来似乎存在着美元持续走强的可能性。」

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