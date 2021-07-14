美元硬币首次刻非裔女性头像

刻有女作家、诗人和活动家马亚·安吉卢（ Maya Angelou ）头像的25 美分硬币是美国铸币局纪念该国历史上杰出女性硬币系列中的第一枚。其它刻有女性头像的硬币也将陆续问世。
（德国之声中文网）美国女诗人和活动家马亚·安吉卢成为第一位出现在美国货币上的黑人女性。美国铸币局日前开始发行刻有安吉洛头像的25美分硬币。
该国财政部长耶伦就此表示，"每次重新设计货币，都给予我们机会表现我们的国家、我们的价值以及我们作为一个社会的进步。"
硬币上，安吉卢展开双臂，身后是飞鸟和朝阳。图像的设计灵感来自她的诗歌。
安吉洛头像硬币是美国女性25美分硬币铸造计划的组成部分，以向美国历史上的杰出女性致敬。
耶伦说："我为这些硬币向包括马亚·安吉卢在内的一些美国最杰出女性的贡献表达敬意深感自豪。"
率先倡议立法指导铸币局发行硬币的美国国会女参议员马斯托（Catherine Cortez Masto）表示，选择安杰卢令人鼓舞。她在一份声明中说："这枚硬币将确保几代美国人认知马亚·安吉卢的著作和诗篇，它们讲述了黑人女性的生活经历。"
美国铸币局计划在4年内发行 20 种纪念女性及其成就的25美分硬币。
将出现在硬币上的其他女性包括：第一位进入太空的美国女性萨莉·赖德（Sally Ride ）； 切诺基族群首位女酋长维尔马·曼基勒（ Wilma Mankiller ）；投票权运动领袖尼娜·奥特罗-沃伦（ Nina Otero-Warren ）；华裔影星安娜·梅·黄（ Anna May Wong ，黄柳霜）。
1969 年，安吉卢出版自传《我知道笼中鸟儿为何歌唱》（ I Know Why the Caged Bird Sings ），由此声名鹊起。该作品坦率描述了封闭的南方的强奸现象和种族主义。
她还和民权领袖马丁·路德·金和马尔科姆 ·X 合作。
安杰卢在比尔·克林顿的第一次总统就职典礼上朗诵了自己的一首诗。 2010 年，奥巴马授予她总统自由勋章。
2014 年，安吉卢去世，享年 86 岁。
（美联社，德新社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。