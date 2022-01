美元硬币首次刻非裔女性头像

(德国之声中文网)美国女诗人和活动家马亚·安吉卢成为第一位出现在美国货币上的黑人女性。美国铸币局日前开始发行刻有安吉洛头像的25美分硬币。

该国财政部长耶伦就此表示,"每次重新设计货币,都给予我们机会表现我们的国家、我们的价值以及我们作为一个社会的进步。"

硬币上,安吉卢展开双臂,身后是飞鸟和朝阳。图像的设计灵感来自她的诗歌。

更多女性将出现在硬币上

安吉洛头像硬币是美国女性25美分硬币铸造计划的组成部分,以向美国历史上的杰出女性致敬。

耶伦说:"我为这些硬币向包括马亚·安吉卢在内的一些美国最杰出女性的贡献表达敬意深感自豪。"

率先倡议立法指导铸币局发行硬币的美国国会女参议员马斯托(Catherine Cortez Masto)表示,选择安杰卢令人鼓舞。她在一份声明中说:"这枚硬币将确保几代美国人认知马亚·安吉卢的著作和诗篇,它们讲述了黑人女性的生活经历。"

美国铸币局计划在4年内发行 20 种纪念女性及其成就的25美分硬币。

萨莉·赖德(Sally Ride )是美国历史上首位进入太空的女宇航员

将出现在硬币上的其他女性包括:第一位进入太空的美国女性萨莉·赖德(Sally Ride ); 切诺基族群首位女酋长维尔马·曼基勒( Wilma Mankiller );投票权运动领袖尼娜·奥特罗-沃伦( Nina Otero-Warren );华裔影星安娜·梅·黄( Anna May Wong ,黄柳霜)。

为何选择安吉卢

1969 年,安吉卢出版自传《我知道笼中鸟儿为何歌唱》( I Know Why the Caged Bird Sings ),由此声名鹊起。该作品坦率描述了封闭的南方的强奸现象和种族主义。

她还和民权领袖马丁·路德·金和马尔科姆 ·X 合作。

安杰卢在比尔·克林顿的第一次总统就职典礼上朗诵了自己的一首诗。 2010 年,奥巴马授予她总统自由勋章。

2014 年,安吉卢去世,享年 86 岁。

(美联社,德新社)

© 2022年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。