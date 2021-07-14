 美元硬币首次刻非裔女性头像 | 文化经纬 | DW | 16.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

美元硬币首次刻非裔女性头像

刻有女作家、诗人和活动家马亚·安吉卢（ Maya Angelou ）头像的25 美分硬币是美国铸币局纪念该国历史上杰出女性硬币系列中的第一枚。其它刻有女性头像的硬币也将陆续问世。

USA 25 Cent-Münze mit Maya Angelou

铸有马亚·安吉卢头像的25 美分硬币

（德国之声中文网）美国女诗人和活动家马亚·安吉卢成为第一位出现在美国货币上的黑人女性。美国铸币局日前开始发行刻有安吉洛头像的25美分硬币。 

该国财政部长耶伦就此表示，"每次重新设计货币，都给予我们机会表现我们的国家、我们的价值以及我们作为一个社会的进步。" 

硬币上，安吉卢展开双臂，身后是飞鸟和朝阳。图像的设计灵感来自她的诗歌。

更多女性将出现在硬币上 

安吉洛头像硬币是美国女性25美分硬币铸造计划的组成部分，以向美国历史上的杰出女性致敬。 

耶伦说："我为这些硬币向包括马亚·安吉卢在内的一些美国最杰出女性的贡献表达敬意深感自豪。" 

USA Autorin Maya Angelou

马亚·安吉卢也是在总统就职典礼上朗诵自己诗歌的首位黑人女性 

率先倡议立法指导铸币局发行硬币的美国国会女参议员马斯托（Catherine Cortez Masto）表示，选择安杰卢令人鼓舞。她在一份声明中说："这枚硬币将确保几代美国人认知马亚·安吉卢的著作和诗篇，它们讲述了黑人女性的生活经历。" 

美国铸币局计划在4年内发行 20 种纪念女性及其成就的25美分硬币。 

USA Sally Ride

萨莉·赖德（Sally Ride ）是美国历史上首位进入太空的女宇航员

将出现在硬币上的其他女性包括：第一位进入太空的美国女性萨莉·赖德（Sally Ride ）； 切诺基族群首位女酋长维尔马·曼基勒（ Wilma Mankiller ）；投票权运动领袖尼娜·奥特罗-沃伦（ Nina Otero-Warren ）；华裔影星安娜·梅·黄（ Anna May Wong ，黄柳霜）。 

为何选择安吉卢 

1969 年，安吉卢出版自传《我知道笼中鸟儿为何歌唱》（ I Know Why the Caged Bird Sings ），由此声名鹊起。该作品坦率描述了封闭的南方的强奸现象和种族主义。

 她还和民权领袖马丁·路德·金和马尔科姆 ·X 合作。 

安杰卢在比尔·克林顿的第一次总统就职典礼上朗诵了自己的一首诗。 2010 年，奥巴马授予她总统自由勋章。 

2014 年，安吉卢去世，享年 86 岁。 

 

（美联社，德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

U.S. President George W. Bush (R) and German Chancellor Angela Merkel smile during their remarks following Merkel's arrival at the Bush's ranch in Crawford Texas USA on 09 November 2007. Merkel and Bush are expected to discuss the situation in Iran during her visit. EPA/MATTHEW CAVANAUGH +++(c) dpa - Report+++ |

小布什接受DW专访: 默克尔讲原则、富于同情心 14.07.2021

美国前总统小布什本已不接受采访。不过为了默克尔，他做了一个例外，在默克尔对华盛顿的告别之行前夕，他接受了德国之声专访，其中谈到了自己与默克尔的关系，表达了一些非常个性化的见解。

Sen. Kamala Harris, D-CA, speaks during the Senate Homeland Security and Governmental Affairs hearing titled CBP Oversight: Examining the Evolving Challenges Facing the Agency, in the Dirksen Senate Office Building on June 25, 2020 in Washington,DC. (Photo by ALEXANDER DRAGO / POOL / AFP) (Photo by ALEXANDER DRAGO/POOL/AFP via Getty Images)

拜登搭挡出炉 贺锦丽成首位亚非裔女副手 12.08.2020

拜登的团队表示，这两位民主党人将于8月12日在特拉华州的威尔明顿发表讲话，开启他们的联合竞选活动。民主党将在下周召开全国大会，届时拜登和贺锦丽将发表公开演讲。

31.05.2020, Berlin: Demonstranten protestieren in Kreuzberg nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

反种族歧视示威延烧 柏林与伦敦现示威活动 01.06.2020

美国非裔男子佛洛伊德丧命於警察暴力引发示威行动，周日 (5月31日) 蔓延至美国外其他城市，柏林与伦敦都有民众上街，以行动表示与美国示威者同在。与此同时，德国的足球明星也身着与示威有关的上衣，在球场上以单膝下跪的姿态表示支持示威者。

广告
USA 25 Cent-Münze mit Maya Angelou

美元硬币首次刻非裔女性头像

刻有女作家、诗人和活动家马亚·安吉卢（ Maya Angelou ）头像的25 美分硬币是美国铸币局纪念该国历史上杰出女性硬币系列中的第一枚。其它刻有女性头像的硬币也将陆续问世。  

Symbolbild | Coronavirus | Maske

英国研究：戴口罩可以提升颜值

虽然人们可能在短时间内无法摆脱它，但至少目前有研究发现，佩戴口罩可以让人的魅力值飙升——尤其是蓝色医用口罩！心理学家指出，这可能是因为佩戴医用口罩在疫情背景下可以给人安全感，此外遮住的面容反而更加引人遐想。  