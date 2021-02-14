美元、欧元、人民币——争夺国际储备货币地位的赛跑

（德国之声中文网）如果想成为全球主要货币以及外汇储备货币，需要满足不同的条件。德国黑森州-图林根州州立银行首席经济师特劳德（Gertrud Traud）说，这些条件包括这种货币必须是国际认可的支付货币、价值稳定、同时可以作为计算单位或者相应于其它货币可以绑定汇率的参照货币。

她说：“人们看得最多的是外汇储备。”也就是各国央行为了能够干预外汇市场(例如利用外汇购买本国货币，从而达到保护本国货币价值的目的)而持有的外汇储备。

从这个角度看，美元占有绝对的主导地位，因为全世界约60%的外汇储备都是美元。欧元的占比约为20%。英镑和日元分别占有一定的比例，人民币在全球外汇储备中所占比例大约为2%。

外汇=美元

特朗普在任时期经常抱怨美国经常项目赤字很不公平。德国经济研究所的专家科列夫（Galina Kolev）说，加大政府财政开支同时却又降低税率的政策，必然会导致这样的结果。2016年第四季度至2019年第四季度之间，美国国家债务增长了3.2万亿美元。

外国投资者也为美国的财政赤字提供了资金。在上述时间段，外国投资者购买了8380亿美元的美国国债，到2019年年底，海外投资者持有的美国国债总额达到6.8万亿美元。形成这种发展结果的原因也是因为投资者们对美元储备货币的地位拥有信心。

权力和信任

美元在国际货币市场上主导地位的形成可以追溯到二战结束后。在这之前英镑被看作是世界支付货币。在二战中欧洲经济被严重削弱。1944年召开的布林顿森林会议上通过的决议决定，实施“固定汇率”使美元与黄金挂钩，成员国货币和美元挂钩，实行可调整的固定汇率制度。这一体系维持了30年，直到70年代完全崩溃。

从那时起原本不再存在正式的储备货币，可是美元却占据着主导地位。德国财富管理公司HQ Trust首席经济师海泽（Michael Heise）说：“尽管历经了那么多次动荡，美元仍是世界上非常稳定世界第一的货币。”投资美债和美元被看作是具有较强的避险功能，因此还是有很多投资人愿意投资美元。

区域货币欧元

此外，资本市场非常广阔，这是欧洲货币区无法提供的。德国基尔世界经济研究所经济学家海德兰德（Tobias Heidland）说：“欧盟范围内只有为数不多的像国债这一类的安全投资形式。德国或者荷兰国债无法完全满足对欧元投资的需求。”欧元区内部的协调工作还没有取得足够的进展。不过，随着新冠疫情重建基金引入的单一欧元债券的推出，这种情况可能会逐渐改变。

到目前为止欧元最多还只具有区域性意义。除此之外出于历史的缘故，西非一些国家的货币与欧洲捆绑。他们将本国货币通过法国央行与欧元绑定。海德兰德说：“不过现在存在这样一种趋势，西非人想解除这种捆绑，获得更多的自主权，以便推动执行自己的经济政策和货币政策。”

人民币呢？

中国正在同美国争夺对世界的主导权。根据最新预测，中国经济将于2028年赶超美国成为世界第一大经济体。不过还是有很多西方学者对于人民币能否在未来几年扮演更重要的角色甚至成为储备货币表示怀疑。

法兰克福金融管理学院教授温克勒（Adalbert Winkler）指出，国际货币市场相当固化，并不会那么容易改变。他说，人民币如果想在国际货币市场获得更多重视，它首先应该实现自由兑换。但现在仍存在离岸人民币和在岸人民币两个体系。北京方面并不想放弃对人民币的控制权。如果中国政府允许人民币自由兑换，那么他们就失去了对这一货币的控制权。

由此来看，在可预期的未来美元依旧仍会保持作为世界主要货币的地位。但是多数外汇问题专家们都认为，鉴于美国债务水平很高，再加上拜登政府的一揽子刺激经济计划会导致债务水平再次上升，因此美元将会有所变弱。但是只要美国的支付能力没有被质疑，那么美元的主导地位就可能维持存在。

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