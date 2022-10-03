美元坚挺 今年涨幅创7年最高

（德国之声中文网）周五（12 月 30 日）这是今年的最后一个交易日，全球市场今年主要受到美联储加息和全球经济增长大幅放缓的影响。自 3 月以来，美联储为遏制通胀，已加息 425 个基点。在这一背景下，美元则有望创下 2015 年以来的最大年度涨幅。

美元兑一篮子货币的汇率在 2022 年已上涨约 8.4%，创七年来最大年度涨幅，但最近几周有所下挫，因投资者预计美联储的加息周期将于明年结束。

欧元兑美元年跌幅约为 6.2%，而去年跌幅为 7%。 欧元区增长乏力、乌克兰战争以及美联储的鹰派态度等因素使欧元今年面临压力。

英镑年跌幅料为 11%。

被视为风险偏好流动性指标的澳元全年有望下跌 6.5%。

2022年全年，人民币对美元中间价累计贬值5889基点，贬值幅度超过9.23%。

台湾新台幣全年对美元重貶9.83%，創25年最大跌幅。

美元兑日元汇率下跌约 0.9%，至 131.85。

美元兑日元汇率2022年迄今上涨 14.5%，这是2013 年以来日元的最差表现。

瑞士法郎兑美元持稳，为 0.92275。

瑞士央行周五表示，瑞士国家银行在 2022 年第三季度增加了瑞士货币的出售量，表明其重点已从遏制瑞郎走强转向抗击通胀。

周五，卢布在动荡的一年中的最后一个交易日中飙升，但在西方石油价格上限对俄罗斯出口收入的影响的担忧主导了本月的交易后，卢布仍将在12月大幅下跌。

自12月5日俄罗斯石油出口价格上限生效以来，卢布对美元的汇率已经下跌了约11%。

（路透社等）

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