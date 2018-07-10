 美元三日内止升反跌 汇率异象威胁经济 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2018

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时政风云

美元三日内止升反跌 汇率异象威胁经济

上周，货币市场的诡异状况促使特朗普连日谴责国外的财政机构「非法操作」，结果本周一开市，汇率的大转弯让人出乎意料之外。

China Währung 100 Yuan Banknoten in Schanghai (AP)

中国操作金融机构与货币汇率的能力，极有可能影响到贸易战的战局

(德国之声中文网) 7月23日，美元对人民币等主要货币汇率止升转跌，再次改变中美贸易战双方战力，贸易战转为货币战的说法也开始传开。

上周，人民币对美元连续7日走低，直至周五，人民币对美元中间价下调605个基点，报6.7671。在岸人民币兑美元一度跌破6.81关口，离岸人民币兑美元亦跌破6.83关口，双双创出近期新低。

一般来说，一国的货币贬值，会连带使该国的商品在国际市场上变得便宜，进而增加竞争力，有利出口。相对，一国货币升值，虽然进口商品变得便宜，但是相对的，出口的商品就变得昂贵，而失去竞争力。

与此呼应，上周特朗普接受CNBC访问时，谴责美国的联准会，强势货币会让美国在贸易战中处于不利位置。

他也发了2篇推文谴责中国与欧盟操纵汇率，说人民币的汇率就像「石头」一样的往下掉:「美国应该要拿回因为非法操纵汇率、糟糕的贸易协议蒙受的损失。」

他也表示，除非北京同意在技术转让、工业补贴和合资政策上做出重大调整，否则美方已经准备好针对中国出口到美国的所有5千亿美元商品课征关税。

今天，针对包含人民币在内的六种主要货币做成美元指数，从7月19日的一年新高95.652下跌了0.2个百分比，来到94.251。

Symbolbild Straßenhandel in Peking China (AP)

中国反应

针对特朗普的言语恫吓，中国罕见的没有立即做出回应。

南华早报报道，前两次特朗普放话，外交部、商务部都积极回应，然而这一次，南华早报传真问题过去这两个部门，却都迟迟没有回音。

媒体部份，从官方媒体新华网到环球日报，都没有提及特朗普周五的言语威胁。人民日报发表的最新社评也对此事只字未提。

经济学家怀疑，中国公有银行可能会藉由买卖货币来操作汇率。「人民币较不值钱的话，可以抵消一些中美贸易战的影响。」

投资者现在聚焦特朗普与欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker)在白宫的会面。若他们的谈话破局，启动人们心中的避险机制，全球资产将再次受到伤害。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)

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