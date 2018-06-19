美允有限度復工 中兴能走多远？

(德国之声中文网) 美国政府早前同意解除中兴的制裁令，商务部7月2日批准中兴暂时恢復部分业务，包括保养位于美国的现有网络和设备，为期大约一个月。

虽然禁令未完全解除，但商务部的决定允许部分与有业务往来的美国公司，恢復向中兴供货，到今年8月1日为止。除了网络设备以外，还涵盖与手机、软件更新相关的所需交易。不过他们的业务范围将受到限制，而且不能发展任何新业务。

完全解禁仍存暗涌

中兴通讯是全球第四大、中国第二大通信设备制造商。今年4月中旬，美国商务部指中兴违规向伊朗和朝鲜出口产品，宣布对中兴下达制裁令，禁止美企向其出售零部件，令中兴一度停运及股价重挫。

中美两国5月达成协议，中兴需支付10亿美元罚款，并将4亿美元交付第三方託管，并改组董事会，以换取美方撤销制裁。中兴上周宣布改组后的8人董事局班子，由西安微电子技术研究所副所长李自学出任董事长。

但是解禁令在美国国会遇到障碍，参众两院早前都分别通过法案要求推翻和解协议，并以国安风险为由继续禁止向中兴出售零件。法案尚待总统特朗普首肯才能落实。

李芊 (路透社)