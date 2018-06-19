 美允有限度復工 中兴能走多远？ | 经济纵横 | DW | 04.07.2018

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经济纵横

美允有限度復工 中兴能走多远？

中兴经历两个多月制裁后，復工之路终于露出曙光。华府宣布批准中兴有限度恢復现有业务，但为期只有约一个月，中兴能否真正走出谷底仍有未知之数。

Shanghai ZTE Corporation R&D Center (picture-alliance/dpa/W. Lei)

(德国之声中文网) 美国政府早前同意解除中兴的制裁令，商务部7月2日批准中兴暂时恢復部分业务，包括保养位于美国的现有网络和设备，为期大约一个月。

虽然禁令未完全解除，但商务部的决定允许部分与有业务往来的美国公司，恢復向中兴供货，到今年8月1日为止。除了网络设备以外，还涵盖与手机、软件更新相关的所需交易。不过他们的业务范围将受到限制，而且不能发展任何新业务。

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中兴通讯作为中国电信设备制造商龙头，因「国安问题」成为中美贸易战争议焦点。而今，因为同样原因遭美国拒绝的公司又添了一个﹕中国第一大通信商「中国移动」。华盛顿的这种做法被北京批评是“过时的冷战思维”。 (03.07.2018)

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完全解禁仍存暗涌

中兴通讯是全球第四大、中国第二大通信设备制造商。今年4月中旬，美国商务部指中兴违规向伊朗和朝鲜出口产品，宣布对中兴下达制裁令，禁止美企向其出售零部件，令中兴一度停运及股价重挫。

中美两国5月达成协议，中兴需支付10亿美元罚款，并将4亿美元交付第三方託管，并改组董事会，以换取美方撤销制裁。中兴上周宣布改组后的8人董事局班子，由西安微电子技术研究所副所长李自学出任董事长。

但是解禁令在美国国会遇到障碍，参众两院早前都分别通过法案要求推翻和解协议，并以国安风险为由继续禁止向中兴出售零件。法案尚待总统特朗普首肯才能落实。

李芊 (路透社)

  • Symbolfoto Internetkriminalität (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

    中美贸易战 与我有何干？

    症结在于“中国制造2025”

    最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

  • China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

    中美贸易战 与我有何干？

    特朗普出招有顾虑

    本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

  • US-Strafzölle - China IT Apple Watch (Getty Images/AFP/STR)

    中美贸易战 与我有何干？

    消费品不受影响？

    华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

  • Deutschland Frankfurter Börse (Getty Images/H. Hannelore)

    中美贸易战 与我有何干？

    价格迟早要涨

    但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

  • USA Kentucky Dürre Feld mit Sojabohnen (Reuters)

    中美贸易战 与我有何干？

    美国大豆种植面临打击？

    在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

  • Whiskey mit Eis (picture-alliance/Bildagentur-online)

    中美贸易战 与我有何干？

    威士忌和牛肉一起涨价？

    美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

  • China Trumps Besuch (picture-alliance/AP Photo/T. Peter)

    中美贸易战 与我有何干？

    鹿死谁手 有待分晓

    华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。

    作者: 雨涵


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