美債危機攪局 拜登印太布局腳步大亂

（德國之聲中文網）美國總統拜登為了七國集團（G7）峰會早早抵達廣島，但在週六（5月20日）前一直沒有出現在大眾面前，週五的G7領導人晚宴也提前離席。美聯社報導，他一直在飯店房間透過視訊會議，忙著了解美債談判的最新進展。

美國聯邦政府債務總發行量已觸及31.4兆美元的上限，如果國會不提高債務上限，政府可能會在6月違約，若倒債恐引發美債拋售，造成全球性金融恐慌。拜登正與共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等國會領袖協商，但仍卡在政府開支削減多少等談判上。

雖然因此無法按照原訂計畫，出席下週在澳洲的「四方安全會談」（quad）國家會議，拜登仍提前在G7場邊與日本、印度和澳大利亞領袖開會，目的就是希望不要被盟友視為失約的夥伴，影響了美國全球領導的地位。

至於拜登原訂在峰會後訪問太平洋島國的計畫生變、引發爭議後，則改由國務卿布林肯（Antony Blinken）出席《自由聯合協定》（COFA）續約簽字儀式。

華盛頓在20世紀80年代首次與帛琉、密克羅尼西亞和馬紹爾群島達成這個條約，根據其中條款，華盛頓保留了對這些國家的防務責任，並提供經濟援助，同時獲得了進入這個廣闊太平洋戰略區域的專屬通道。

美國總統太平洋島國談判特使尹汝尚（Joseph Yun）告訴路透社，22日帛琉與美國將在巴布亞新幾內亞續簽，儀式將在布林肯和帕勞總統薩蘭格爾·惠普斯（ Surangel Whipps Jr.）見證下舉行，23日美國再接續與密克羅尼西亞續約。

尹汝尚上個月說，這個協議將在20年內為三國提供總額約65億美元的資金，更新這些協議已成為美國努力回擊中國在太平洋地區擴大影響力的關鍵。而中國方面也一直在外交上加強攻勢，中國的建築和採礦公司也在這個區域擴大業務。

美國這次還將與巴布亞新幾內亞簽署雙邊防務和海上安全協議，並與太平洋島嶼論壇的領導人會面。

馬紹爾群島續約有變數？

為了對抗來自中國的競爭與影響力，美國派出特使尹汝尚希望加強與太平洋島國的合作。他說：「我們已經實現了3項中的2項，這個協定對美國非常重要，定義了我們和太平洋北半邊的關係。」

過去一週他在該區域訪問，敲定了帛琉、密克羅尼西亞協議的草案，但馬紹爾群島的協議更新卻仍有但書，尚未有共識。

馬紹爾群島的條款將於今年到期，尹汝尚並沒有說明為什麼遲遲沒有續簽，僅表示：「在我訪問馬紹爾群島的3天當中，有取得了進展，希望在未來幾週內與馬紹爾群島簽署協議。」

馬紹爾群島預計11月將舉行議會選舉。尹汝尚說，與美國續約有「戰略意義」。

馬紹爾群島的居民至今依然受到1946年至1958年，美國67次核彈試驗的健康和環境影響的困擾。其中1954年在比基尼環礁「城堡行動」中的「喝彩城堡」（Castle Bravo）核試驗更是美國有史以來引爆的最大炸彈。

去年，100多個軍備控制、環境和其他活動團體敦促拜登政府就美國在馬紹爾群島進行的大規模核試驗的影響向馬紹爾群島正式道歉，並提供公平的賠償。

（路透社、美聯社）

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