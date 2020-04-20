美停发绿卡60天 国会通过新援助计划

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二 (4月21日) 宣布他将暂停发放绿卡60天。他前一天才在推特上扬言要暂缓美国移民相关事宜。

特朗普强调，此举将确保美国人民能享有重要的医疗资源，并协助事业受到新冠疫情冲击的美国人顺利找到新工作。

美国的最新失业数据显示，至少有2200万美国人因新冠疫情而失业。尽管有不少研究指出移民将替美国的就业市场与劳动薪资带来正面帮助，特朗普周二却决定忽略这些研究结果，坚称在过去几周因疫情失去工作的美国人，不该被迫与外国人竞争工作。

他说：「对於因疫情失业的美国人来说，如果他们得与外国人竞争工作机会的话，这对他们来说太不公平了。我们必须优先照顾美国人的需求。」根据特朗普的说词，他将在60天後重新审视相关政策的可行性。此外，他在白宫的例行记者会上也重申，美国在对抗新冠疫情的相关工作上已得到进展。他表示：「我看到了很多希望，而且这些希望一天比一天还强烈。」

参议院通过新的纾困方案

美国参议院周二也通过了另一项高达4840亿美元的纾困方案。这项新计划将会被用来提供受疫情影响的小型企业新的贷款机会，并同时资助医院与各地的新冠病毒检测计画。在上一波针对小型企业所制定的援助计划迅速的被用尽後，民主党议员与特朗普便开始针对新一波的援助计画进行协商。而根据国会成员的说法，未来几周国会将陆续总额1万亿美元的援助金。

根据计画的细节，大约有3200亿美元的资金将被作为援助小型企业的优惠贷款。另外，有750亿美元将被用来资助医院，与另外的250亿美元用来扩增新冠病毒检测的相关计画。参议院预计周四 (4月23日) 正式通过该法案，而特朗普也表明他将立即签署该法。

密苏里州控告中国政府

此外，美国的密苏里州周二向中国政府提出告诉，控诉中国官员是导致全球新冠疫情的元凶。密苏里州总检察长施密特 (Eric Schmitt) 透过一项公开声明中表示，中国政府刻意淡化了病毒的危险性，且在疫情初期没有做出足够的努力来抑制病毒传播。

他写道：「中国政府并没有向各界清楚地表明新冠病毒的危险性与传播力，他们也打压了吹哨者，且未在疫情初期做出足够努力来抑制病毒的传播。他们必须为了这些行为付出代价。」

然而，专家认为目前仍不确定这项控诉会有多少的实质效力，因为美国法律通常禁止州或是人民控诉其他国家。加州大学的国际法教授凯特纳 (Chimène Keitner) 在接受美联社采访时表示：「法律上来说，基本上是非常难真的对中国提出控诉的。」

由於总检察长施密特将在今年底的选举中竞选连任，所以密苏里州民主党的执行长盖普佛德 (Lauren Gepford) 周二也称施密特的行为是为了选举而刻意炒作话题。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)