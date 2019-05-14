 美债—贸易战中的中国王牌抑或烫手山芋？ | 经济纵横 | DW | 16.05.2019

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经济纵横

美债—贸易战中的中国王牌抑或烫手山芋？

美中贸易战升级，谈判达成协议似乎遥遥无期。中国国内“我们不怕”、“必赢”的声浪高涨。有专家称，中国持有上万亿美元的美国国债，乃为一张制敌王牌。事实果真如此？

Brennender Dollarschein (picture-alliance/blickwinkel/A. Laule)

中国是美国最大的债权国，好事还是坏事？

（德国之声中文网）美中先后实施加征关税举措，贸易战愈演愈烈之际，一篇有关中国还有"三张王牌"的文章在网络上广泛转载。文章作者是中国人民大学国际关系学院副院长、中美关系问题专家金灿荣。

文章指出，贸易战中，中国还有三张牌可以跟美国打：两张"小王"，一张"大王"。"大王"是美国公司在中国的市场。第一张"小王"是彻底禁止对美国出口稀土。金灿荣教授眼中的另一张"小王"牌是美国国债。"中国持有2万亿美国国债，得个机会（在美国国债上做文章）就不得了"。

这篇文章基于金灿荣在2018年7月接受媒体的一次访谈，当时他还补充说："比如像2008年金融危机的时候，美国国债3个月卖不动，中国政府逆风而上，稳定了信心，美国活过来了。那时候中国要是落井下石，美国就惨了。"

那么，是否可以由此推理，认为在贸易关税战正酣的眼下，美国国债就是一件能向美国施压的利器呢？一些专家并不这样认为。

有钱人的烦恼

上海华东师范大学国际金融研究所所长黄泽民教授对"国债牌"的说法不以为然。他对德国之声表示，持有大量美国国债，是中国外汇储备的性质所决定的。"这谈不上是什么牌。中国持有3万亿外汇储备，其中大多数是美元，拿这些美元怎么办，最好的办法就是持有美国国债。认为中国把这些国债卖了，能对美国形成很大压力，是不成立的。"

Symbolbild Eurobonds (picture alliance/dpa/J. Büttner)

卖了美元买欧元？

在黄泽民看来，持有美国国债是因为中国别无选择，鉴于美元国债的安全和收益，"没有更好的选项"。"卖掉，拿着美元现金干什么？也抛出去、换成别的币种？欧元、英镑还是日元？这是中国的问题，是我们自己有钱的烦恼。"

减持与关税无关

《南华早报》引述三菱日联（MUFG）银行东亚全球市场研究主管Cliff Tan的观点指出，目前中国持有的美国国债，只占美国总发债量的约5％。中国不太可能抛售美债，因为此举将损害中国自身利益，同时助长极端的市场波动，对中国来说风险也很高。

黄泽民介绍说，由于中国巨大的经济体量和贸易规模，外汇储备总量超出了经济学理论上"适度储备"的范围。尽管近5、6年整体在下降，但仍属于超额储备。"而外汇储备中，美元的重要性，包括美元国债，是其他货币无法替代的"。

黄金为佳

黄泽民认为，既然超额储备是无可奈何的事情，那么中国的长期目标就应该是改善储备结构：比如大幅提高黄金储备的比例，以取代外汇储备；增加民间外汇储备。由此则涉及到金融货币领域的更深层次改革，包括以开放和发展金融市场为前提的推进人民币国际化进程。

据路透社本周三（5月15日）援引美国商务部公布的数据报道，3月份，中国抛售了204.5亿美元美国国债，为2016年10月以来最大规模的抛售，美元国债的持仓降至近两年来的最低。这是在此轮美中相互加征关税之前的动作。截至今年3月，中国持有1.12万亿美元的美国国债。以上数据都是在一周半前美中贸易谈判遭受重挫之前收集的。

 

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