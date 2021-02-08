 美候任预算局长冀率领盟邦施压北京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2021

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时政风云

美候任预算局长冀率领盟邦施压北京

拜登政府的对华政策持续受到关注，候任美国行政管理和预算局局长谭登（Neera Tanden）谴责北京没能达到美中双边承诺，称会与盟国合作对北京施压，并点名提到华为和Tiktok。

Conflict Zone Dreh mit Neera Tanden

美国总统拜登提名美国进步中心主席谭登（Neera Tanden）担任美国行政管理和预算局局长。（资料画面）

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拜登在上任后的首次外交政策演说中向世界宣告“美国回来了”。他阐述了美国对缅甸、中东等国际危机热点的立场，也从长远视角强调，美国要对抗中俄的威胁。

美国总统拜登7日在美国电视网CBS播出的访谈中也表示，他希望中美关系不完全建立于冲突上。同日，中国驻美大使则质问美国是否愿让世卫到该国进行新冠起源调查。

中美外交主管终于通话了。在中共外事办主任杨洁篪和美国国务卿布林肯日前的通话中，双方谈到了人权和台湾问题、缅甸政变，以及国际体系。

美国国务卿本周与杨洁篪通话时表示，美方将挺身捍卫新疆、西藏及香港人权，并称中国必须为威胁印太地区稳定负责。杨洁篪则重申，中国内政不容任何外部势力干涉。

（德国之声中文网）获美国总统拜登（Joe Biden）提名的候任美国行政管理和预算局（Office of Management and Budget）局长谭登（Neera Tanden）在周二（2月9日）表现了对中国的强硬态度，她提出中国科技带来的潜在安全威胁，并谴责北京没能达到美中双边承诺。

路透社报导，谭登在她的人事任命听证会上向美国参议院国土安全委员会表示，她会与国会合作改善美国的供应链，也会与盟国合作施压北京，让北京能恪守全球贸易规则。她强调，「过去几年，中国没能履行承诺的就是美国与中国之间的双边关系。」

她说，美中贸易的连结对於改变中国的「重商主义」（mercantilist）的处事方式并不有效，这样的连结也没能让中国了解到自己没能恪守全球的贸易规范，这对美国公司和员工来说十分不公平。

她还对委员会说，她对电信设备商比如华为对美国供应链造成的威胁感到忧虑，会详细查看美国的联邦采购，她也表达对於中国视频软件TikTok资讯安全的疑虑。

她说：「重要的是我们率领盟邦对中国施压，确保他们维持一个公平的贸易体系，让美国公司能够真正与中国竞争。」

谭登是美国华盛顿智库美国进步中心（Center for American Progress）的主席，也是奥巴马（Barack Obama）政府时期的资深官员。若谭登确认担任局长，她将会负责管控高达4万亿美元的联邦预算以及所有财政年与监管的倡议。

USA China Donald Trump und Liu He in Washington

2020年1月，美国前任总统川普（右）与中国国务院副总理刘鹤（左）签署第一阶段的美中贸易协议。

白宫目前正在审查美国前总统川普（Donald Trump）政府的所有对中政策，其中包括了川普在2020年1月签署的为期两年的第一阶段美中贸易协议。

谭登面临共和党质疑

此外， 《纽约时报》报导，在谭登在听证会上受到共和党员质询，他们对於谭登先前在推特（Twitter）上批判共和党的作为施加压力，质疑她没办法跨党派合作。谭登在去年11月的美国总统大选後删除了1000多则推文。

不过，目前美国的参议院由民主党主导，即使谭登没有获得共和党的支持，她也可以成为该局的局长。

李玟仪/李澄欣 (路透社丶 《纽约时报》)

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