美候任预算局长冀率领盟邦施压北京

（德国之声中文网）获美国总统拜登（Joe Biden）提名的候任美国行政管理和预算局（Office of Management and Budget）局长谭登（Neera Tanden）在周二（2月9日）表现了对中国的强硬态度，她提出中国科技带来的潜在安全威胁，并谴责北京没能达到美中双边承诺。

路透社报导，谭登在她的人事任命听证会上向美国参议院国土安全委员会表示，她会与国会合作改善美国的供应链，也会与盟国合作施压北京，让北京能恪守全球贸易规则。她强调，「过去几年，中国没能履行承诺的就是美国与中国之间的双边关系。」

她说，美中贸易的连结对於改变中国的「重商主义」（mercantilist）的处事方式并不有效，这样的连结也没能让中国了解到自己没能恪守全球的贸易规范，这对美国公司和员工来说十分不公平。

她还对委员会说，她对电信设备商比如华为对美国供应链造成的威胁感到忧虑，会详细查看美国的联邦采购，她也表达对於中国视频软件TikTok资讯安全的疑虑。

她说：「重要的是我们率领盟邦对中国施压，确保他们维持一个公平的贸易体系，让美国公司能够真正与中国竞争。」

谭登是美国华盛顿智库美国进步中心（Center for American Progress）的主席，也是奥巴马（Barack Obama）政府时期的资深官员。若谭登确认担任局长，她将会负责管控高达4万亿美元的联邦预算以及所有财政年与监管的倡议。

白宫目前正在审查美国前总统川普（Donald Trump）政府的所有对中政策，其中包括了川普在2020年1月签署的为期两年的第一阶段美中贸易协议。

谭登面临共和党质疑

此外， 《纽约时报》报导，在谭登在听证会上受到共和党员质询，他们对於谭登先前在推特（Twitter）上批判共和党的作为施加压力，质疑她没办法跨党派合作。谭登在去年11月的美国总统大选後删除了1000多则推文。

不过，目前美国的参议院由民主党主导，即使谭登没有获得共和党的支持，她也可以成为该局的局长。

李玟仪/李澄欣 (路透社丶 《纽约时报》)

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