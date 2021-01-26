 美候任商务部长批华为中兴 允诺捍卫美电信网络 | 经济纵横 | DW | 27.01.2021

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经济纵横

美候任商务部长批华为中兴 允诺捍卫美电信网络

拜登提名的商务部候任部长雷蒙多27日在出席国会听证会时，承诺保护美国电信网络不受中国公司影响，但她拒绝表态是否会将华为与中兴列入黑名单。

Gina Raimondo Gouverneurin von Rhode Island

美国候任商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)\27日出席美国参议院商务委员会听证会。

(德国之声中文网) 美国总统拜登提名的美国商务部候任部长27日誓言要保护美国电信网络不受中国公司的影响，但她拒绝承诺将中国电信公司华为列入美国贸易黑名单。

现任罗德岛州州长雷蒙多(Gina Raimondo)在出席美国参议院商务委员会听证会时表示：「我将尽可能地使用我所拥有的工具，保护美国人和我们的网络免受中国的干扰或任何形式的后门影响。」她在发言中批评华为和中兴。美国国会在去年12月批准了19亿美元的资金，用于更换美国网络中的中兴和华为设备。

美国前总统特朗普执政时期的商务部在众多方面针对中国，将数十家中国企业列入贸易黑名单，其中包括华为丶中芯国际丶海康威视和无人机制造商深圳大疆科技。

China Peking Huawei Geschäft

美国国会在去年12月批准了19亿美元的资金，用于更换美国网络中的中兴和华为设备。

在被共和党参议员克鲁兹 (Ted Cruz) 问及是否会将华为留在经济黑名单上时，雷蒙多表示，她将「审查政策，与你协商，与产业界协商，与我们的盟友协商，并作出评估，以确定什么对美国国家和经济安全最有利。」

众议院外交委员会的首席共和党代表麦考尔（Michael McCaul）和共和党参议员萨塞（Ben Sasse）都批评雷蒙多拒绝承诺将华为留在经济黑名单上。萨塞说：「华为仍然是中共的科技傀儡，会对美国国家安全带来严重威胁。」

DW.COM

美国总统特朗普传出打算撤销数张向华为供货的许可证与拒绝相关申请的消息。据传，美国是在1月4日密集开会後，针对华为供应商的许可证订定规范，并开始於近日执行。

报导指根据草案，须更换设备的电信商可获政府补偿，适用对象扩大到拥有1000万或更少用户的电信商，但拥有200万名以下用户的公司有优先权。

美国联邦通信委员会10日表示，他们已撤销中国电信在美国的营运权。此外，该委员会同一日也拒绝了华为的一项请愿，持续将华为列为对美国通信网络带来国安威胁的公司。

雷蒙多还承诺，将采取「积极 」的行动来应对来自中国的贸易行为。她补充说：「中国的行动是反竞争的。」她承诺用她能掌握的工具来「创造公平的竞争环境」。

如果参议院确认了雷蒙多的提名，她将被迫面对是否继续推动特朗普未达成的政策，禁止用户在美国应用程序商店下载中资软件TikTok或微信。

特朗普先前试图透过行政命令下达禁令，但在他卸任前，三名美国法官阻止了美国商务部发布的命令，这些裁决正在美国巡回上诉法院进行上诉。

此外，在美国政府持续施压之下，TikTok的母公司字节跳动已经与沃尔玛公司和甲骨文公司达成一项协议，将TikTok的美国资产转移到一个新的公司，试图藉此消除美国政府提出的安全疑虑。

杨威廉/张慈 (路透社、美联社) 

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