美候任商务部长批华为中兴 允诺捍卫美电信网络

(德国之声中文网) 美国总统拜登提名的美国商务部候任部长27日誓言要保护美国电信网络不受中国公司的影响，但她拒绝承诺将中国电信公司华为列入美国贸易黑名单。

现任罗德岛州州长雷蒙多(Gina Raimondo)在出席美国参议院商务委员会听证会时表示：「我将尽可能地使用我所拥有的工具，保护美国人和我们的网络免受中国的干扰或任何形式的后门影响。」她在发言中批评华为和中兴。美国国会在去年12月批准了19亿美元的资金，用于更换美国网络中的中兴和华为设备。

美国前总统特朗普执政时期的商务部在众多方面针对中国，将数十家中国企业列入贸易黑名单，其中包括华为丶中芯国际丶海康威视和无人机制造商深圳大疆科技。

在被共和党参议员克鲁兹 (Ted Cruz) 问及是否会将华为留在经济黑名单上时，雷蒙多表示，她将「审查政策，与你协商，与产业界协商，与我们的盟友协商，并作出评估，以确定什么对美国国家和经济安全最有利。」

众议院外交委员会的首席共和党代表麦考尔（Michael McCaul）和共和党参议员萨塞（Ben Sasse）都批评雷蒙多拒绝承诺将华为留在经济黑名单上。萨塞说：「华为仍然是中共的科技傀儡，会对美国国家安全带来严重威胁。」

雷蒙多还承诺，将采取「积极 」的行动来应对来自中国的贸易行为。她补充说：「中国的行动是反竞争的。」她承诺用她能掌握的工具来「创造公平的竞争环境」。

如果参议院确认了雷蒙多的提名，她将被迫面对是否继续推动特朗普未达成的政策，禁止用户在美国应用程序商店下载中资软件TikTok或微信。

特朗普先前试图透过行政命令下达禁令，但在他卸任前，三名美国法官阻止了美国商务部发布的命令，这些裁决正在美国巡回上诉法院进行上诉。

此外，在美国政府持续施压之下，TikTok的母公司字节跳动已经与沃尔玛公司和甲骨文公司达成一项协议，将TikTok的美国资产转移到一个新的公司，试图藉此消除美国政府提出的安全疑虑。

杨威廉/张慈 (路透社、美联社)

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