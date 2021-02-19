美候任副财长：将对抗中国不平等的经济行为

（德国之声中文网）拜登提名的美国财政部副部长人选阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 22日誓言要在矫正美国国内经济不平等的同时，也打击独裁政府与对抗中国等国家不公平的经济行为。

阿德耶莫将在周二（2月23日）的参议院金融委员会的提名听证会上发表证词。若他的提名得到确认，他将会把重点放在三个关键领域：提高美国的竞争力丶重新树立美国作为全球领导者的信誉丶保护美国公民远离威胁等。

若成为美国财政部长耶伦（Janet Yellen）副手，他会扮演形塑美国经济政策与监管美国财政部巨大权力的角色，包括对金融监管丶提供救济给美国民众以及对外国政府制裁等各项业务。

阿德耶莫表示，对美国经济最直接的威胁仍然是新冠疫情，他认为经济政策必须继续聚焦在为受到这场公共卫生危机影响的人们提供救济，尤其是那些受创特别严重的低收入户社群与少数族裔。

阿德耶莫在周二被质询时，将发表他对於美国对中国政策的看法。《纽约时报》指出，阿德耶莫会讨论经济与国家安全的交集，并强调「美国制造」政策才能让美国在世界上更有竞争力。

路透社指出，阿德耶莫在预先准备的证词上提及：「我们需要与国会合作，并战略性地使用财政部的工具来保护我们的公民远离国内外的威胁。」他还说，要打击中国和其他地方的不公平经济作为丶侦测并消除企图伤害美国的恐怖组织。

美国财政部负责监督的制裁工具包括了禁止美国投资被认为与中国军方有关连的企业。美国前总统特朗普（Donald Trump）在去年11月引进了这样一个禁令，许多投资人都急切想知道拜登下一步的明确作法。

此外，路透社也指出阿德耶莫对贸易问题将抱持强硬立场，他呼吁对美国关键产业和科技进行针对性投资，也提倡要有能够保护美国工人与企业的政策，以避免他们受到反竞争贸易行为的影响。

他在证词里说，「采取进一步措施确保所有美国人都能共享繁荣，不仅仅是一个道德责任，也是我们长期经济成长的关键。」

阿德耶莫之前是资产管理公司贝莱德（BlackRock）资深顾问，若他被成功指派，将会是财政部第一位非裔副部长。先前，他曾在美国前总统奥巴马（Barack Obama）时期担任国家安全副顾问，之後他也担任奥巴马基金会（Obama Foundation）的负责人。

美国参议院财务委员会主席怀登（Ron Wyden）认为，阿德耶莫「非常有资格」担任这个职务，并且希望让他尽快通过提名。

翻译：李玟仪

责编：杨威廉

来源：路透社丶《纽约时报》

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