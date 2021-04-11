 美俄首脑峰会在即？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2021

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时政风云

美俄首脑峰会在即？

鉴于俄乌边境一带再度出现紧张局势，美国总统拜登周二致电俄罗斯领导人普京表达了对事态的高度关注。拜登还提出美俄领导人近期内举行高峰会晤的倡议。

USA Russland Kombo Joe Biden und Putin

（德国之声中文网）美国总统拜登发出同俄罗斯领导人普京举行会谈的建议后，克林姆林宫反应审慎。克林姆林宫证实已经获悉拜登总统相关建议，但并未就是否接受会谈建议做出明确表态。不过，此前拜登再次重申他认为普京是名“杀手”后，普京也曾表示愿意同拜登举行会谈。因为拜登的此番表述，俄罗斯曾一度召回了驻美大使。

周二，就俄罗斯军队在俄乌边界集结一事同俄罗斯领导人普京通电话时，拜登提出了双方举行高峰会晤的建议。白宫表示，会谈可在未来数月内在第三国举行，拜登希望同普京就“美俄双方所面对的所有议题展开磋商”。白宫表示，在通话过程中，拜登就俄军突然在俄乌边界集结以及俄方吞并克里米亚半岛表达了忧虑。

在莫斯科方面，大多数人认为拜登的会谈建议是双方从对抗走向对话的开始。诺贝尔和平奖得主戈尔巴乔夫表示，拜登同普京举行会谈将有望使俄美关系进入一个新的层面。这位克里姆林宫前领导人表示：“不能再拖延下去了。”他敦促俄美双方立即着手准备会谈事宜。

俄罗斯联邦外交委员会主席卡萨佐夫（ Konstantin Kossatschow）在脸书发文表示：“无论从内容、意义，还是前景而言，这都是一个具有世界影响的好消息。”他表示，现在俄美双方就开始着手为会谈进行准备了。

Die Spannungen an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland nehmen zu

俄乌边境局势日趋紧张，图为多涅茨克附近一处乌克兰哨所。

北约成员国外交及国防部长计划于本周三召开视频会议，讨论议题之一就是当前乌克兰的紧张局势。美国国务卿布林肯以及国防部长奥斯汀将亲赴布鲁塞尔北约总部出席会议，他们还将谈及阿富汗撤军计划。

白宫的声明中称，拜登在和普京谈及乌克兰局势时，敦促普京尽快“缓解紧张局势”，并强调美国方面会“毫不动摇地支持乌克兰的主权和领土完整。”克里姆林宫对此表示，解决乌克兰问题的答案是受到国际认可的2015年明斯克和平计划。对顿巴茨分裂势力提供支持的俄罗斯方面抱怨称，乌克兰拒绝履行明斯克和平计划。

来自华盛顿的消息还称，美国总统拜登重申了同俄罗斯建立稳固关系的目标。拜登在通电过程中还强调了美国方面同莫斯科就安全及裁军事务展开战略对话的意愿。俄罗斯方面则表示，在这次由拜登倡议举行的通话中，双方就一系列当前的重要问题进行了交流，其中包括如何挽救伊朗核协议以及阿富汗局势等等。据称，拜登还邀请普京共同参加4月22日至23日的气候问题视频峰会。

鉴于俄罗斯军队近来在俄乌边界一带大规模集结，俄乌冲突再度激化的担忧与日俱增。俄乌两国关系一直处于紧张状态。七年以来，乌克兰东部同俄罗斯接壤的多涅茨克和卢甘斯克等地一直由亲莫斯科的独立势力所控制。此外，俄罗斯还在2014年吞并了有两百万人口的克里米亚半岛。

 

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