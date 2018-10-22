 美俄首脑尚未谈拢 《中导条约》烧到北京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2018

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时政风云

美俄首脑尚未谈拢 《中导条约》烧到北京

针对美国准备退出《中导条约》，普京表示将在下个月与特朗普见面讨论。特朗普这个决定也让欧洲盟友们忧心忡忡。

Russland Moskau - Vladimir Putin, John Bolton (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

俄国总统普京向美国国安顾问博尔顿表示，愿与美国总统特朗普会面谈《中导条约》。

(德国之声中文网)  俄罗斯普京週二(10月23日)在莫斯科会见美国国安顾问博尔顿。他表示，愿意在未来几週内与美国总统特朗普进行新的会谈。

两人的会晤围绕着美国考虑退出《中导条约》（INF）。这个条约约束美俄中程核导弹的发展，签订时被视为一个新的里程碑。华盛顿这个消息引起美国的欧洲盟友关切，担心可能引发安全问题。

会议要点

1.普京建议，在11月11日在巴黎活动期间与特朗普会面。两位领导人预计都会出席纪念一战结束100週年活动。博尔顿回应，特朗普也表示期待。

2.普京向博尔顿表示，华盛顿针对莫斯科的行动让他感到相当惊讶，并称这些行为是无缘无故。

3.会谈结束后，博尔顿警告俄罗斯「不要捣乱美国大选」。博尔顿称，外国干预并未成功影响2016年美国总统大选结果，但却引发了华盛顿对莫斯科的不信任。然而，俄罗斯始终否认介入。

4.博尔顿认为与普京的会谈「富有成效」。他表示，两人讨论了军备控制和《中导条约》。他也补充，华盛顿尚未正式退出该协议。

China Inkontinentalrakete DF-5B (picture alliance/dpa/Ren Zhenlai)

外界推测，美国退出《中导条约》除了是要抗衡俄国外，也是为了威慑中国，才向中国不断放话。

DW.COM

特朗普表示要退出美俄《中程导弹条约》，外界分析人士都指出，这一举动包含了针对中国的考量。中国官方媒体、学者现在也纷纷作出了回应。 (22.10.2018)

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北京回应美国指控

针对美国以《中导条约》指责中国，中国官方週二(10月23日)表达不满。

外交部发言人华春莹说：「《中导条约》是美苏之间达成的条约，是双边性质的条约。现在美单方面退出却拿其他国家说事，这种『甩锅』的做法毫无道理，不可理喻。」

美国总统特朗普在22日表示，美国将退出《中导条约》，还说中国才应被纳入。同日，美总统国家安全事务助理博尔顿也表示，33%到50%的中国弹道导弹不符合《中导条约》。并且说，美面临中国非常真切的威胁，不想成为唯一受条约限制的国家。

夏立民/罗法 (美联社、路透社、法新社)

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