美俄首脑尚未谈拢 《中导条约》烧到北京

(德国之声中文网) 俄罗斯普京週二(10月23日)在莫斯科会见美国国安顾问博尔顿。他表示，愿意在未来几週内与美国总统特朗普进行新的会谈。

两人的会晤围绕着美国考虑退出《中导条约》（INF）。这个条约约束美俄中程核导弹的发展，签订时被视为一个新的里程碑。华盛顿这个消息引起美国的欧洲盟友关切，担心可能引发安全问题。

会议要点

1.普京建议，在11月11日在巴黎活动期间与特朗普会面。两位领导人预计都会出席纪念一战结束100週年活动。博尔顿回应，特朗普也表示期待。

2.普京向博尔顿表示，华盛顿针对莫斯科的行动让他感到相当惊讶，并称这些行为是无缘无故。

3.会谈结束后，博尔顿警告俄罗斯「不要捣乱美国大选」。博尔顿称，外国干预并未成功影响2016年美国总统大选结果，但却引发了华盛顿对莫斯科的不信任。然而，俄罗斯始终否认介入。

4.博尔顿认为与普京的会谈「富有成效」。他表示，两人讨论了军备控制和《中导条约》。他也补充，华盛顿尚未正式退出该协议。

北京回应美国指控

针对美国以《中导条约》指责中国，中国官方週二(10月23日)表达不满。

外交部发言人华春莹说：「《中导条约》是美苏之间达成的条约，是双边性质的条约。现在美单方面退出却拿其他国家说事，这种『甩锅』的做法毫无道理，不可理喻。」

美国总统特朗普在22日表示，美国将退出《中导条约》，还说中国才应被纳入。同日，美总统国家安全事务助理博尔顿也表示，33%到50%的中国弹道导弹不符合《中导条约》。并且说，美面临中国非常真切的威胁，不想成为唯一受条约限制的国家。

夏立民/罗法 (美联社、路透社、法新社)