美俄联合国交锋 新制裁锁定普京好朋友

(德国之声中文网) 周一 (1月31日)，在联合国安理会就俄罗斯在与乌克兰边境的部队集结举行的会议中，俄罗斯和美国相互指责对方的行径。美国表示，俄罗斯的部队部署是对「国际和平与安全的威胁」，而俄罗斯的发言人称这场联合国峰会是「公关噱头」，并指责白宫制造歇斯底里的情绪。

美国说，俄罗斯正计划在未来几周内将其在白俄罗斯的驻军增加到3万人，以补充其在乌克兰与俄罗斯边境附近的10万人驻军。白俄罗斯则否认成为俄罗斯入侵乌克兰的集结地。

美国设法说服联合国安全理事会15个成员国当中的10个支持召开公开会议，这也让俄罗斯企图阻止会议进程的努力踢到铁板。

但是，由於俄罗斯在安理会中握有否决权及俄罗斯与安理会其他成员国的关系，安理会采取任何正式行动的可能性都被认为非常低。中国驻联合国代表张军说：「现在确实是呼吁开展静默外交的正确时机。」

两国在会议上说了什么？

在两个多小时的会议中，美国和俄罗斯交换了激烈的言辞，俄罗斯驻联合国大使涅本齐亚（Vasily Nebenzya）指责美国在基辅安插「纯纳粹」上台。

美国驻联合国大使格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)则反击，称俄罗斯在乌克兰边境不断增加的10多万军队是欧洲几十年来最大的军事动员，并补充说来自俄罗斯的网络攻击和虚假信息也在激增。

她说：「他们试图在没有任何事实依据的情况下，将乌克兰和西方国家描绘成侵略者，以编造发动攻击的借口。」

涅本齐亚随后指责西方国家的虚伪行为，说「我们的西方同事正在谈论缓和局势的必要性。然而，首先是他们自己在煽动紧张局势和言论，并使情势升级。」

美俄陷外交僵局

尽管美国与俄罗斯正在进行高级别会谈，但双方一直未能就缓解紧张局势的方式达成任何协议。莫斯科声称没有入侵乌克兰的计划，并强调它要求北约承诺永远不允许乌克兰加入该联盟，并缩减其在东欧的部队，停止在俄罗斯边境附近部署武器。

不过白宫和北约都拒绝这些提议，称俄罗斯的要求是不可能的。美国威胁说，如果莫斯科继续在乌克兰边境上摆出军事姿态，美国将对俄罗斯实施严重的经济制裁。

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 和俄罗斯外长拉夫罗夫 (Sergey Lavrov) 在上个月进行的外交谈话没有产生任何结果，美国总统拜登和俄罗斯总统普京之间的通话也未起任何作用。

布林肯与拉夫罗夫预定周二 (2月1日) 将再次通话。同日，英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 也预定飞往乌克兰首都基辅，与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）讨论如何化解局势。泽伦斯基指责西方国家制造 「恐慌」，用战争的言论伤害乌克兰的经济。

美英威胁对普京盟友进行制裁

美国在当地时间31日表示，对俄罗斯企业与跟俄罗斯总统普京关系密切的盟友实施新一轮制裁的动作已准备就绪，随时可以实施。此行动美国与英国协调後决定推出的共同措施。美国和英国都没有具体说明哪些俄罗斯人被列入可能的制裁名单。

根据该计划，如果莫斯科向乌克兰派兵，美国及其盟国将针对俄罗斯总统普京的盟友进行制裁。同日，英国敦促普京从边境撤退，并称正准备对与俄罗斯有联系的企业进行制裁，冻结某些俄罗斯菁英的资产，还有拒绝他们进入英国。

克里姆林宫发言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 说，英国的声明「非常令人不安」，因为该举动使英国对投资者的吸引力下降。他说：「你很少看到或听到一个国家如此直接的威胁要攻击企业。当某个国家对俄罗斯企业展开攻击时，这意味着我们将采取报复性措施，如果有必要，俄罗斯将根据自身利益制定相关措施。」

(路透社丶美联社)

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