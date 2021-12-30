美俄峰会结束：拜登与普京针对乌克兰交锋没共识

（德国之声中文网）美国总统拜登与俄罗斯总统普京周四（30日）针对乌克兰情势通电话谈了近一个小时。普京的外交事务顾问说，拜登重申若情势升级或俄方侵略乌克兰，美国将对俄罗斯实施严厉制裁。对此普京回应，美国的这种举动可能会导致两国关系完全破裂。

针对美国的制裁威胁，普京警告说，「这将是一个巨大的错误，会带来严重的后果」。普京的外交顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）补充称，普京告诉拜登，若美国在边境附近部署进攻性武器，俄罗斯将采取与美国相同的行动。

白宫官员则表示，双方领导人可以取得有意义的进展，但也有一些分歧可能无法解决。白宫发言人莎琪（Jen Psaki）说，拜登「敦促」俄罗斯缓解与乌克兰的紧张关系。并「明确表示美国及其盟友和伙伴将在俄罗斯进一步入侵乌克兰时作出果断反应。」

这次两人的通话，是本月双方领导人的第二次通话。明年1月9日和10日美国与俄罗斯官员将在日内瓦举行会谈。

双方没交集

白宫官员说，周四的通话持续了50分钟，俄罗斯已经明确表示，它希望得到一份书面承诺，即承诺允许乌克兰加入北约，而且北约的军事装备不会在前苏联境内部署，这些要求都已经被拜登政府拒绝。

拜登告诉普京，即使俄罗斯已经派约10万军队往乌克兰前进，以外交途径解决问题仍是开放的。白宫官员指出，拜登同时也明确表示，若普京决定在乌克兰采取军事行动，美国随时准备通过制裁向俄国施压。

白宫官员说，可能的制裁包括切断俄罗斯与全球经济和金融体系的联系，更可能进一步增加北约的军事干涉。

数星期来，华盛顿指责莫斯科在俄乌边境地区大规模部署军队。西方忧虑俄军可能入侵乌克兰。莫斯科断然否认有此意图，反指控基辅在边境地区增兵。

12月初，拜登和普京曾举行为期两小时的视讯会议。两人此前于6月份曾在瑞士日内瓦首次会面。两国特使亦计划于明年1月10日再次于日内瓦会面，议题很可能涉及乌克兰冲突和莫斯科关于北约应提供安全保证的要求。

北约方面则计划于1月12日与俄方会谈。此外，俄罗斯和欧洲安全与合作组织的代表定于1月13日会晤。

欧盟「不是旁观者」

美俄领袖二次谈话前，一些西方观察家认为，即使俄罗斯入侵乌克兰，美国或北约也不太可能直接军事干预。华盛顿及其欧洲盟友较可能以严厉经济制裁做出反应，其中包括将俄国排除在设址比利时的国际支付系统 SWIFT 之外。此举将重创俄国最重要经济来源之一的能源产业。

美方强调，就与莫斯科的会谈，华盛顿和欧洲盟国和其他伙伴国保持密切联系。白宫高层人士承诺，将继续奉行「没有欧洲伙伴参与就不会作出任何与其有关的决定」的原则。

布鲁塞尔方面日前要求，欧盟必须参与美俄双方计划在日内瓦举行的会谈。欧盟共同外交与安全事务高级代表博雷利在德国《世界报》上表示：「我们无意也不能成为旁观者，任由他人决定其命运。」

（美联社、法新社、德新社）

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