美俄峰会：特朗普“非常非常”满意

(德国之声中文网) 周日(7/15)晚间6点50分，特朗普搭乘空军一号抵达芬兰赫尔辛基。

他在周一之前都没有公开行程。休息一晚后，周一早晨他将与芬兰总统尼尼斯托(Sauli Niinisto)共进早餐。 稍晚将与普京见面。

他此次与普京会面的目的并不明确。或许，最大的重点是强化与普京的个人情谊。他认为这对改善美俄关系来说非常重要。

反对与支持并陈

芬兰基于其特殊的地理位置与中立的政治定位，在举行美俄或是美苏峰会方面具有丰富的经验。

在特朗普抵达前，芬兰首都赫尔辛基约有1500人走上街头，提倡人权、性别平等、环境保护、民主等价值。

这次游行称为「赫尔辛基的呐喊」，主办单位表示，他们并没有要针对美俄峰会，而是要提升对全球性议题的关注。

但是，游行距离峰会的场地只有两个街区，舞台上也写着「我们真的在乎」的标语，讽刺梅拉尼娅探望边境孩童时穿着印有「我真的不在乎」字样的上衣。

芬兰街头也贩卖许多揶揄特朗普的商品，例如特朗普马克杯等「周边商品」。

晚间9点，几十名特朗普的支持者头戴「让美国再次伟大」的帽子、挥舞美国国旗，聚集在他下榻的饭店前面。有些支持者来自右派的正统芬兰人党。他们说，希望可以在大多数人批评特朗普夫妇的国家，展现对他们的支持。特朗普夫妇在进入饭店前对支持者挥手致意。

欧盟是「敌人」

周末，特朗普与他的妻子梅拉尼娅一起在苏格兰的特朗普坦伯利豪华高尔夫球场度过。

虽然特朗普在度假，追踪他动态的媒体却也没得清闲。

周日当天下午四点，特朗普在苏格兰接受美国媒体CBS访问，他把很多国家都当做「敌人」，其中包括一直自认是美国盟友的欧盟。

「我认为欧盟是敌人，从针对我们的贸易政策来看的话。」他说，「你不会想到欧盟，但他们确实是敌人。」

此话一出，一直把美国视为盟友的欧盟十分受伤。欧盟委员会副主席提莫曼斯（Frans Timmermans）说：「称乎你的好朋友为『敌人』，只会让你真正的敌人开心。」

虽然欧盟理当是最受伤的国家，却不是唯一一个被特朗普当做敌人的国家: 隔天就要见面的俄罗斯、还有正在打中美贸易战的中国也都被列为「敌人」。

他加一句: 「这不是说他们坏。不是这个意思。是说他们很有竞争力。」

罗法/夏立民 (综合报道)