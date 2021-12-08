 美俄峰会前夕：拜登欲对普京发出严厉制裁威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2021

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时政风云

美俄峰会前夕：拜登欲对普京发出严厉制裁威胁

拜登-普京周四（12月30日）举行视频会晤。白宫一官员称，拜登将就俄罗斯在与乌克兰接壤地区大量陈兵“表达深切忧虑”，并会向普京指出可供选择的道路。

Telefonat Biden und Putin

胡萝卜加大棒：拜登和普京在3周前的一次视频峰会上

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乌克兰冲突似乎出现外交缓和迹象。但华盛顿同时继续摆出军事姿态。莫斯科不会看不到这一点。

1月10日，美俄将就核军备控制和乌克兰问题举行会谈。两天后，北约和俄罗斯之间也将举行会谈。

据德媒报道，鉴于俄罗斯在与乌克兰接壤边境地区大规模部署军队，北约已采取首批军事措施。俄罗斯总统普京威胁，会对“西方的侵略立场”作出“军事技术性”回应。

（德国之声中文网）一旦俄罗斯扩大其在乌克兰的军事干预，美国将对俄实施严厉制裁。白宫一高阶人士透露，定于本周四（12月30日）举行的与普京的视频峰会上，拜登将致力于寻求外交解决方案，但会强调采取惩罚措施的决心。

 "有一条外交途径"

这位不愿透露姓名的美政府官员表示，若俄罗斯再次入侵乌克兰，北约已有计划扩大其在各东欧成员国内的存在并加强其能力。他同时指出，"如果普京总统有兴趣，拜登总统将明确表示，相关地区存在一条缓和局势的外交途径。"

白宫称，应俄方要求，短期内达成的两位总统之间的视频会谈定于本周四晚（欧洲中部时间219点 30 分）开始。

联想起2014年

数星期来，华盛顿指责莫斯科在俄乌边境地区大规模部署军队。西方忧虑俄军可能入侵乌克兰。莫斯科断然否认有此意图，反指控基辅在边境地区增兵。事态发展让人联想起 2014 年爆发的克里米亚冲突及俄罗斯对这一主权属于乌克兰的半岛的吞并。

上周，普京在年终新闻会上称，俄方愿以外交方式解决问题，但要求获得安全保障，尤其包括北约终止继续东扩、不得给予乌克兰北约成员资格。此要求遭到多个北约成员国的拒绝。

Telefonat Biden und Putin

要求获得全面安全保障：俄罗斯总统普京

"坚定支持"

12月初，拜登和普京曾举行为期两小时视频会议。两人此前于6月份在瑞士日内瓦首次会面。两国特使亦计划于明年1月10 日在日内瓦会面，议题很可能涉及乌克兰冲突和莫斯科关于北约应提供安全保证的要求。北约方面则计划于1月12日与俄方会谈。此外，俄罗斯和欧洲安全与合作组织的代表定于1月13日会晤。

Ukraine-Konflikt |‎ Soldaten im Schnee

乌克兰士兵开赴顿涅茨克前线

欧盟"不是旁观者"

一些西方观察家认为，即使俄罗斯入侵乌克兰，美国或北约也不太可能直接军事干预。华盛顿及其欧洲盟友更可能是以严厉经济制裁做出反应，其中包括，将俄排除在设址比利时的国际支付系统 SWIFT 之外。此举将重创俄最重要经济部门之一的能源产业。

美方强调，就与莫斯科的会谈，华盛顿和欧洲盟国和伙伴国保持着密切联系。白宫的这位高层人士承诺，将继续奉行这一原则：没有欧洲伙伴的参与就不会作出任何与其有关的决定。布鲁塞尔方面日前要求，欧盟必须参与计划在日内瓦举行的会谈。欧盟共同外交与安全事务高级代表博雷利在德国《世界报》上表示："我们无意也不能成为旁观者，任由他人决定其命运。" 

（德新社，路透社）

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