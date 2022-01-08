美俄就乌克兰召开安全对话 会前双方互不让步

（德国之声中文网）美国和俄罗斯周一（10日）将於瑞士日内瓦就乌克兰议题进行安全会谈，然而美俄双方会前都释出强硬态度，为两国自30多年前冷战结束以来最紧张的局势带来了更多的不稳定性。

俄罗斯周日表示，该国不会在美国施压下做出让步，并警告说两国关于乌克兰危机的会谈可能会提前结束；华盛顿则指出，预计（会议）不会有突破性进展，任何进展皆取决于莫斯科的态度能否缓和。

日内瓦预计将会是美俄谈判的第一站，後续会议将移驾到布鲁塞尔及维也纳进行。然而俄国官媒俄新社援引俄国外交部副部长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）的话称，美俄谈判可能会在10日的日内瓦会议後直接结束。

「我们不会同意任何让步。这个可能性完全不在考量范围内，」里亚布科夫说，「我们对过去几天来自华盛顿和布鲁塞尔的信号感到失望。」俄媒国际文传电讯社也报道，莫斯科对日内瓦会议并不感到乐观。

美国方面，对会谈也不抱有太大的期待，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）9日接受CNN采访时说：「我认为我们在未来一周内不会看到任何突破。」

美国及其盟国预计与俄国讨论如何限制双方在乌克兰冲突地带，进行军事演习和部署导弹等行为。但布林肯对此表示，在「俄罗斯用枪指着乌克兰的头，并在其边界附近部署10万军队」的情况下，很难在这方面取得实际进展。

在正式会谈前夕，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）在9日也已於日内瓦和里亚布科夫会面。美国国务院表示，谢尔曼向对方表示「华盛顿欢迎通过外交手段来取得真正的进展」。国际文传电讯社则报道，里亚布科夫表示他与谢尔曼的会晤「复杂但有效率」。

美俄态度强硬 互不让步

在美俄於日内瓦举行会谈之际，俄罗斯代表也将与北约和欧洲安全与合作组织的代表团会面，旨在缓解乌克兰及俄罗斯边境的紧张局势。俄罗斯在两国边境集结了军队，引发外界对俄国全面入侵乌克兰的担忧。

对乌克兰而言，俄国带来了巨大的威胁——2014年，俄国从乌克兰手中吞并了克里米亚半岛，而其东部边境省份的亲俄武装势力自那时起也开始与基辅当局交战，冲突延续至今。乌克兰希望加入北约组织，并称其为解决乌东战事的唯一途径。

然而对克里姆林宫而言，北约组织东扩是其红线，俄罗斯试图确保乌克兰永远不会获得北约的成员资格，避免北约得以在其门前部署军事设施。虽然目前还没有让基辅加入该联盟的进程，但美国和北约已拒绝了莫斯科对其乌克兰相关政策发号施令的企图。

上个月，俄方向美国及北约提出了要求，其中包括禁止北约近一步扩张，并且停止该联盟在1997年後加入的中东欧国家境内的军事活动。

对此，布林肯表示，美国不愿意将部分美军撤出东欧，也不排除扩大北约丶纳入包括乌克兰在内等国家。

根据法新社，目前美国正考虑向波罗的海的前苏联国家派遣更多的北约部队。路透社则报道，随着俄国总统普京针对乌克兰局势发出一连串的强硬声明，俄方显得更加不可能进行让步。在两方坚持下，外界研判这场美俄僵局仍将继续下去。

(综合报道)

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