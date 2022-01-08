 美俄就乌克兰召开安全对话 会前双方互不让步 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美俄就乌克兰召开安全对话 会前双方互不让步

乌克兰东部战云密布，美俄紧张情势也升温到近30年来的新高。两国10日将在日内瓦进行对话，但会前俄方就先表示会议可能提早结束，美方则称不会有突破。两方互不让步的情况也降低了外界对会谈的期望。

Ukraine Donetsk | Marine | Russische Rebellen

在乌克兰东部顿内次克，一名乌克兰士兵在一个躲避处观察亲俄武装势力的动向。随着乌东局势升温，美俄关系也来到近30年来的新低点。

DW.COM

1月10日，美俄将就核军备控制和乌克兰问题举行会谈。两天后，北约和俄罗斯之间也将举行会谈。

拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。

北约秘书长表示准备与俄罗斯进行对等的军备控制谈判，但称不能允许俄罗斯对北约发号施令，制造出“二等成员国”。美国和俄罗斯官员计划在下周就核军备控制和乌克兰周边军事集结问题举行会谈。

（德国之声中文网）美国和俄罗斯周一（10日）将於瑞士日内瓦就乌克兰议题进行安全会谈，然而美俄双方会前都释出强硬态度，为两国自30多年前冷战结束以来最紧张的局势带来了更多的不稳定性。

俄罗斯周日表示，该国不会在美国施压下做出让步，并警告说两国关于乌克兰危机的会谈可能会提前结束；华盛顿则指出，预计（会议）不会有突破性进展，任何进展皆取决于莫斯科的态度能否缓和。

日内瓦预计将会是美俄谈判的第一站，後续会议将移驾到布鲁塞尔及维也纳进行。然而俄国官媒俄新社援引俄国外交部副部长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）的话称，美俄谈判可能会在10日的日内瓦会议後直接结束。

「我们不会同意任何让步。这个可能性完全不在考量范围内，」里亚布科夫说，「我们对过去几天来自华盛顿和布鲁塞尔的信号感到失望。」俄媒国际文传电讯社也报道，莫斯科对日内瓦会议并不感到乐观。

美国方面，对会谈也不抱有太大的期待，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）9日接受CNN采访时说：「我认为我们在未来一周内不会看到任何突破。」

美国及其盟国预计与俄国讨论如何限制双方在乌克兰冲突地带，进行军事演习和部署导弹等行为。但布林肯对此表示，在「俄罗斯用枪指着乌克兰的头，并在其边界附近部署10万军队」的情况下，很难在这方面取得实际进展。

在正式会谈前夕，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）在9日也已於日内瓦和里亚布科夫会面。美国国务院表示，谢尔曼向对方表示「华盛顿欢迎通过外交手段来取得真正的进展」。国际文传电讯社则报道，里亚布科夫表示他与谢尔曼的会晤「复杂但有效率」。

Sergei Alexejewitsch Rjabkow | stellvertretender russischer Außenminister

俄国外交部副部长里亚布科夫在与美方会谈前表示，「我们不会同意任何让步。这个可能性完全不在考量范围内。」

美俄态度强硬 互不让步

在美俄於日内瓦举行会谈之际，俄罗斯代表也将与北约和欧洲安全与合作组织的代表团会面，旨在缓解乌克兰及俄罗斯边境的紧张局势。俄罗斯在两国边境集结了军队，引发外界对俄国全面入侵乌克兰的担忧。

对乌克兰而言，俄国带来了巨大的威胁——2014年，俄国从乌克兰手中吞并了克里米亚半岛，而其东部边境省份的亲俄武装势力自那时起也开始与基辅当局交战，冲突延续至今。乌克兰希望加入北约组织，并称其为解决乌东战事的唯一途径。

然而对克里姆林宫而言，北约组织东扩是其红线，俄罗斯试图确保乌克兰永远不会获得北约的成员资格，避免北约得以在其门前部署军事设施。虽然目前还没有让基辅加入该联盟的进程，但美国和北约已拒绝了莫斯科对其乌克兰相关政策发号施令的企图。

上个月，俄方向美国及北约提出了要求，其中包括禁止北约近一步扩张，并且停止该联盟在1997年後加入的中东欧国家境内的军事活动。

对此，布林肯表示，美国不愿意将部分美军撤出东欧，也不排除扩大北约丶纳入包括乌克兰在内等国家。

根据法新社，目前美国正考虑向波罗的海的前苏联国家派遣更多的北约部队。路透社则报道，随着俄国总统普京针对乌克兰局势发出一连串的强硬声明，俄方显得更加不可能进行让步。在两方坚持下，外界研判这场美俄僵局仍将继续下去。

(综合报道)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a news conference at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium January 7, 2022. REUTERS/Johanna Geron

北约：不会为满足俄罗斯制造“二等成员国” 08.01.2022

北约秘书长表示准备与俄罗斯进行对等的军备控制谈判，但称不能允许俄罗斯对北约发号施令，制造出“二等成员国”。美国和俄罗斯官员计划在下周就核军备控制和乌克兰周边军事集结问题举行会谈。

U.S. President Joe Biden speaks with Russia's President Vladimir Putin from his home in Wilmington, Delaware, U.S. December 30, 2021. Adam Schultz/White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

美俄峰会结束：拜登与普京针对乌克兰交锋没共识 31.12.2021

拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。

Flags of the US and Russia wave on the Mont Blanc bridge, one day prior to the US - Russia summit in Geneva, Switzerland, Tuesday, June 15, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin is scheduled in Geneva for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

美俄将于1月10日举行安全会谈 28.12.2021

1月10日，美俄将就核军备控制和乌克兰问题举行会谈。两天后，北约和俄罗斯之间也将举行会谈。

广告

媒体看中国

Xi Jinping Rede Taiwan

墙外文摘：2022年，“武统台湾”稍停？

有评论认为，习近平发布军队开训动员令，突出保二十大，训词细节和往年有明显变化，不提备战，意味着海峡两岸在2022年没有战争风险。  