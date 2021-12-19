美俄将于1月10日举行安全会谈

（德国之声中文网）美国白宫国家安全委员会(NSC)发言人周一（12月27日）表示，美国和俄罗斯官员将于1月10日就核军备控制和乌克兰周边军事集结导致的紧张局势举行会谈。

"美国期待着与俄罗斯接触，"该发言人说，"当我们坐下来谈的时候，俄罗斯可以把它的关切放到桌面，我们也会把对俄罗斯活动的关切放到桌面。"

据俄新社报道，俄罗斯外交部周二证实了这一会谈计划。

1月10日举行的双边会谈将在战略安全对话倡议下举行，该倡议由美国总统拜登和俄罗斯总统普京2021年6月在日内瓦峰会上发起。

白宫发言人说，俄罗斯和北约预计也将于1月12日举行会议，而欧洲安全与合作组织（OSCE）更广泛区域会议定于1月13日举行。这两场会议的讨论焦点都将集中在乌克兰问题上。

俄罗斯最近在其与乌克兰相邻的边界上囤兵数万，引发了乌克兰及其西方盟友对战争的担忧--包括俄罗斯进一步侵占乌克兰领土。

然而，普京否认攻击邻国计划，称部署军队是为了保护俄罗斯免受西方武装侵扰。

(法新社、路透社)

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