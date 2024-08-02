美俄大规模换囚行动 普京成为赢家？

美国、德国等国家与俄罗斯达成协议换囚24人，为冷战后最大规模。涉及人士包含先前遭俄方判刑16年的《华尔街日报》记者格什科维奇；俄方则从德国换回了因谋杀异议份子遭柏林定罪的杀手克拉斯科夫。

（德国之声中文网）历时2年的秘密谈判后，冷战之后最大规模的换囚行动本週四（8月1日）在土耳其登场，涉及国家有俄罗斯、白俄罗斯、美国、德国及斯洛维尼亚。

16名囚犯从俄罗斯转移到西方，8名分别被关押美国、德国、波兰、挪威和斯洛维尼亚监狱的囚犯则被送回俄罗斯。整场行动共出动7架飞机，并于週四晚间结束。

美国总统拜登及副手贺锦丽週四晚间也在美国的机场迎接获释的美方人员。

土耳其总统府发声明指出，来自7个国家的监狱，共24名囚犯及2名未成年人在安卡拉交换，其中8名囚犯及2名儿童转移到俄罗斯，13名囚犯转往德国，3人返回美国。

土耳其国家情报局（MIT）随后也公布换囚消息，并表示该国“在这次换囚行动中，发挥了重要的调解作用”。

美国《华尔街日报》记者格什科维奇1日抵达美国安德鲁斯空军基地，拜登与贺锦丽前往现场接机。 图像来源: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/picture alliance

哪些人获释？

此次获释人员涉及不少知名人士，包含早前因间谍罪被俄罗斯监禁，并在上个月被判刑16年的美国《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）、前美国海军陆战队员惠兰（Paul Whelan），《自由欧洲电台》／《自由电台》的编辑库尔马舍娃（Alsu Kurmasheva），以及先前在白俄罗斯被判死刑的德国公民克里格（Rico Krieger）等人。

1日，《华尔街日报》纽约总部外放上了“华尔街日报记者格什科维奇获释”的消息。 图像来源: Seth Wenig/AP/picture alliance

过去亦曾被俄国关押、2022年透过换囚行动获释的美国篮球选手格里纳（Brittney Griner）目前在巴黎奥运比赛。她表示，听闻有其他美国同胞重归故土，她感到“欣喜若狂”。“不论何时，只要有美国人回来，就是一场胜利。”

其他获释返回西方者，包含数名俄罗斯反对派政治人物，如雅辛（Ilya Yashin）和卡拉穆尔扎（Vladimir Kara-Murza）等人。

重返俄罗斯的8人之一为俄罗斯情报特工科拉斯科夫（Vadim Krasikov）。他涉嫌在2019年于柏林谋杀流亡德国的格鲁吉亚籍车臣异议分子托尔尼克·K（Tornike K.），遭到德国法院判处无期徒刑。

美俄双方怎么说？

俄罗斯总统普京在换囚行动结束后向所有参与人员致谢，且对白俄罗斯总统卢卡申科赦免德国公民克里格表达特别感谢。

普京也亲自接机，承诺获释人员将获得国家奖励，并称他们的祖国“没有忘记他们，一分钟都没有”。普京也向他们表示：“我们会再次见面并讨论你们的未来。”

据悉，普京共签署了12项赦免令，包括格什科维奇和惠兰，条件是让俄罗斯囚犯将从国外监狱遣返。

俄罗斯安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）表示，他希望“俄罗斯的叛徒在地牢中腐烂或在监狱中死去”，但对俄罗斯来说，让曾为祖国效力的公民回归更有用。

拜登週四在白宫表示，既然囚犯交换已经结束，他就无需再与普京交谈。

美国总统拜登1日于白宫发表演说，获释者库尔马舍娃的家属也在现场。 图像来源: Nathan Howard/REUTERS

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）还指出，美方先前一直希望能换回俄罗斯反对派领导人纳瓦尼（Alexey Navalny），“不幸的是，他去世了”。

纳瓦尼的妻子纳瓦尔纳亚（Yulia Navalnaya）在社群媒体发文表示，看到这么多活动人士和反对派政治人物获释，她感到高兴，“每一个被释放的政治犯都是一次巨大的胜利，都是值得庆祝的理由”。她形容，那些被释放的人是被“从普京政权中拯救出来的”。

针对这波换囚行动，欧盟执委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示乐见。她在X平台上指出，从俄国获释者是“来自欧盟、美国的无辜公民，以及正直的俄国民主派人士”，但俄国换回去的是“被定罪的罪犯和谋杀者”，“两者之间有鲜明的差异”。

北约秘书长斯托尔滕贝克（Jens Stoltenberg）则说，这次换囚是“外交的胜利”，但仍然有许多被错误地拘禁在俄国的人。他呼吁俄方也应尽快释放他们。

德国扮演要角

值得注意的是，有鉴于普京多年来一直希望能将克拉斯科夫换回国内，拜登也感谢德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）为了这场换囚行动做出的“让步”，并表示若没有这些让步，这次的换俘就不可能实现。拜登称，德国“最初认为由于相关人员的因素，因此无法做到这一点”。

沙利文透露，今年1月，拜登亲自就交换囚犯的可能性与肖尔茨接洽，肖尔茨当时回应：“为了你，我会这样做。”

拜登表示：“今天是一个强而有力的例子，说明了为什么在这个世界上拥有朋友至关重要。”对于肖尔茨是否希望从中获得任何“回报”，拜登则表示，“完全没有”。

肖尔茨亦发表演说：“对任何人而言，做出驱逐一名被判无期徒刑的杀人犯的决定，都不容易。”他还表示，在国家利益以及促使政治犯获释两者之间，必须权衡。

“这就是为什么我们有义务保护德国国民，并与美国团结一致，这一点对我们很重要。”肖尔茨补充说，他与德国反对派领袖、基民盟领导人梅尔茨（Friedrich Merz）都同意这项决定。

图为德国总理肖尔茨1日在机场发表演说。 图像来源: Christoph Reichwein/dpa-Pool/picture alliance

魔鬼的交易？

从美国的立场来看，透过释放被判重罪的俄罗斯人，来换取美方认为被不公正拘留的美国公民，似乎也付出了巨大的代价。

部分专家表示，这种权衡可能会鼓励美方的敌国“劫持人质”，并让拜登面臨共和党对手的攻击。

美国众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）表示：“我仍然担心，继续用无辜的美国人，来交换在美国和其他地方关押、真正的俄罗斯罪犯，向普京发出了危险的信息，只会鼓励他的政权进一步劫持人质。”

德国《图片报》社评也指出，虽然释放在俄罗斯受到不公正关押的活动人士和德国公民值得赞许，却也向俄罗斯人民传达了错误信号：普京是拯救杀人犯的英雄 。

德国议会外交事务委员会主席罗斯（Michael Roth）则在社群媒体上总结了肖尔茨政府的决定：“有时，出于人性的原因，你必须与魔鬼做一笔交易。”

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。