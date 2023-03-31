 美俄外长通话 布林肯要求释放被捕《华尔街日报》记者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2023

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美俄外长通话 布林肯要求释放被捕《华尔街日报》记者

美国国务卿布林肯週日（3日）与俄外长拉夫罗夫通话，要求俄方立即释放上週遭指控涉嫌从事间谍活动的美国《华尔街日报》莫斯科分社记者，双方说了什麽？详细发生了什麽事？

美国国务卿布林肯与俄国外长拉夫罗夫于2日通话（資料照）。

美国国务卿布林肯与俄国外长拉夫罗夫于2日通话（資料照）。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）週日（4月2日）和俄罗斯外交部部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）通电话，要求俄方立即释放近期遭指控涉间谍活动被俄罗斯拘捕的《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich），拉夫罗夫则表示美方不应将此事政治化。

美国国务院2日发佈声明指出，美国国务卿布林肯向俄国外长拉夫罗夫表达美国「严正关切」且无法接受俄方扣押美国记者之举，并呼吁对方将其「立即释放」；同时布林肯也进一步敦促克里姆林宫，应立即释放也遭俄方拘留的美国公民惠兰（Paul Whelan）。

惠兰为美国前海军陆战队队员，2018年因涉嫌从事间谍活动在莫斯科被补，2020年俄方认定其间谍罪成立，遭判刑16年。

虽然声明中未直接提及格什科维奇之名，但据路透社2日报导，一位不愿具名的美国官员表示该声明中确指为该《华尔街日报》记者。

俄罗斯外交部表示，拉夫罗夫告诉布林肯，华盛顿将该案政治化是不可接受的，并表示格什科维奇的命运将交由俄国法院决定。

俄罗斯外交部表示，布林肯需「尊重俄罗斯当局根据俄罗斯联邦法律和国际义务作出的决定」，并称华盛顿及西方媒体刻意煽动骚动，「明显是为了给此案披上政治色彩」，俄方不可接受。

《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）资料照

《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）资料照

《华尔街日报》记者被捕

据俄罗斯国际传真社（Interfax）3月30日报导，俄罗斯联邦安全局（FSB）发布声明表示，已经在叶卡捷琳堡逮捕了一名涉嫌从事「间谍活动」的《华尔街日报》莫斯科分社记者。

该声明指出，「代表美方」的记者格什科维奇（Evan Gershkovich）试图从一家军工企业收集俄罗斯国家机密，并且提到已经启动关于此案的刑事诉讼程序。对此，克里姆林宫发言人仅表示该记者「被抓个正着」，同时称这是联邦安全局负责的事务。

据法新社30日报导，美国官员称正在联系格什科维奇的家属和《华尔街日报》，国务院则在联系俄方。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）强烈谴责俄国企图「恫吓、迫害、惩罚记者」的行径。白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也批评俄国所谓的间谍指控「荒唐」，并建议仍在俄国的美国公民应听从美国政府警告，立即离开俄国境内。

俄乌战争开始之后，俄罗斯大幅收紧了对媒体的管制

俄乌战争开始之后，俄罗斯大幅收紧了对媒体的管制

送往监狱等待审讯

联邦安全局提到，格什科维奇是在叶卡捷琳堡试图获取机密信息时被捕的，但没有提供相关证据，也没有提供关于发生地点的进一步细节。据俄罗斯《生意人报》报导，格什科维奇将被送往莫斯科的列福尔托沃监狱（Lefortovo prison），该地是联邦安全局审讯前的拘留中心。

格什科维奇的手机在周四已无法接通，根据其Telegram帐户的纪录，他最后一次上网是在莫斯科时间周三下午1点28分。

《华尔街日报》否认指控

《华尔街日报》在周四稍晚表示，坚决否认俄罗斯联邦安全局对其员工的指控，并要求立即释放格什科维奇，其他负责俄罗斯新闻的外国记者也在网上声援格什科维奇。住在俄罗斯境外的调查记者Andrej Soldatow在个人推特上写道：格什科维奇不是间谍，而是一位非常优秀、勇敢的记者。这次逮捕是对所有仍在俄罗斯工作的外国记者的一次正面攻击。

非政府组织「无国界记者」（Reporters Without Borders）在推特上指出，格什科维奇正在调查瓦格纳集团，该组织对这种「疑似是报复的行为」感到忧虑，「记者绝不能被当作箭靶」。

新闻自由受限

格什科维奇是一名美国公民，根据《华尔街日报》网站上的简介，自2017年以来他一直负责俄罗斯相关新闻。在《华尔街日报》之前，他曾为《法新社》、《莫斯科时报》工作。近几个月来，他主要报道俄罗斯政治和与乌克兰之间的冲突。

此事件是自去年俄乌战争开始以来，俄罗斯当局针对外国记者的最严重的一次公开行动。在开始入侵乌克兰之后，俄罗斯大幅收紧了其媒体法。今年2月，美国国务院再度更新旅行指南，称由于有被任意逮捕的危险，建议美国公民不要前往俄罗斯，并表示在俄居住或旅行的人应立即离开。

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（路透社、华尔街日报、无国界记者等）

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